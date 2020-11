Fetiță agresată sexual de tatăl vitreg, care îi punea somnifere în lapte. Pentru că mama a râs de ea și nu a crezut-o, a mers singură la Poliție

Erau şase copii în acea casă, însă doar pe doar trei dintre ei bărbatul îi obliga să bea, în fiecare seară, câte o cană cu lapte. Pe Anca* și pe cei doi fraţi vitregi care dormeau, ca şi ea, în aceeaşi cameră cu Eugen P.

Uneori, când tatăl uita să pună zahăr, laptele avea gust amar, însă şi atunci copiii erau forţaţi să-l bea. „Sunt vitamine”, le spunea părintele, iar cei mici nu plecau la somn până nu-i arătau cănile goale.

Într-o seară, auzindu-i că se vaită, mama lor a gustat şi ea din lapte. „E cheag! Ai pus ceva în el?”, l-a întrebat pe concubin. „N-ai clătit tu cănile cum trebuie, o fi rămas detergent pe ele”, a învinuit-o bărbatul. Dar laptele continua să rămână amar, oricât de temeinic ar fi limpezit de atunci femeia vasele.

Dormea în acelaşi pat cu tatăl vitreg

Anca avea 12 ani şi locuia cu bunica ei maternă, într-o comună din judeţul Călăraşi. Mama ei trăia cu Eugen P., cu care avea cinci copii. În 2018, ei s-au mutat într-o casă nouă, iar Anca a început să vină în vizită la ei.

Rămânea și peste noapte, şi atunci mama dormea într-o cameră cu copiii mai mici, iar fata împărţea acelaşi pat cu P. şi cu o soră şi un frate vitreg.

Prin august 2018, într-o noapte, Anca s-a trezit după ce a simţit cum bărbatul încerca să-i dea pantalonii jos. S-a ridicat din pat și a făcut schimb de locuri cu sora care dormea în partea opusă.

De ruşine, ea n-a spus atunci nimănui. Şi, vreme de câteva luni, nici agresorul n-a mai încercat nimic.

Fura din antidepresivele unui bătrân

În decembrie 2018, când Anca a început să se vaite că o doare capul, P. s-a oferit să-i cumpere nişte „vitamine bune pentru anemie”. Tot el se îngrijea ca ea să le ia în fiecare seară, numai că-n laptele „vitaminizat” îi punea somnifere pisate.

Bărbatul îi spunea fetiței că i-a presărat vitamine în lapte Foto: 123rf.com

Medicamentele erau de la un vecin de 82 de ani de care P. avea grijă, după ce acesta avusese o tentativă de suicid. În schimbul pensiei lunare, îi făcea cumpărăturile şi-i lua de la farmacie reţeta, inclusiv antidepresivele care-l ajutau pe bătrân să doarmă.

Eugen P. ţinea medicamentele la el în şifonier şi îi ducea zilnic vecinului raţia de pastile. Dar, de la o vreme, nu i le-a mai dat şi pe cele pentru somn, zicându-i că medicul le-a scos de pe reţetă.

Ce au făcut mama şi mătuşa, când au aflat

Anca termina de băut laptele, iar peste jumătate de oră, cădea într-un somn adânc şi nu mai ştia ce se întâmplă cu ea. Într-o noapte, a deschis ochii și a văzut că tatăl vitreg o săruta pe gură. Îi era frig şi atunci a observat că e dezbrăcată, însă nu a putut să rămână trează mai mult de câteva secunde, căci pleoapele i s-au închis şi a adormit la loc.

Dimineaţa, ea nu ştia sigur dacă ce-şi aduce aminte a fost un vis sau a fost aievea. Dar, după câteva săptămâni, într-o altă noapte, episodul s-a repetat.

Atunci i-a povestit totul mamei ei, însă femeia a râs de ea şi i-a zis că inventează. Era convinsă că bărbatul cu care trăia n-ar face asta. Plină de furie, Anca a spart o oglindă cu pumnul, a luat un ciob și a început să se taie pe mână, în faţa mamei. Dar gestul ei disperat a fost zadarnic.

Peste câteva zile, fata a mers să caute ajutor la sora mamei. I-a spus că P. o pipăie, că o pune să stea cu capul plecat, atunci când merge cu el pe stradă, și că, dacă ea ridică fruntea, o strânge de mână, gelos că s-ar putea uita la altul.

Mătuşa şi cele două verişoare au mers şi i-au cerut socoteală bărbatului, dar el şi mama fetei au negat totul.

A zis că, și dacă s-ar întâmpla ceva, e doar treaba lor, şi că, dacă ne ducem la Poliție, o facem de râs pe fată.

Declaraţia mătuşii victimei, din dosarul penal

Mama o readucea în casa abuzatorului

În februarie 2019, Anca a refuzat să mai meargă la mama ei. Dar după trei luni, s-a trezit cu ea în curtea bunicii; era bătută şi spunea că P. a trimis-o, zicându-i să nu se întoarcă fără Anca. Fata n-a dat înapoi, iar mama a rămas şi ea acolo.

Însă după câteva zile, el le-a anunţat că, dacă nu vin acasă, cheamă Protecția Copilului ca să-i ia pe ceilalţi cinci minori. De mila mamei şi a fraţilor ei, Anca s-a întors în casa abuzatorului.

Într-o zi, când el era plecat de acasă, a fugit înapoi, la bunica ei, dar mama a venit din nou după ea. De data asta, i-a zis că bărbatul a ameninţat că se spânzură, iar mama lui P. a sunat-o şi ea pe Anca, spunându-i că el i-a luat un telefon. „Ţine la tine ca la fiica lui și te roagă să meargi acasă, să-ţi dea telefonul”, i-a zis femeia. Iar fata s-a dus.

Ca s-o convingă să nu mai plece, bărbatul a adus în camera unde dormeau o canapea, doar pentru ea.

Adormea în pijamale şi se trezea dezbrăcată

Copila de 13 ani era prinsă într-o capcană. Pe de o parte, cei cărora ea le ceruse ajutorul o abandonaseră. Apoi, mai erau grija fetei pentru mama şi fraţii ei, şantajul emoţional al agresorului, autoculpabilizarea ei şi groaza că nici măcar nu ştia exact ce i se întâmplă.

În iunie 2019, Eugen P. i-a spus fetei că s-a îndrăgostit de ea, iar Anca a început să plângă. „A fost doar o glumă, am vrut să-ţi văd reacția”, a blufat el. Dar în aceeaşi zi, i-a repetat că o iubeşte şi i-a dat 100 de lei, cerându-i să nu-i spună nimic mamei ei.

Din august 2019, a început să-i dea din nou somnifere, amestecate în lapte sau în iaurtul cu fructe. Într-o noapte, îşi aminteşte fata, după ce adormise pe canapea, singură și îmbrăcată în pijamale, s-a trezit complet goală şi l-a văzut pe bărbatul care o pipăia și o săruta pe buze. A apucat să-l întrebe ce-i face, el i-a spus că a visat urât, apoi ea a adormit la loc.

„Dimineața, m-am trezit îmbrăcată și, când am mers la toaletă, am văzut o pată de culoare roz pe chilot. L-am întrebat din nou ce mi-a făcut, iar el mi-a zis la fel, că am visat urât și că el a venit lângă mine, ca să mă liniştească”,

declaraţia victimei, din dosarul penal

Explicaţia agresorului: „Visează și vede fantome”

Mama era de faţă şi, din nou, ea l-a crezut pe concubin. În acea zi, Anca a mers la bunica ei şi, plângând, i-a povestit totul. Bătrâna s-a dus imediat la ginere şi l-a luat la rost.

El mi-a spus că fata minte, că ea visează și vede fantome.

Declaraţia bunicii, din dosarul penal:

Toţi adulţii cărora copila le ceruse ajutorul au ales să-l creadă pe agresor. Iar coşmarul ei a continuat. O lună mai târziu, într-o noapte, după ce a fost obligată să-şi ia „vitaminele”, fata s-a trezit din nou, preţ de câteva secunde, şi a văzut că e dezbrăcată.

De dimineață, când am mers la toaletă, am simțit o durere în zona genitală. Aveam și o umflătură acolo, iar chilotul de pe mine era pus invers, cu fața în spate

Declaraţia victimei, din dosarul penal:

Violul n-a putut fi probat

Procurorii l-au trimis în judecată pe Eugen P. pentru viol. Dar în timpul procesului, neputând dovedi cu certitudine că între el şi victimă a avut loc un raport sexual, au cerut schimbarea încadrării faptei în agresiune sexuală.

Fiind sub influenţa somniferelor, Anca nu putea spune ce i s-a întâmplat, iar expertiza medico-legală a concluzionat că, deşi ea era „virgină anatomic”, „conformația himenului ar fi permis un raport sexual fără rupere”. Victima prezenta, la nivelul zonei genitale, „eroziuni superficiale care s-au putut produce prin zgâriere sau acțiunea unui corp dur/semidur”.

Iar instanţa a stabilit că simptomele acuzate de victimă (dureri, scurgeri de sânge) „puteau fi generate și de alte cauze, respectiv de schimbările organismului în perioada de pubertate sau de orice alte acte de agresiune sexuală”.

Mama a găsit uşa camerei încuiată

În decembrie 2019, mama fetei a auzit zgomote ciudate din camera unde dormeau concubinul ei şi cei trei copii. Ușa era încuiată, aşa că a strigat la P. să-i deschidă. Anca era pe canapea, aproape adormită, iar ceilalți doi copii dormeau în patul lor.

Pentru că a găsit ușa de la dormitorul copiilor încuiată, femeia i-a cerut socoteală concubinului ei. Foto: 123rf.com

L-a întrebat pe bărbat ce e cu zgomotele pe care le-a auzit, iar el i-a zis că fata „a visat urât și vorbea în somn”. Când concubinul i-a spus că a încuiat uşa „ca să nu iasă copiii afară, peste noapte”, femeia s-a enervat şi a început să ţipe la el.

Eugen P. a luat atunci un cablu și a început să dea în ea, apoi a doborât-o la pământ cu pumnii. De sub ploaia de lovituri au scos-o copiii, treziţi din somn de ţipetele mamei.

Din acea noapte, agresorul nu s-a mai atins de Anca, dar a continuat să-i spună fetei de 13 ani că vrea să fie cu ea și că o va părăsi pe mama ei.

Somniferele, găsite în sângele fetei

În seara zilei de 8 martie anul acesta, P. a obligat-o din nou să bea „lapte vitaminizat”, iar ea a adormit imediat. Noaptea, s-a trezit în vechiul coşmar şi l-a văzut cum o săruta. Fiind amețită de la somnifere, a adormit la loc.

Dar în acea dimineaţă, după ce i-a povestit iarăşi mamei sale ce i s-a întâmplat, copila a decis să meargă singură la Poliție. A ajuns la postul din comună clătinându-se pe picioare, şi acolo a apucat să spună doar că a fost violată de concubinul mamei.

Poliţiştii au chemat imediat salvarea, iar fata a fost dusă la spitalul din Călărași, care a transferat-o apoi la Spitalul Grigore Alexandrescu din București.

Medicii au cerut o analiză toxicologică, iar testul a ieșit pozitiv pentru benzodiazepine (medicamente utilizate pentru tratamentul problemelor de somn, al stărilor de anxietate, ca antiepileptice sau relaxante musculare).

În ziua în care Anca a mers la Poliţie, P. a fost reţinut şi apoi arestat preventiv. În şifonierul din camera în care fata a spus că a fost abuzată sexual, poliţiştii au găsit mai multe cutii cu medicamente ce provoacă somnolența, din clasa benzodiazepinelor.

Traumele victimei şi apelul agresorului

În faţa procurorilor, P. a refuzat să dea vreo declaraţie, iar la proces a spus că e nevinovat şi că nu i-a făcut nimic fetei.

Dar raportul de evaluare psihologică a victimei a concluzionat că fata „prezintă o simtomatologie specifică abuzului sexual experimentat în formă continuată, amplificată de faptul că a existat o constrângere din partea unui adult de a păstra secretul, dar și din cauza amenințărilor”.

Minora are un nivel al depresiei ridicat, manifestă o ușoară introversie, are o stimă de sine scăzută, sentimente de tristețe, melancolie, culpabilitate și tendințe autoagresive, ce conduc la concluzia că a fost victima unui abuz sexual cronic

Concluziile raportului de evaluare psihologică:

La 29 octombrie 2020, Judecătoria Călăraşi l-a condamnat pe Eugen P. la 5 ani de închisoare pentru agresiune sexuală în formă continuată. Nemulţumit de pedeapsă, bărbatul a atacat decizia, iar verdictul final va fi dat de Curtea de Apel Bucureşti.

* Protejăm identitatea reală a victimei.



