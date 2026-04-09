Traficul naval a fost limitat prin Strâmtoarea Ormuz

Serviciul de urmărire a navelor MarineTraffic a raportat că miercuri au trecut prin strâmtoare două nave: una sub pavilion grecesc și alta sub pavilion liberian.

În aceeași zi, experții Lloyds List au confirmat traversarea a trei nave, „toate cu legături actuale sau anterioare cu Iranul”, și au precizat că alte trei se pregăteau să urmeze un traseu aprobat de Iran în jurul insulei Larak.

Joi, agenția Reuters a informat că șase nave au traversat strâmtoarea în ultimele 24 de ore, bazându-se pe datele de transport maritim. Cu toate acestea, Gardienii Revoluției Islamice din Iran au susținut că traficul naval a fost oprit în urma atacului Israelului asupra Libanului de miercuri, pe care Iranul îl consideră o încălcare a încetării focului.

Liderii din zona Golfului au făcut apel la Iran să deblocheze complet traficul naval

Sultan Al Jaber, ministrul Emiratelor Arabe Unite pentru industrie și tehnologie avansată, a cerut Iranului să redeschidă complet strâmtoarea, mai relatează sursa citată mai sus.



„Securitatea energetică și stabilitatea economică globală depind de acest lucru”, a declarat acesta, adăugând pe LinkedIn că „aproximativ 230 de nave încărcate cu petrol sunt pregătite să navigheze”.

Circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz a fost reluată miercuri

Traficul naval în Strâmtoarea Ormuz a fost reluat miercuri, 8 aprilie, după acordul de încetare a focului între Statele Unite și Iran, transmite MarineTraffic, platforma globală de monitorizare a traficului maritim. Această decizie marchează o temporară redeschidere a unei rute strategice pentru negocieri.



Conform datelor MarineTraffic, sute de nave, inclusiv 426 de petroliere, 34 de nave GPL și 19 nave GNL, au fost blocate până acum în regiune din cauza conflictului. Primele tranzitări au fost înregistrate miercuri dimineață.

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement



Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4 — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

SUA și Iranul au semnat un armistițiu de două săptămâni

Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social că „acceptă să suspende bombardamentele și atacurile împotriva Iranului pentru două săptămâni”, cu puțin timp înainte de expirarea ultimatumului.

Armistițiul, rezultat al negocierilor de ultim moment, permite eliberarea navelor blocate și taxarea individuală a tranzitului, informează CNN. Prețurile globale ale petrolului au reacționat imediat la această decizie.

Petrolul Brent, de referință, a scăzut cu 15,9%, ajungând la 92,30 dolari pe baril, iar petrolul tranzacționat pe piața americană a înregistrat o reducere de 16,5%, până la 93,80 dolari pe baril, potrivit Reuters. Cu toate acestea, Willie Walsh, directorul general al IATA, avertizează că industria aviatică va avea nevoie de câteva luni pentru a recupera capacitățile de rafinare perturbate.

Care sunt taxele de tranzit impuse de Iran și Oman prin Strâmtoarea Ormuz

Pe durata armistițiului de două săptămâni, Iranul și Omanul intenționează să perceapă taxe de tranzit pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz. Agenția iraniană Tasnim, citată de CNN, menționează că taxele ar putea ajunge până la 2 milioane de dolari per navă. Cu toate acestea, nu există informații clare dacă aceste taxe au fost deja implementate.



Potrivit lui Donald Trump, China a jucat un rol decisiv în aducerea Teheranului la masa negocierilor. Liderul american a declarat că problema stocurilor de uraniu îmbogățit va fi „rezolvată perfect”. Totuși, Iranul și-a condiționat încheierea conflictului de acceptarea unui plan de pace în 10 puncte, transmis prin intermediari pakistanezi.

Lista include cereri precum ridicarea tuturor sancțiunilor, recunoașterea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz și retragerea forțelor americane din Orientul Mijlociu.

