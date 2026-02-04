Un număr mare de dispăruți

„În Ucraina, oficial, pe câmpul de luptă, numărul militarilor uciși, fie că sunt de carieră sau mobilizați, este de 55.000. Și există un număr mare de persoane pe care Ucraina le consideră dispărute”, a declarat el pentru France 2.

Pe de altă parte, un studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) estimează că Rusia înregistrează cea mai mare parte a pierderilor umane, cu aproximativ 1,2 milioane de soldați uciși, grav răniți sau dispăruți, dintre care 325.000 morţi.

Pierderile Ucrainei se ridică la 600.000 de soldaţi ucişi, răniţi sau dispăruți, dintre care între 100.000 și 140.000 uciși din 24 februarie 2022 până în decembrie 2025.

Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi ar putea ajunge la două milioane până în primăvara acestui an, întrucât invazia rusă nu dă semne de încetinire, notează CSIS.

„Pierderile sunt imense”

Din orice perspectivă istorică, pierderile sunt imense, notează autorii studiului. CSIS observă în acest sens că numărul soldaților ruși morți în Ucraina din cauza agresiunii militare ordonate de Vladimir Putin este „de peste 17 ori mai mare decât pierderile sovietice din Afganistan în anii 80, de 11 ori mai mare decât în primul şi al doilea război cecen şi de peste cinci ori mai mare decât toate războaiele ruseşti şi sovietice combinate de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace”.

Rutte: Între 20.000 și 25.000 de soldați ruși sunt uciși pe lună

Recent, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia pierde până la 25.000 de soldați pe lună pe câmpul de luptă din Ucraina, relatează The Moscow Times.

„Rusia pierde acum un număr imens de soldați din cauza apărării ferme a Ucrainei, între 20.000 și 25.000 de soldați ruși uciși pe lună. Nu vorbesc despre grav răniți, ci despre morți. Dacă comparați acest lucru cu războiul din Afganistan din anii 1980, unde au pierdut aproximativ 20.000 de soldați în decurs de 10 ani, contrastul este izbitor. Acum pierd același număr – și chiar mai mult – într-o singură lună”, a declarat Rutte la conferința Global Europe.















