Canalul Istanbul, o prioritate strategică

Investiția de 20 de miliarde de lire sterline, aproximativ 25,4 miliarde de dolari, urmărește stabilirea unei rute comerciale cu taxă care să lege Marea Neagră de Marea Marmara, având potențialul de a remodela fluxurile comerciale globale.

Pe fondul crizei din Strâmtoarea Ormuz, Canalul Istanbul devine o prioritate strategică. Noua cale navigabilă, paralelă cu Bosforul, va permite tranzitul a 160 de nave pe zi, oferind Europei o alternativă de tip Suez. Astfel, Turcia va putea încasa taxe de tranzit, replicând modelul economic de succes al Egiptului sau al statului Panama, relatează Africa Business Insider.

Lucrările ar urma să se încheie în 2027

Potrivit publicației Express, costul proiectului este estimat la 20 de miliarde de lire sterline, dintre care 12 miliarde sunt alocate construcției canalului, iar 8 miliarde dezvoltării zonelor adiacente. Lucrările sunt programate pentru finalizare în 2027. În 2021, președintele Recep Tayyip Erdogan a descris proiectul ca fiind unul transformator pentru economia Turciei:

„Astăzi deschidem o nouă pagină în istoria dezvoltării Turciei. Vedem Canalul Istanbul ca pe un proiect care va salva viitorul orașului, asigurând siguranța vieții și a proprietăților de pe malurile Bosforului și a cetățenilor din jurul acestuia”.

Succesul Canalului Suez motivează noi ambiții

Acest proiect replică modelul de succes al Canalului Suez, activ de importanță strategică ce reprezintă un pilon al veniturilor în valută pentru guvernul de la Cairo.

Conform publicației Arab News, în intervalul 1 ianuarie – 8 februarie 2026, încasările au însumat 449 de milioane de dolari, devansând rezultatul de 368 de milioane de dolari din anul precedent.

Cu un total de 40 de miliarde de dolari generați în perioada 2019-2024, canalul își menține statutul de principal generator de rezerve valutare pentru Egipt.

Veniturile Canalului Suez sunt pe o pantă ascendentă, fiind estimate la 8-10 miliarde de dolari în următorii doi ani, conform autorităților, și la aproape 12 miliarde de dolari până în 2030, conform FMI. Acest model profitabil stimulează interesul global pentru canalele artificiale, singurele rute maritime unde tranzitul poate fi taxat legal, spre deosebire de strâmtorile naturale libere.

Distincția dintre canale și strâmtori

Conform Convenției Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării (UNCLOS), navele au dreptul de „trecere în tranzit” prin strâmtorile folosite pentru navigația internațională.

Țările riverane acestor strâmtori nu pot solicita plată pentru trecere, deși sunt permise taxe limitate pentru servicii specifice.

Totuși, Egiptul și Panama percep taxe de tranzit deoarece Canalul Suez și Canalul Panama sunt căi navigabile artificiale. Rutele naturale, cum ar fi Bosforul și Strâmtoarea Ormuz, nu pot impune, în general, taxe de tranzit.

Propunerea Turciei de a construi un canal artificial paralel cu Bosforul ar permite Ankarei să introducă taxe structurate fără a încălca dreptul internațional.

Iranul testează regulile maritime

Cu toate acestea, legalitatea taxării navelor în căile navigabile strategice este pusă la încercare, ca parte a revendicărilor Iranului în disputa sa cu Washingtonul.

Potrivit agenției Reuters, Iranul solicită ca orice aranjament de pace durabil cu SUA și Israel să includă prevederi care să îi confere dreptul de a taxa traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, sfidând normele juridice internaționale actuale.

Mai mult, autoritățile iraniene au luat în calcul tarife ce pot ajunge la două milioane de dolari pentru fiecare vas, fapt ce ridică alarme privind o escaladare a costurilor de transport pe rutele energetice și comerciale mondiale.

Firma de consultanță Kpler estimează că Iranul și Omanul ar putea câștiga anual până la 8 miliarde de dolari din taxarea Strâmtorii Ormuz.

Totuși, ONU avertizează că măsura încalcă legislația internațională și creează un precedent periculos. Reacția Washingtonului a fost imediată, președintele Donald Trump somând Iranul să renunțe la orice plan de a introduce taxe de tranzit.

Sub presiunea schimbării rutelor

Noile coridoare cu taxă apar într-un context de instabilitate economică globală, unde conflictul dintre SUA și Iran perturbă transportul maritim și impune o reconfigurare a rutelor comerciale internaționale.

Reconfigurarea rutelor maritime a provocat o escaladare a timpilor de livrare, a costurilor de transport și a primelor de asigurare pe axa comercială Africa-Europa, prelungind cu 10-15 zile rutele Asia-Europa, notează Atlas Institute.

Pe acest fundal, Turcia accelerează proiectul Canalului Istanbul ca alternativă la Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Marocul și Spania reevaluează potențialul Strâmtorii Gibraltar. Aceste inițiative marchează o cursă globală pentru controlul și taxarea punctelor maritime strategice.

Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
Viva.ro
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Unica.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
gsp
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
Avantaje.ro
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!
Tvmania.ro
Presiune uriașă pe sistemul de pensii: Tot mai puțini angajați susțin armata de pensionari a României
Știri România 11:28
Familia lui Mircea Lucescu a publicat o scrisoare deschisă de mulțumire: „Am simțit că nu suntem singuri”
Știri România 11:19
De la Lugoj la Marte. Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Adevarul.ro
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în Grecia, după ce a petrecut Paștele alături de Andreea Popescu, fosta soție. „Doar noi doi”
Stiri Mondene 11:11
Unde au apărut Andra și Cătălin Măruță după ce au petrecut Paștele la Brașov: „Întâlnire de suflet”
Stiri Mondene 10:56
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Cât vor plăti șoferii dacă le este ridicată mașina. Cine sunt primii afectaţi de noile scumpiri
ObservatorNews.ro
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
Libertateapentrufemei.ro
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Mediafax.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Wowbiz.ro
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Redactia.ro
Ce a ieșit la iveală după tragedia din Snagov, unde Mihai și David și-au găsit sfârșitul împreună. Cum s-a filmat șoferul cu doar 3 zile înainte
KanalD.ro
Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Politică 12 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Doar două echipe se mai bat la campionat!” Semnal de alarmă pentru echipa lui Bergodi
Fanatik.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
