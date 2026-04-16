O provocare istorică pentru Ucraina și Europa

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei nu produce doar efecte militare și geopolitice, ci și consecințe sociale profunde, pe termen lung. Unul dintre cele mai importante efecte este creșterea rapidă a numărului de veterani de război și dificultatea reintegrării acestora în viața civilă.

Potrivit studiului realizat de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, în cea de-a cincea Evaluare rapidă a pagubelor și nevoilor din Ucraina (RDNA5), „reintegrarea numărului în creștere de veterani care revin la viața civilă reprezintă o provocare complexă, de amploare”.

„Mulți veterani suferă de leziuni grave, au suferit amputări sau se confruntă cu afecțiuni fizice și psihosociale cronice. RDNA5 subliniază, de asemenea, că pierderea locuinței, întreruperea studiilor, relațiile familiale tensionate și alte vulnerabilități socio-economice complică și mai mult reintegrarea.”

Dimensiunea fenomenului este impresionantă: între 5 și 6 milioane de persoane – veterani și membri ai familiilor lor – sunt direct afectați, reprezentând „aproximativ 15 % din populația de 38 de milioane a Ucrainei”.

Această realitate transformă problema veteranilor într-o chestiune strategică nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Uniunea Europeană.

„Până la sfârșitul anului 2025, existau peste 1,4 milioane de veterani înregistrați și peste 143 000 de persoane cu dizabilități, o situație cauzată direct de invazia rusă.”, se precizează în document.

În același timp, un număr uriaș de soldați ucraineni și-au pierdut viața în războiul care durează deja de peste patru ani.

Oleksiy Kravchuk, veteran, stă așezat pe mormântul camaradului său căzut la datorie în Cimitirul Militar Lychakiv din Lviv, pe 25 martie 2026 Foto: Profimedia

Profilul veteranilor și dificultățile reintegrării

Veteranii ucraineni provin din medii diverse și se confruntă cu dificultăți variate. Mulți dintre ei au suferit răni grave: au leziuni severe, au suferit amputări, au afecțiuni fizice și psihosociale cronice.

În plus, problemele nu sunt doar medicale. Studiul subliniază că pierderea locuinței, întreruperea educației și tensiunile familiale „complică și mai mult reintegrarea”.

Deși disparitățile de gen s-au accentuat pe durata războiului, atât femeile, cât și bărbații veterani au „suferit consecințe specifice de gen legate de expunerea la luptă, răniri și handicap, dificultăți de reintegrare și nevoi în materie de sănătate mintală”.

Un alt aspect important este faptul că mulți veterani sunt încă relativ tineri, vârsta medie fiind „în jur de 45 de ani”, ceea ce înseamnă că reintegrarea lor pe piața muncii și în societate este esențială pentru viitorul economic al țării.

„Peste 75 000 de femei servesc în Forțele Armate ale Ucrainei, constituind 21 % din corpul ofițerilor. Aceste cifre sunt în creștere și afectează direct întreaga populație, întrucât 64 % dintre bărbații adulți și 27 % dintre femei cred că ar putea deveni într-o zi veterani.”, mai arată documentul realizat de experții europeni.

Soldați ucraineni în regiunea Donetsk Foto: Hepta

Strategia Ucrainei pentru veterani până în 2030

În fața acestor provocări, Ucraina a adoptat o strategie națională pentru veterani până în 2030.

Obiectivele acesteia sunt clare:

„restabilirea capitalului uman și a bunăstării veteranilor și familiilor acestora”,

„exprimarea respectului și recunoștinței față de veterani”

„definirea rolului veteranilor în asigurarea capacităților de securitate și apărare ale Ucrainei”.

Pentru implementarea strategiei, autoritățile intenționează să creeze un fond multi-donor dedicat veteranilor, care să consolideze capacitatea instituțională și să dezvolte „un sistem de sprijin cuprinzător, unificat și la nivel național”.

Uniunea Europeană este deja implicată în acest proces.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Kaja Kallas a subliniat că „UE își extinde sprijinul pentru reabilitarea și reintegrarea acestora [a veteranilor] în sectoarele civile din Ucraina”.

Veterani ai războiului ruso-ucrainean, la monumentul lui Taras Șevcenko din Lviv Foto: Profimedia

Accesul la muncă – cheia reintegrării

Una dintre cele mai mari provocări este integrarea economică a veteranilor.

