Ucraina domină NATO în exercițiul naval din Portugalia

În cadrul exercițiului, care a durat patru săptămâni, NATO a testat scenarii complexe precum protejarea porturilor și a convoaielor sau atacuri asupra acestora.

Ucraina a condus echipa „roșie”, adversarii simulați, și a câștigat toate cele cinci simulări împotriva forțelor „albastre” ale NATO.

„Am obținut numeroase lovituri asupra unei fregate, care s-ar fi scufundat în condiții reale”, a declarat o sursă ucraineană implicată în exercițiu pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Dronele maritime Magura V7

Succesul echipei adverse s-a datorat în mare parte dronelor maritime ucrainene Magura V7.

Aceste bărci rapide, fără pilot, pot fi utilizate fie ca explozibili, fie pentru atacuri directe asupra navelor.

Așa arată dronele maritime Magura V7 Foto: Facebook/ Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei﻿

În timpul exercițiului, au fost testate versiuni diverse: unele echipate cu explozibili și echipament de recunoaștere, altele cu mitraliere.

Alături de Ucraina, și alte state participante au experimentat utilizarea bărcilor fără pilot.

Pe parcursul exercițiului nu s-au tras focuri de armă reale.

O lovitură era considerată validă dacă o unitate reușea să atingă ținta și să documenteze acest lucru video.

Într-o simulare notabilă, un convoi NATO a fost atacat de echipa „roșie”, care a reușit să înregistreze suficiente lovituri pentru a distruge o fregată aliată în termeni reali.

Ucraina, un partener tot mai valoros

Este prima dată când marina ucraineană a condus forțele adverse într-un exercițiu NATO.

„Este o etapă istorică ce subliniază importanța tot mai mare a Ucrainei în cadrul alianței”, a declarat un purtător de cuvânt al NATO pentru FAZ. Conducerea ucraineană a adus un nivel ridicat de realism și a contribuit la dezvoltarea tacticilor și tehnologiilor moderne.

Alianța încearcă de mai mult timp să învețe din conflictul din Ucraina.

Aceste lecții au devenit evidente și în toamna trecută, în timpul unui exercițiu din Estonia.

Acolo, un grup restrâns de specialiști ucraineni a reușit să scoată din uz două batalioane NATO folosind drone simple.

Observatorii din Bruxelles au recunoscut ulterior că forțele occidentale sunt încă „șocant de nepregătite” pentru războiul modern cu drone.

Exercițiul din Portugalia este un semnal clar că adaptarea la noile realități ale războiului este esențială pentru NATO.

De altfel, în timp ce sistemele occidentale au avut dificultăți, producătorii ucraineni au dezvoltat rapid echipamente mai ieftine, mai agile și mai adaptate frontului.