Traficul naval a fost limitat prin Strâmtoarea Ormuz

Serviciul de urmărire a navelor MarineTraffic a raportat că miercuri au trecut prin strâmtoare două nave: una sub pavilion grecesc și alta sub pavilion liberian.

În aceeași zi, experții Lloyds List au confirmat traversarea a trei nave, „toate cu legături actuale sau anterioare cu Iranul”, și au precizat că alte trei se pregăteau să urmeze un traseu aprobat de Iran în jurul insulei Larak.

Datele privind blocajul maritimi din Strâmtoarea Ormuz sunt contradictorii

Joi, agenția Reuters a informat că șase nave au traversat strâmtoarea în ultimele 24 de ore, bazându-se pe datele de transport maritim. Cu toate acestea, Gardienii Revoluției Islamice din Iran au susținut că traficul naval a fost oprit în urma atacului Israelului asupra Libanului de miercuri, pe care Iranul îl consideră o încălcare a încetării focului.

Liderii din zona Golfului au făcut apel la Iran să deblocheze complet traficul naval

Sultan Al Jaber, ministrul Emiratelor Arabe Unite pentru industrie și tehnologie avansată, a cerut Iranului să redeschidă complet strâmtoarea, mai relatează sursa citată mai sus.
 
„Securitatea energetică și stabilitatea economică globală depind de acest lucru”, a declarat acesta, adăugând pe LinkedIn că „aproximativ 230 de nave încărcate cu petrol sunt pregătite să navigheze”.

Circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz a fost reluată miercuri

Traficul naval în Strâmtoarea Ormuz a fost reluat miercuri, 8 aprilie, după acordul de încetare a focului între Statele Unite și Iran, transmite MarineTraffic, platforma globală de monitorizare a traficului maritim. Această decizie marchează o temporară redeschidere a unei rute strategice pentru negocieri.
 
Conform datelor MarineTraffic, sute de nave, inclusiv 426 de petroliere, 34 de nave GPL și 19 nave GNL, au fost blocate până acum în regiune din cauza conflictului. Primele tranzitări au fost înregistrate miercuri dimineață.

SUA și Iranul au semnat un armistițiu de două săptămâni

Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social că „acceptă să suspende bombardamentele și atacurile împotriva Iranului pentru două săptămâni”, cu puțin timp înainte de expirarea ultimatumului.

Armistițiul, rezultat al negocierilor de ultim moment, permite eliberarea navelor blocate și taxarea individuală a tranzitului, informează CNN. Prețurile globale ale petrolului au reacționat imediat la această decizie.

Petrolul Brent, de referință, a scăzut cu 15,9%, ajungând la 92,30 dolari pe baril, iar petrolul tranzacționat pe piața americană a înregistrat o reducere de 16,5%, până la 93,80 dolari pe baril, potrivit Reuters. Cu toate acestea, Willie Walsh, directorul general al IATA, avertizează că industria aviatică va avea nevoie de câteva luni pentru a recupera capacitățile de rafinare perturbate.

Care sunt taxele de tranzit impuse de Iran și Oman prin Strâmtoarea Ormuz

Pe durata armistițiului de două săptămâni, Iranul și Omanul intenționează să perceapă taxe de tranzit pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz. Agenția iraniană Tasnim, citată de CNN, menționează că taxele ar putea ajunge până la 2 milioane de dolari per navă. Cu toate acestea, nu există informații clare dacă aceste taxe au fost deja implementate.
 
Potrivit lui Donald Trump, China a jucat un rol decisiv în aducerea Teheranului la masa negocierilor. Liderul american a declarat că problema stocurilor de uraniu îmbogățit va fi „rezolvată perfect”. Totuși, Iranul și-a condiționat încheierea conflictului de acceptarea unui plan de pace în 10 puncte, transmis prin intermediari pakistanezi.

Lista include cereri precum ridicarea tuturor sancțiunilor, recunoașterea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz și retragerea forțelor americane din Orientul Mijlociu.

Livetext Mii de români își iau adio de la Mircea Lucescu la Arena Națională înainte de funeraliile cu onoruri militare / „Leucemia i-a provocat și grăbit sfârșitul”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Viva.ro
Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Unica.ro
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Libertateapentrufemei.ro
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Avantaje.ro
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Mașini electrice pentru SRI, STS și SPP. Ministrul Transporturilor: „Nu putem cere asta sectorului privat dacă nu dăm noi un exemplu”
Știri România 21:15
Mașini electrice pentru SRI, STS și SPP. Ministrul Transporturilor: „Nu putem cere asta sectorului privat dacă nu dăm noi un exemplu”
Mircea Cărtărescu va intra în Academia Română, anunță președintele Marius Andruh: „Nu-mi plac extremismele, de orice fel ar fi ele”
Știri România 21:12
Mircea Cărtărescu va intra în Academia Română, anunță președintele Marius Andruh: „Nu-mi plac extremismele, de orice fel ar fi ele”
Parteneri
Ce a obținut Trump pariind pe un ultimatum apocaliptic în războiul cu Iranul
Adevarul.ro
Ce a obținut Trump pariind pe un ultimatum apocaliptic în războiul cu Iranul
Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? ”Oamenii vorbesc multe”
Fanatik.ro
Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? ”Oamenii vorbesc multe”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Aurel Pădureanu își face griji din cauza prețurilor mari din piețe înainte de Paște: „Carne de miel nu știu câți mai reușesc să-și cumpere”
Stiri Mondene 18:18
Aurel Pădureanu își face griji din cauza prețurilor mari din piețe înainte de Paște: „Carne de miel nu știu câți mai reușesc să-și cumpere”
„Chefi la cuțite” 2026. Cine sunt concurenții care au ajuns în bootcamp-ul sezonului 17
Stiri Mondene 17:50
„Chefi la cuțite” 2026. Cine sunt concurenții care au ajuns în bootcamp-ul sezonului 17
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Românii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din Moldova
ObservatorNews.ro
Românii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din Moldova
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Libertateapentrufemei.ro
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Mediafax.ro
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
Wowbiz.ro
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 18:34
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Scandal uriaş între Casa Albă şi Biserica Catolică. Amenințarea care a îngrozit Vaticanul și l-a făcut pe Papa să refuze invitația lui Trump
Fanatik.ro
Scandal uriaş între Casa Albă şi Biserica Catolică. Amenințarea care a îngrozit Vaticanul și l-a făcut pe Papa să refuze invitația lui Trump
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit