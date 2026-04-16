O provocare istorică pentru Ucraina și Europa

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei nu produce doar efecte militare și geopolitice, ci și consecințe sociale profunde, pe termen lung. Unul dintre cele mai importante efecte este creșterea rapidă a numărului de veterani de război și dificultatea reintegrării acestora în viața civilă.

Potrivit studiului realizat de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, în cea de-a cincea Evaluare rapidă a pagubelor și nevoilor din Ucraina (RDNA5), „reintegrarea numărului în creștere de veterani care revin la viața civilă reprezintă o provocare complexă, de amploare”.

„Mulți veterani suferă de leziuni grave, au suferit amputări sau se confruntă cu afecțiuni fizice și psihosociale cronice. RDNA5 subliniază, de asemenea, că pierderea locuinței, întreruperea studiilor, relațiile familiale tensionate și alte vulnerabilități socio-economice complică și mai mult reintegrarea.”

Dimensiunea fenomenului este impresionantă: între 5 și 6 milioane de persoane – veterani și membri ai familiilor lor – sunt direct afectați, reprezentând „aproximativ 15 % din populația de 38 de milioane a Ucrainei”. 

Această realitate transformă problema veteranilor într-o chestiune strategică nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Uniunea Europeană.

„Până la sfârșitul anului 2025, existau peste 1,4 milioane de veterani înregistrați și peste 143 000 de persoane cu dizabilități, o situație cauzată direct de invazia rusă.”, se precizează în document.

În același timp, un număr uriaș de soldați ucraineni și-au pierdut viața în războiul care durează deja de peste patru ani.

Oleksiy Kravchuk, în vârstă de 62 de ani, director artistic al Teatrului Academic „Oameni și păpuși” din Lviv, regizor, actor și veteran, stă așezat pe mormântul camaradului său căzut la datorie în Cimitirul Militar Lychakiv din Lviv, pe 25 martie 2026, în contextul invaziei rusești în Ucraina.
Profilul veteranilor și dificultățile reintegrării

Veteranii ucraineni provin din medii diverse și se confruntă cu dificultăți variate. Mulți dintre ei au suferit răni grave: au leziuni severe, au suferit amputări, au afecțiuni fizice și psihosociale cronice.

În plus, problemele nu sunt doar medicale. Studiul subliniază că pierderea locuinței, întreruperea educației și tensiunile familiale „complică și mai mult reintegrarea”.

Deși disparitățile de gen s-au accentuat pe durata războiului, atât femeile, cât și bărbații veterani au „suferit consecințe specifice de gen legate de expunerea la luptă, răniri și handicap, dificultăți de reintegrare și nevoi în materie de sănătate mintală”.

Un alt aspect important este faptul că mulți veterani sunt încă relativ tineri, vârsta medie fiind „în jur de 45 de ani”,  ceea ce înseamnă că reintegrarea lor pe piața muncii și în societate este esențială pentru viitorul economic al țării.

„Peste 75 000 de femei servesc în Forțele Armate ale Ucrainei, constituind 21 % din corpul ofițerilor. Aceste cifre sunt în creștere și afectează direct întreaga populație, întrucât 64 % dintre bărbații adulți și 27 % dintre femei cred că ar putea deveni într-o zi veterani.”, mai arată documentul realizat de experții europeni.

Brigada 148 de artilerie pregătește un obuzier autopropulsat CAESAR pentru o misiune de tragere dintr-o poziție ascunsă, în timp ce soldații din apropiere supraveghează cerul în căutarea dronelor FPV ostile, în apropiere de Pokrovsk, regiunea Donetsk, Ucraina, pe 11 ianuarie 2026.
Strategia Ucrainei pentru veterani până în 2030

În fața acestor provocări, Ucraina a adoptat o strategie națională pentru veterani până în 2030.

Obiectivele acesteia sunt clare:

  • „restabilirea capitalului uman și a bunăstării veteranilor și familiilor acestora”,
  • „exprimarea respectului și recunoștinței față de veterani”
  • „definirea rolului veteranilor în asigurarea capacităților de securitate și apărare ale Ucrainei”.

