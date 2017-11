Familia unei românce care a murit în Marea Britanie nu are bani să o repatrieze. Femeia are un copil de 10 ani

Daniela Andreea Popa, o româncă aflată în Marea Britanie, mama unui băieţel de 10 ani, a murit din cauza cancerului, iar rudele sunt disperate că nu o pot aduce în țară.

Românca s-a îmbolnăvit de cancer în anul 2015 și, de doi ani, a încercat să lupte împotriva cruntei maladii. Ieri dimineaţă, Daniela a murit într-un spital din Marea Britanie, acolo unde locuia alături de familia ei, respectiv soţul Vlad şi fiul lor de 10 ani, scrie observator.tv.

Rudele Danielei au postat un mesaj disperat pe Facebook pentru a reuşi să strângă banii necesari pentru a o înmormânta pe tânără în ţară.

„Cum sa-i explici fiului de nici 10 ani ca mama o sa moara?! Iar sotul ei,Vlad nu mai are putere sa lupte…a albit in acesti 2 ani de parca au trecut 20… Parintii ei pierd unicul lor copil…Sunt cuvinte care nu le mai gasesti…ramai pur si simplu mut! Astazi am primit o poza pe care imi cer scuze ca o sa o postez…nu credeam ca poate fi asa rau,asa de cruda sa fie viata!? Si tot astazi a fost deconectata de la aparate pt. ca doctorii spun ca nu mai e nimic de facut! Cancerul i-a atacat toate organele interne…plamani,ficat..rinichi… Ce mai putem face pt ea? Asta e intrebarea cea mai cruda! Ne rugam sa-si gaseasca linistea si sa urce la ceruri si sa-si poata ocroti de acolo fiul,sotul si parintii.. O sa inchei prin a va implora sa ne ajutati sa-i facem inmormantare crestineasca in Romania pt ca drumul unui decedat e f scump iar parintii vor sa o aiba langa ei macar pe ultimul drum.. Va multumim din suflet pt orice ajutor,cat de mic,pt noi inseamna mult! Daca doriti alte detalii sau datele lui Vlad ,sotul Andreei,va rugam sa ne contactati:

Codrut:07805141012

Corina:07824830335

Vlad:07716729557”, a scris cumnata Danielei pe Facebook.