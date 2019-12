De Mihai Niculescu,

„În 2009, guvernul Boc a cedat Primăriei clădirea și stadionul, cu obligația de menținere a activității. Eu am ajuns primar în 2012, mi s-a adus la cunoștință, am căutat soluții, am identificat un teren pe care acum e o parcare, urma să construim o clădire evaluată la 1 milion de euro.

Planul inițial a fost demolarea clădirii din incinta stadionului Ilie Oană, și pompierii ne-au atras atenția că nu pot emite autorizații, mai ales că în parcare mai este o arenă părăsită pe strada Latină, intenția a fost de a o prelua împreună cu terenul” a explicat fostul edil, Iulian Bădescu.

Soluția era ca Ministerul Tineretului și Sporturilor să cedeze terenul pentru ca Primăria să facă investițiile. Banii pentru noua construcție erau, dar următoarea administrație i-a folosit în alte scopuri, și întrucâtva, Iulian Bădescu crede că nu au greșit. „Nu poți construi pe un teren care nu este al tău”.

„Banii nu s-au mai folosit pentru că interesele celor care au condus orașul au fost de altă natură, banii au fost duși în alte direcții, o distribuire în interesul cetățeanului nu s-a făcut. Ministerul nu reușește nici măcar să asigure cheltuielile curente cu baza materială” a precizat fostul primar al Ploieștiului.

„Există o tendință de a se opune descentralizării, pentru că se subțiază aparatul ministerului și implicit scade numărul de posturi, de directori” – cel puțin asta e explicația lui Iulian Bădescu despre refuzul MTS de a ceda terenul.

„Ministerul este de vină pentru că nu cedează acest clădiri către autoritățile locale” este concluzia lui Iulian Bădescu.