Pentru implementarea strategiei, autoritățile intenționează să creeze un fond multi-donor dedicat veteranilor, care să consolideze capacitatea instituțională și să dezvolte „un sistem de sprijin cuprinzător, unificat și la nivel național”.

Uniunea Europeană este deja implicată în acest proces.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Kaja Kallas a subliniat că „UE își extinde sprijinul pentru reabilitarea și reintegrarea acestora [a veteranilor] în sectoarele civile din Ucraina”.

Veterani ai războiului ruso-ucrainean, inclusiv foști prizonieri de război, s-au alăturat familiilor soldaților capturați la monumentul lui Taras Șevcenko din Lviv
Accesul la muncă – cheia reintegrării

Una dintre cele mai mari provocări este integrarea economică a veteranilor. 

Datele sunt îngrijorătoare: 47 % dintre veterani nu au reușit să se întoarcă la locul de muncă anterior și 30 % au avut dificultăți în a găsi un loc de muncă stabil.

Pentru a răspunde acestei situații, guvernul ucrainean a lansat programul „Veteran.Employment” pentru perioada 2026-2027, în valoare de 55-60 de milioane de euro. 

Scopul acestuia este de a „asigurarea unui loc de muncă stabil, dezvoltarea de noi competențe profesionale și promovarea independenței economice pe termen lung”.

În paralel, legea privind antreprenoriatul veteranilor prevede că „cel puțin 10 % din resursele pentru programele de sprijin antreprenorial” vor fi alocate afacerilor deținute de veterani.

Sistemul de sănătate, sub presiune

Nevoile medicale ale veteranilor sunt uriașe și de lungă durată. Studiul avertizează că va exista nevoie de servicii de reabilitare „în următorii 60-70 de ani”. Aceasta implică investiții constante în infrastructură medicală, proteze, tratamente și servicii psihologice.

15 septembrie 2023, Irpin, Ucraina: Un militar rănit în războiul din Ucraina, surprins în timpul reabilitării la un centru de reabilitare din Irpin.
În prezent, Ucraina dispune de „569 de furnizori de servicii de reabilitare”, finanțarea ajungând la 140 de milioane de euro pentru perioada 2024-2025.

De asemenea, există o rețea extinsă de servicii de sănătate mintală, incluzând „peste 2 200 de instituții medicale, 150 de centre de sănătate mintală și 326 de centre de reziliență”.

Totuși, aceste resurse trebuie extinse și adaptate, în special în contextul creșterii numărului de persoane cu dizabilități cauzate de războiul dintre Rusia și Ucraina.

Recomandările Uniunii Europene

Raportul Comisiei Europene din 2025 subliniază necesitatea unor reforme suplimentare. Printre acestea se numără integrarea pe piața muncii și reducerea muncii informale. De asemenea, deși cadrul legal privind drepturile persoanelor cu dizabilități este „pe deplin aliniat cu acquis-ul UE”, implementarea sa „necesită îmbunătățiri”.

Un punct esențial este accesibilitatea infrastructurii. În contextul reconstrucției, „accesibilitatea clădirilor este deosebit de importantă”.

Veteranii, între risc și oportunitate strategică

Un raport al unui think-tank european atrage atenția asupra dimensiunii geopolitice a problemei. Integrarea veteranilor este „crucială pentru redresarea și coeziunea socială a Ucrainei”, dar și pentru „stabilitatea flancului estic al UE”.

Harkiv, Ucraina, 12 septembrie 2025 ONG-ul Games of Heroes este un ecosistem de sport și antrenament pentru veteranii militari ucraineni cu leziuni grave.
„Veteranii ucraineni sunt participanți activi la apărarea țării lor și motori ai dezvoltării economice, care pot contribui, de asemenea, la consolidarea securității colective europene.”, a spus Natalia Kalmykova, ministrul Afacerilor Veteranilor din Ucraina, s-a adresat Comisiei pentru securitate și apărare (SEDE) a Parlamentului, pe 24 februarie 2026, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina.

Veteranii pot deveni „fundamentul reconstrucției Ucrainei” și lideri în comunitățile lor. Însă, dacă nevoile lor sunt ignorate, aceștia „ar putea deveni o sursă de nemulțumire care ar putea fi manipulată și exploatată de Rusia”, spune Centrul pentru Studii Est-Europene din Stockholm (SCEEUS).

În acest context, experții propun integrarea politicilor pentru veterani în mecanismele de finanțare ale UE și crearea unui parteneriat UE-Ucraina dedicat tranziției veteranilor.

Mai ales că veteranii ucraineni pot oferi statelor membre ale UE „un know-how valoros cu privire la natura în rapidă evoluție a războiului”.

De exemplu, soldații ucraineni au zdrobit trupele NATO folosind drone maritime Magura V7, într-un exercițiu naval. În timp ce sistemele occidentale au avut dificultăți, producătorii ucraineni au dezvoltat rapid echipamente mai ieftine, mai agile și mai adaptate frontului.

„Ucrainenii au o experiență unică în organizarea protecției împotriva dronelor și în furnizarea de asistență medicală militară în un război care evoluează rapid.”, se arată în document.

Problema veteranilor ucraineni nu este una temporară, ci o realitate care va modela viitorul Ucrainei și al Europei pentru decenii. 

Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: Unde se va filma „Emily in Paris”. În ce serial inedit va juca Cercei Lannister
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
GSP.RO
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Peste 66% dintre români simt furie, frustrare și teamă, foarte puțini mai sunt optimiști
Știri România 19:32
Peste 66% dintre români simt furie, frustrare și teamă, foarte puțini mai sunt optimiști
Sebastian Zachmann demisionează de la Cotidianul și postul Prima TV, la doar câteva luni după preluarea funcției de redactor-șef
Știri România 19:10
Sebastian Zachmann demisionează de la Cotidianul și postul Prima TV, la doar câteva luni după preluarea funcției de redactor-șef
Europa mai are kerosen pentru avioane doar pentru „aproximativ șase săptămâni”. Șeful IEA: urmează scumpiri și chiar anularea unor zboruri
Adevarul.ro
Europa mai are kerosen pentru avioane doar pentru „aproximativ șase săptămâni”. Șeful IEA: urmează scumpiri și chiar anularea unor zboruri
De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu a avut un rol decisiv
Fanatik.ro
De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu a avut un rol decisiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Cum au apărut Cristina Spatar și soțul ei în Egipt, după ce s-a spus că au probleme în căsnicie
Stiri Mondene 17:46
Cum au apărut Cristina Spatar și soțul ei în Egipt, după ce s-a spus că au probleme în căsnicie
Cine e regizorul român care deține peste 70 de mașini, dintre care 32 de epocă. Din colecția sa face parte și mașina lui Benny Andersson de la trupa ABBA
Stiri Mondene 17:03
Cine e regizorul român care deține peste 70 de mașini, dintre care 32 de epocă. Din colecția sa face parte și mașina lui Benny Andersson de la trupa ABBA
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
ObservatorNews.ro
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
GSP.ro
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Mediafax.ro
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Wowbiz.ro
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
VIDEO El este preotul care a sfârșit carbonizat în locuința sa din Onești. A reușit să iasă din casă la timp, dar s-a întors crezând că a uitat ceva
KanalD.ro
VIDEO El este preotul care a sfârșit carbonizat în locuința sa din Onești. A reușit să iasă din casă la timp, dar s-a întors crezând că a uitat ceva

Ce premier spune Nicușor Dan că nu ar numi vreodată în fruntea Guvernului
Politică 19:44
Ce premier spune Nicușor Dan că nu ar numi vreodată în fruntea Guvernului
Nicușor Dan, despre tensiunile dintre PSD și PNL, care amenință să destabilizeze Guvernul: „Jocul politic este în mare măsură legitim”
Politică 19:35
Nicușor Dan, despre tensiunile dintre PSD și PNL, care amenință să destabilizeze Guvernul: „Jocul politic este în mare măsură legitim”
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Ce veste: Leo Messi, din nou rival cu Cristiano Ronaldo! Anunțul oficial a venit deja
Fanatik.ro
Ce veste: Leo Messi, din nou rival cu Cristiano Ronaldo! Anunțul oficial a venit deja
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi