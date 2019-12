Cum îi umilesc Primăria și MTS pe sportivii de la CS Petrolul Ploiești, de unde au plecat multe campioane mondiale la gimnastică. Clubul a ajuns o groapă de gunoi: ”Dacă vine un cutremur, murim ca șoarecii”

De Mihai Toma,

În 2009, printr-o Hotărâre de Guvern, clădirea din curtea stadionului Ilie Oană a trecut în patrimoniul Primăriei Ploiești. Dintr-o scăpare inexplicabilă, documentul nu pomenea nimic despre teren, care a rămas cu ministerul drept administrator!

HG prevedea că, dacă în doi ani nu se fac lucrări de modernizare, clădirea să revină la MTS.

Suntem în 2019 și în același punct ca acum 10 ani: clădirea e a Municipalității care nu a investit nici un leu, MTS are terenul, însă n-a mutat un pai, iar copiii ploieşteni fac sport în condiţii rușinoase: le pică tencuiala tavanului în cap!

Pentru a da încă o palmă pe obrazul autorităților, care joacă ping-pong între ele, pasându-și responsabilitatea, sala de gimnastică se numește Leana Sima, în memoria fostei mari antrenoare.

Doamna Sima, care a fost coordonatoarea secției de gimnastică a clubului Petrolul Ploiești de la înființare, în 1958, a murit în 2017. Avea 79 de ani și a pregătit cu Octavian Bellu lotul tricolor pentru JO 1992, unde Lavinia Miloșovici a câștigat două medalii de aur (sărituri, sol) și una de bronz (individual compus), iar România a fost vicecampioană pe echipe.



Leana Sima

Leana Sima s-a retras în 2005, iar în sala care-i poartă numele – unde le-a descoperit pe Ana Maria Tămârjan (bronz cu echipa la JO 2008), Corina Ungureanu (dublă campioană mondială cu echipa – 1997 și 1999) și campioană europeană la sol și cu echipa (1998, la Sankt Petersburg), pe Elisabeta Turcu (aur la sărituri la CM 1969), Mariana Constantin (argint cu echipa la JO 1976), Celestina Popa (argint cu echipa la JO 1988) – a ajuns o rușine.

400 de juniori și seniori

Salariații și sportivii de la CS Petrolul Ploiești, circa 400 de juniori și seniori, dintre care 200 de legitimați, își desfășoară activitatea într-un loc care arată deplorabil, cu igrasie și tencuieală desprinsă de pereți, fără apă caldă, cu tavane care se pot prăbuși în orice moment peste sportivi și din care cad zilnic bucăți. Grupurile sanitare sunt, de fapt, WC-uri turcești fără geamuri.

“Pușcăriașii au condiții mult mai bune”, nota, într-un semnal de alarmă, Sindicatul Național Sport și Tineret!

Cad bucăți de tencuială din tavan peste copii. Găurile din tavan sunt vizibile.

MTS asigură doar plata salariilor celor 29 de angajați și întreținerea activității. Primăria dă din colț în colț.

“O simplă igienizare n-ar fi decât o frecție la picior de lemn. MTS nu poate investi legal pentru reparații capitale într-o clădire pe care nu o deține, ci proprietarul”, susține Eduard Crângașu, fost arbitru asistent de fotbal, șef al clubului.

Clubul, ca o minge de ping-pong

Reporterii ziarului Libertatea au fost să se convingă de modul în care arată lucrurile și au vorbit cu părțile implicate.

Eduard Crângașu, fost arbitru asistent de fotbal, șef al clubului

Libertatea: Domnule Crângașu, de ce a ajuns sala în asemenea hal de degradare? Cine vede pozele zice că nu e posibil ca sportivii să se pregătească aici.

Eduard Crângașu: În 2009, stadionul ce urma să fie demolat a fost trecut în patrimoniul primăriei printr-o Hotărâre de Guvern făcută pe genunchi. Clădirea a venit la autoritățile locale, iar terenul, despre care nu s-a scris nimic în act, a rămas cu MTS ca administrator. Ideea era ca sala să fie dărâmată pentru a fi mărită parcarea “OZN”-ului din Ploiești. Numai că asta se putea întâmpla doar dacă ni se dădea o sală unde să fim relocați.

Textul Hotărârii de Guvern din 2009.

Au trecut totuși 9 ani de atunci, în 2013 s-a ridicat stadionul. De ce nu s-a reabilitat sala?

