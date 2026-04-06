Scenariu alarmant: petrolul ar putea ajunge la 150 de dolari/baril

Potrivit analizei realizate de J.P. Morgan, prețul petrolului ar putea crește rapid la 120–130 de dolari pe baril în perioada imediat următoare.

În cazul în care perturbările din Strâmtoarea Ormuz persistă până la mijlocul lunii mai, există riscul ca prețurile să depășească pragul de 150 de dolari pe baril.

Scenariul de bază luat în calcul de bancă presupune că problemele vor fi rezolvate prin negocieri, însă abia după o perioadă în care oferta va fi redusă, iar stocurile vor scădea semnificativ.

În acest context, prețul ar putea rămâne la peste 100 de dolari pe baril pe tot parcursul trimestrului al doilea, urmând ca o stabilizare treptată să apară abia în a doua parte a anului 2026.

Asia, prima lovită de criza de combustibil

Conform analizei, efectele vor fi resimțite mai întâi în Asia.

Țări precum China și India sunt printre cele mai expuse, deoarece aproximativ 90% din exporturile prin Strâmtoarea Ormuz ajung în această regiune.

Unele state au început deja să adopte măsuri de economisire, inclusiv reducerea programului de lucru.

Temeri privind o penurie de benzină și motorină: de ce data de 10 aprilie este pragul critic pentru Europa

Europa ar putea resimți efectele la scurt timp după Asia. În jurul datei de 10 aprilie, situația ar putea deveni critică, în special în ceea ce privește motorina.

Aproximativ o treime din importurile europene provin din Orientul Mijlociu, ceea ce ar putea afecta puternic transportul, agricultura și sistemele de încălzire. Până la finalul lunii aprilie, există riscul apariției unor penurii reale de benzină și motorină, inclusiv în Germania.

Efecte globale în lanț

America de Nord ar putea resimți impactul începând cu mijlocul lunii aprilie, în timp ce Australia ar putea fi afectată în jurul datei de 20 aprilie.

Situația este considerată deosebit de gravă pe piața produselor rafinate, unde deja lipsesc milioane de barili zilnic. Cele mai afectate sunt motorina, kerosenul și petrolul, esențiale pentru industrie, transport aerian și sectorul chimic.

Potrivit analizei, au fost deja înregistrate primele anulări de zboruri și creșteri de prețuri.

Chiar dacă tensiunile se vor reduce rapid, efectele vor continua să se resimtă pe termen lung, din cauza perturbării lanțurilor de aprovizionare și a dezechilibrelor din stocuri.

Ilie Bolojan: Motorina afectează economia mai mult decât benzina

Guvernul a anunţat pe 2 aprilie 2026, măsurile găsite pentru combaterea crizei carburanţilor: reducerea accizei la motorină cu 30 de bani /l şi limitarea actualizării preţurilor la pompă la o singură dată pe zi.

Decizia guvernului de a reduce prețul motorinei vine pe fondul creșterii semnificative a prețurilor internaționale ale carburanților, în special al motorinei, utilizată extensiv în sectoarele strategice ale economiei. Premierul Ilie Bolojan a explicat pentru care guvernul a decis să intervină doar asupra prețului motorinei, pentru a se ieftini, în timp ce benzina nu a fost vizată de măsuri.

Vezi și cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca sau Timișoara, luni, 6 aprilie 2026.

