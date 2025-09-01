Forțele ucrainene au nimicit o coloană rusească cu HIMARS și drone kamikaze în contraofensiva de la Pokrovsk

Rusia a comasat până la 100.000 de militari lângă Pokrovsk, un oraș-cheie din estul Ucrainei. Președintele Zelenski avertizează că situația este îngrijorătoare, în timp ce eforturile internaționale pentru pace par blocate, relatează AFP.

Identificarea amenințării

Brigada 79 Aeropurtată ucraineană, împreună cu grupul de recunoaștere Ivan Franko, au identificat un grup mecanizat de asalt rus la 10 kilometri în spatele liniilor inamice, îndreptându-se spre Frontul Pokrov.

Coloana era formată din șapte vehicule blindate și aproximativ 100 de soldați, care se deplasau spre Malinovka.

Atacul cu HIMARS

Primul atac, folosind rachete HIMARS, a vizat coloana în timp ce era încă în mișcare. Atacul a provocat panică în rândul rușilor, care au încercat să părăsească zona. Cu toate acestea, ucrainenii nu le-au dat această șansă, conform komputerswiat.pl.

HIMARS, spaima rușilor, captura video armata ucraineană

Drone kamikaze

Operatorii de drone din grupul Ivan Franko au sosit pentru a oferi sprijin și au început să atace vehiculele și personalul militar rămas, provocând o lovitură devastatoare armatei lui Putin. O a doua rachetă HIMARS a fost lansată împotriva rămășițelor grupului dezorganizat.

Rezultatul operațiunii

Brigada 79 a raportat că, în urma acestei singure operațiuni, până la 50 de soldați ruși au fost eliminați, iar toate vehiculele din convoi au fost distruse. Forțele ucrainene sugerează că unitatea rusă atacată ar fi putut face parte dintr-un contingent mai mare recent redesfășurat din regiunea Kursk în regiunea Donețk.

Sistemul HIMERS în acțiune: Profimedia

Ce este sistemul HIMARS

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) este un sistem de rachete de artilerie mobilă, capabil să lanseze rachete cu rază lungă de acțiune, inclusiv ATACMS (rachete tactice de croazieră). Acesta poate lansa mai multe rachete într-o singură misiune și este extrem de precis.

M142 HIMARS este un sistem de artilerie cu rachete autopropulsat bazat pe un camion FMTV cu trei axe. Folosind un vehicul pe roți în loc de unul pe șenile, mobilitatea a fost îmbunătățită semnificativ. Un M142 HIMARS complet încărcat, care cântărește peste 11 tone, se poate poate deplasa cu o viteză de aproximativ 85-90 km pe oră.

Echipajul de trei persoane necesar pentru operarea M142 HIMARS poate pregăti lansatorul pentru tragere în aproximativ un minut. Blocul de lansare, format din șase rachete în cazul ucrainean, este un container care conține deja muniția, ceea ce înseamnă că nu este necesar un vehicul suplimentar pentru încărcarea încărcăturilor, spre deosebire de sistemele rusești BM-30 Smerch, care necesită o oră între salve.

Aceste sisteme au fost esențiale în distrugerea depozitelor de muniție, comandamentelor și infrastructurii rusești, în special în Crimeea și în teritoriile ocupate, facilitând contraofensivele Ucrainei. Se crede că Himars au fost esențiale pentru succesul Ucrainei în respingerea forțelor rusești în sud, în special în Herson.