În toată această perioadă, clubul a fost minge de ping-pong între Primăria Ploiești și minister. Adică nici n-a fost demolată, nici modernizată, nici altă sală nu a apărut în loc! Mai mult, potrivit Hotărârii de Guvern din 2009, sala ar fi trebuit să revină de drept statului, adică înapoi la MTS, dacă nu se se realizau investițiile de modernizare în doi ani. Nu s-a investit nimic și, din 2011 încoace, e bocaj! Personal, am fost cu jalba în proțap la fiecare ministru în parte. Mă sunau înapoi și îmi spuneau că s-a pierdut dosarul… Au venit aici comisii, s-au făcut mape voluminoase cu poze, a fost și Curtea de Conturi. Ba s-a depus și proiectul de HG prin care clădirea să treacă înapoi în patrimoniul MTS, încă e postat undeva pe site-ul MTS, însă nu s-a întâmplat nimic.

«Ne-au vopsit în gri, ca la pușcărie!»

Cine se pregătește acum aici și ce spații sunt?

Avem aici secții și săli de lupte, gimnastică, șah sau radioamatorism, ciclismul, plus birourile noastre. Am avut și un minihotel, 8 camere de cantonament, acum folosim spațiul pentru depozitare. Cele două WC-uri din imagini, cu rușine o spun, sunt chiar cele pe care le folosim. Boxul și scrima au primit, cu chiu cu vai, două spații sub peluza a doua a stadionului de la primărie. În opinia mea, situația a fost lăsată intenționat așa.

Așa arată unul dintre WC-uri. Suntem, totuși, în secolul XXI!

E incredibil, sala e pericol pentru sportivi. De ce nu ați cerut MTS să vă ajute?

MTS putea da bani doar de igienizare, însă aici e vorba de cheltuieli structurale. Doamne-ferește să vină un cutremur, murim ca șoarecii aici! De-a lungul timpului, s-au mai făcut unele ”lucrări”. Când a căzut tencuială din tavan, primăria a pus tablă peste tabla veche de pe acoperiș, la cantonament – au așezat un carton în loc de tavan. Iar pe dinafară s-a montat un polistiren de cinci milimetri și s-a vopsit în gri, ca la pușcărie. Ni s-au pus și niște garduri, să nu fim văzuți de invitații care vin la stadion, la meciurile de fotbal. Sala a fost una de tradiție, a fost pentru jocuri, erau meciuri de volei cândva, au fost jucători mari care s-au format în această sală. De asemenea, sunt campioni și gimnaste mari care au trecut pe la noi. Corina Ungureanu a fost cea mai implicată, e încă antrenoare la club, acum e în Anglia, la o competiție.

Corina Ungureanu, antrenoare la club, și două dintre gimnastele ei

Din păcate, CS Petrolul Ploieşti a devenit Cenuşăreasa sportului prahovean. Suntem parte a unui ping-pong între minister şi diverse autorităţi locale, suntem pasaţi de la unii la alţii, iar cei care au de suferit sunt antrenorii şi sportivii. Sunt cu mâinile legate. Nici sponsorizări nu pot aduce, noi nu avem sporturi de echipă. Eduard Crângașu:

Lucian Rădulescu, adjunctul CSM Ploiești, clubul Municipalității: “Am mai făcut câte ceva”

Directorul CSM Ploiești, fostul arbitru FIFA Cristi Nica, e în concediu medical. Adjunct e Lucian Rădulescu, și el om de fotbal. “Eu am încercat să fac câte ceva și cei de acolo pot să spună. Am reparat una-alta, am vopsit, am acoperit zonele insalubre. Am încercat să le fac condiții mai bune, mai ales că fosta soție e antrenoare acolo. Mie îmi pare rău că nu s-a găsit încă o soluție. Boxul și scrima le-am mutat sub peluza 2, sper ca și sala să fie renovată. Către primărie, către structura care coordonează activitatea sportivă nu se achită nici o taxă”.

Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean: “Sala e un pericol, n-aș mai folosi-o”

În 2017, Marius Dunca, ministrul de atunci al tineretului şi sportului, însoțit de Corina Ungureanu, a vizitat clădirea în care îşi desfășura activitatea clubul. Și-a făcut cruce! Dunca a solicitat autorităţilor locale ca imobilul să revină în administrarea MTS. Bogdan Toader, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, prezent și el la întâlnire, promitea că va găsi o modalitate de a face o asociere între clubul sportiv şi CJ. Dar nu s-a întâmplat nimic.

Libertatea: Domnule Toader, de ce nu s-a întâmplat nimic după întâlnirea din 2017?

Bogdan Toader: M-am trezit cu un telefon de la domnul ministru Dunca, era în trecere spre Brașov. Stabilisem lucrurile, însă nu am mai ținut legătura, știu că doamna Ungureanu era implicată, mai ales că antrena la club. Și-mi aduc aminte și de o problemă juridică la una dintre clădirile din acel spațiu.



De ce nu a făcut Primăria nici o investiție?