Datele sunt îngrijorătoare: 47 % dintre veterani nu au reușit să se întoarcă la locul de muncă anterior și 30 % au avut dificultăți în a găsi un loc de muncă stabil.

Pentru a răspunde acestei situații, guvernul ucrainean a lansat programul „Veteran.Employment” pentru perioada 2026-2027, în valoare de 55-60 de milioane de euro.

Scopul acestuia este de a „asigurarea unui loc de muncă stabil, dezvoltarea de noi competențe profesionale și promovarea independenței economice pe termen lung”.

În paralel, legea privind antreprenoriatul veteranilor prevede că „cel puțin 10 % din resursele pentru programele de sprijin antreprenorial” vor fi alocate afacerilor deținute de veterani.

Sistemul de sănătate, sub presiune

Nevoile medicale ale veteranilor sunt uriașe și de lungă durată. Studiul avertizează că va exista nevoie de servicii de reabilitare „în următorii 60-70 de ani”. Aceasta implică investiții constante în infrastructură medicală, proteze, tratamente și servicii psihologice.

Un militar rănit în războiul din Ucraina, surprins în timpul reabilitării la un centru de reabilitare din Irpin. Foto: Hepta

În prezent, Ucraina dispune de „569 de furnizori de servicii de reabilitare”, finanțarea ajungând la 140 de milioane de euro pentru perioada 2024-2025.

De asemenea, există o rețea extinsă de servicii de sănătate mintală, incluzând „peste 2 200 de instituții medicale, 150 de centre de sănătate mintală și 326 de centre de reziliență”.

Totuși, aceste resurse trebuie extinse și adaptate, în special în contextul creșterii numărului de persoane cu dizabilități cauzate de războiul dintre Rusia și Ucraina.

Recomandările Uniunii Europene

Raportul Comisiei Europene din 2025 subliniază necesitatea unor reforme suplimentare. Printre acestea se numără integrarea pe piața muncii și reducerea muncii informale. De asemenea, deși cadrul legal privind drepturile persoanelor cu dizabilități este „pe deplin aliniat cu acquis-ul UE”, implementarea sa „necesită îmbunătățiri”.

Un punct esențial este accesibilitatea infrastructurii. În contextul reconstrucției, „accesibilitatea clădirilor este deosebit de importantă”.

Veteranii, între risc și oportunitate strategică

Un raport al unui think-tank european atrage atenția asupra dimensiunii geopolitice a problemei. Integrarea veteranilor este „crucială pentru redresarea și coeziunea socială a Ucrainei”, dar și pentru „stabilitatea flancului estic al UE”.

Harkiv, Ucraina, 12 septembrie 2025 ONG-ul Games of Heroes este un ecosistem de sport și antrenament pentru veteranii militari ucraineni cu leziuni grave. Foto: Profimedia

„Veteranii ucraineni sunt participanți activi la apărarea țării lor și motori ai dezvoltării economice, care pot contribui, de asemenea, la consolidarea securității colective europene.”, a spus Natalia Kalmykova, ministrul Afacerilor Veteranilor din Ucraina, s-a adresat Comisiei pentru securitate și apărare (SEDE) a Parlamentului, pe 24 februarie 2026, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina.

Veteranii pot deveni „fundamentul reconstrucției Ucrainei” și lideri în comunitățile lor. Însă, dacă nevoile lor sunt ignorate, aceștia „ar putea deveni o sursă de nemulțumire care ar putea fi manipulată și exploatată de Rusia”, spune Centrul pentru Studii Est-Europene din Stockholm (SCEEUS).

În acest context, experții propun integrarea politicilor pentru veterani în mecanismele de finanțare ale UE și crearea unui parteneriat UE-Ucraina dedicat tranziției veteranilor.

Mai ales că veteranii ucraineni pot oferi statelor membre ale UE „un know-how valoros cu privire la natura în rapidă evoluție a războiului”.

De exemplu, soldații ucraineni au zdrobit trupele NATO folosind drone maritime Magura V7, într-un exercițiu naval. În timp ce sistemele occidentale au avut dificultăți, producătorii ucraineni au dezvoltat rapid echipamente mai ieftine, mai agile și mai adaptate frontului.

„Ucrainenii au o experiență unică în organizarea protecției împotriva dronelor și în furnizarea de asistență medicală militară în un război care evoluează rapid.”, se arată în document.

Problema veteranilor ucraineni nu este una temporară, ci o realitate care va modela viitorul Ucrainei și al Europei pentru decenii.

