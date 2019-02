Am găsit-o pe Georgiana Bezuilă în fața ușii, într-o zi cu soare. Se juca cu Florea, cățelul ei, legat cu un lanț de o cușcă mică. Deși părea că abia se întorsese de la grădiniță, fetița nu se poate duce, pentru că nu are un certificat de naștere valabil pe teritoriul României. S-a născut în Anglia, iar britanicii ar fi scris pe document numele și prenumele inversate. Autoritățile române îi trimit pe părinți în Anglia, însă tatăl ei are doar un act de identitate provizoriu, cu care nu poate ieși din țară.

„Cică nu e pus numele bine, în loc de nume e prenume. Nu pot să trec granița cu ea dacă nu am certificatul românesc. La Londra, la ambasadă, nu mi-au spus nimic, eu de unde să știu? Acum trei ani am fost să încercăm să facem acte, eu am domiciliu în Saravale (n.r. – localitate din Timiș), dar la Timișoara au refuzat să facă certificat de naștere, au zis că e greșeală din Anglia”, ne-a spus Laura Bezuilă, mama Georgianei.

Micuța împlinește patru ani pe 23 martie. E al șaptelea copil al Laurei, cel mai mic. Situația ei a ieșit la iveală după ce polițiștii din Timișoara au dăruit alimente și jucării familiei după o donare de sânge.

Familia Bezuilă locuiește de aproape patru ani în spatele Secției 5 Poliție Timișoara, iar oamenii legii trec des pe la cea mică. Părinții copilei nu mai lucrează deocamdată. Mama a fost femeie de serviciu la un supermarket, iar tatăl vinde fier vechi. Femeia spune că a renunțat la serviciu când a fost nevoită să stea cu micuța în spital, după o infecție urinară.

„Am avut curent, am avut apă, am avut tot, dar nu mai avem. Nu avem acte, nu putem să tragem curent. Cărăm apă de la fântână. Vreau să mă duc înapoi la muncă și să rezolvăm și buletinul soțului, să plece în Anglia, la lucru. Ca să rezolvăm situația, ne trebuie și o sumă de bani ca să mergem până în Anglia, să ne întoarcem, că doar nu e Sânnicolau”, spune mama fetiței.

Părinții Georgianei vor să își găsească amândoi un loc de muncă până la vară și să încerce să rezolve problema actelor pentru ca tatăl să plece în Anglia la lucru.

Femeia spune că soțul ei a lucrat la o fabrică din Timișoara, dar a renunțat la lucru după ce ea și copila erau să moară din cauza unui generator de curent cu benzină.

Cazul, în atenția autorităților locale

Cazul familiei Georgianei este de câțiva ani în atenția Direcției de Asistență Socială a Primăriei Timișoara. Reprezentanții primăriei spun că au încercat să rezolve problema cu actele, însă nu se poate decât prin ambasada din Anglia, ceea ce înseamnă că părinții micuței trebuie să meargă acolo.

„Problema este legată de actul de naștere greșit de Starea Civilă din Anglia, unde s-a născut fetița și unde au lucrat părinții ei o perioadă. Prenumele și numele fetiței sunt trecute invers, astfel că Starea Civilă din Timișoara nu poate elibera certificat de naștere românesc”, ne-a declarat Farkas Imre, viceprimarul Timișoarei.

Acesta mai spune că ambasada solicită prezenta părinților în Anglia, iar aceștia nu au bani să se deplaseze.

„Din acest motiv, micuța nu se poate înscrie la grădiniță, care este la un pas de locul unde locuiesc ei”, a mai spus viceprimarul Timișoarei.