Pentru că e un obiectiv pe care îl are, pe un teren pe care nu-l are! În plus, nici nu folosește spațiul. De ce să se investească într-o clădire pe care nu o valorifică? Cum să angajeze lucrări? Clubul e la MTS, nu la primărie!

La CS Petrolul, în sala mare de gimnastică, bucățile de tencuială din tavan cad peste copii!

Nu e un pericol pentru copilași această sală?

Este un mare pericol. Știu că era o problemă cu tavanul, cu cele opt camere de cantonament, uneori era întuneric, fiindcă nici nu aveau lumină. Personal, cred că fie MTS ar fi trebuit să ia clădirea înapoi, fie Primăria să preia totul, și teren, și sală!

«N-aș mai folosi sala»

Ce soluții sunt?

Dacă m-ați întreba pe mine, n-aș mai folosi sala! Să se închirieze alt spațiu pentru CS Petrolul, la altă sală din oraș. Nu cred că primăria ar avea ceva împotrivă să ajute. Noi, CJ, am înființat un club sportiv, cu secție de handbal, poate ar fi o idee să-i preluăm și pe cei de la gimnastică…



În concluzie?

Din ce cunosc, ministerul încearcă să descentralizeze, iar primăria poate să folosească fonduri pentru reabilitare, consolidare, modernizare la sală. Nu cred că s-ar opune nici consilierii și nici primarul Dobre. MTS trebuie să predea tot, fiindcă nu ar avea oricum bani de renovare. Cel mai bine ar fi să predea terenul primăriei. Să fie un singur proprietar, care să aibă absolut tot. Am mai avut discuții cu ministerul legate de diferite locații, în special foste tabere, Păulești, Telega, Mâneciu, Izvoarele, ne-am oferit să preluăm orice nu are litigiu…

Cu regret, constat că infrastructura sportivă din România împiedică performanţa. Avem numeroşi copii talentaţi, care fac eforturi inimaginabile pentru a practica un sport şi a face performanţă, însă nu au nici măcar condiţiile minime. Nu înţeleg care a fost strategia pentru sport în toţi aceşti ani. Trebuie să ne unim forţele şi să construim, să dăm o şansă fiecărui copil să facă performanţă în sport! Este o datorie faţă de România!” Ministrul Marius Dunca, în 2017:

MTS s-a trezit după 8 ani: face control!

MTS confirmă existența Hotărârii de Guvern din 2009. Precizează și că, într-adevăr, directorul de la CS Petrolul Ploiești a făcut demersuri cu privire la clarificarea situației juridice a acestuia.

”Din punctul de vedere al MTS și din documentele aflate în evidențele instituției nu s-a pus niciodată problema demolării sălii de sport.

Ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de către Consiliul Local al municipiului Ploiești, în 2017 ministerul a promovat un proiect de hotărâre de Guvern pentru revocarea dreptului de administrare a unui imobil din domeniul public al municipiului Ploiești și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în domeniul public și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Petrolul” Ploiești, proiect respins de către ministerele avizatoare”. MTS:

”Întocmirea unui proiect de renovare a sălii de sport revine Consiliului Local al municipiului Ploiești singura instituție abilitată de lege să efectueze lucrări de modernizare/reparație a sălii de sport.

În vederea evaluării situației existente în prezent, ministrul tineretului și sportului a dispus efectuarea unui control la CS Petrolul cu privire la verificarea respectării prevederilor HG nr. 1072/2009, verificarea activității manageriale a conducerii și verificarea condițiilor în care își desfășoară activitatea angajații, antrenorii și sportivii”, se înfoaie MTS.

”MTS va purta un dialog instituțional cu Consiliul Local Ploiești, administratorul imobilului, în care își desfășoară activitatea antrenorii și sportivii din cadrul clubului”.

Au trecut 10 de ani de la HG și 8 ani de la nerespectarea ei și nimeni n-a făcut nimic!

Libertatea a contactat și Primăria Ploiești, însă nu a primit nici un răspuns până la închiderea ediției.

În tot acest timp, copiii se antrenează.

La un club vechi de șase decenii.

Inclusiv titlurile de la fotbal, din 1958, 1959 și 1966, sunt pe numele CS Petrolul.

În cartea de onoare sunt sute de sportivi medaliați. Cineva a scris de mână, frumos, autentic, toate rezultatele. Palmaresul se oprește brusc în 1992. De atunci începe chinul.

Azi plouă și mai pică o bucățică de tavan. Și încă una…

Cartea de onoare

Pică tavanul peste gimnastica românească. Se îngroapă sportul românesc.

Urlăm de ani întregi despre condițiile în care lucrăm la Ploiești… poate, poate ne aude cineva! Corina Ungureanu, antrenoare la CS Petrolul Ploiești: