Forțele ucrainene au nimicit o coloană rusească cu HIMARS și drone kamikaze în contraofensiva de la Pokrovsk

Rusia a comasat până la 100.000 de militari lângă Pokrovsk, un oraș-cheie din estul Ucrainei. Președintele Zelenski avertizează că situația este îngrijorătoare, în timp ce eforturile internaționale pentru pace par blocate, relatează AFP.

Identificarea amenințării

Brigada 79 Aeropurtată ucraineană, împreună cu grupul de recunoaștere Ivan Franko, au identificat un grup mecanizat de asalt rus la 10 kilometri în spatele liniilor inamice, îndreptându-se spre Frontul Pokrov.

Coloana era formată din șapte vehicule blindate și aproximativ 100 de soldați, care se deplasau spre Malinovka.

Atacul cu HIMARS

Primul atac, folosind rachete HIMARS, a vizat coloana în timp ce era încă în mișcare. Atacul a provocat panică în rândul rușilor, care au încercat să părăsească zona. Cu toate acestea, ucrainenii nu le-au dat această șansă, conform komputerswiat.pl.

un fum gros se ridica dintr-o coloana de blindate rusesti lovite de ucraineni cu HIMARS și drone
HIMARS, spaima rușilor, captura video armata ucraineană

Drone kamikaze

Operatorii de drone din grupul Ivan Franko au sosit pentru a oferi sprijin și au început să atace vehiculele și personalul militar rămas, provocând o lovitură devastatoare armatei lui Putin. O a doua rachetă HIMARS a fost lansată împotriva rămășițelor grupului dezorganizat.

Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan
Recomandări
Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan

Rezultatul operațiunii

Brigada 79 a raportat că, în urma acestei singure operațiuni, până la 50 de soldați ruși au fost eliminați, iar toate vehiculele din convoi au fost distruse. Forțele ucrainene sugerează că unitatea rusă atacată ar fi putut face parte dintr-un contingent mai mare recent redesfășurat din regiunea Kursk în regiunea Donețk.

O racheta este lansata dintr-un sistem HIMARS starnind flacari uriase
Sistemul HIMERS în acțiune: Profimedia

Ce este sistemul HIMARS

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) este un sistem de rachete de artilerie mobilă, capabil să lanseze rachete cu rază lungă de acțiune, inclusiv ATACMS (rachete tactice de croazieră). Acesta poate lansa mai multe rachete într-o singură misiune și este extrem de precis.

M142 HIMARS este un sistem de artilerie cu rachete autopropulsat bazat pe un camion FMTV cu trei axe. Folosind un vehicul pe roți în loc de unul pe șenile, mobilitatea a fost îmbunătățită semnificativ. Un M142 HIMARS complet încărcat, care cântărește peste 11 tone, se poate poate deplasa cu o viteză de aproximativ 85-90 km pe oră.

Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Recomandări
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

Echipajul de trei persoane necesar pentru operarea M142 HIMARS poate pregăti lansatorul pentru tragere în aproximativ un minut. Blocul de lansare, format din șase rachete în cazul ucrainean, este un container care conține deja muniția, ceea ce înseamnă că nu este necesar un vehicul suplimentar pentru încărcarea încărcăturilor, spre deosebire de sistemele rusești BM-30 Smerch, care necesită o oră între salve.

Aceste sisteme au fost esențiale în distrugerea depozitelor de muniție, comandamentelor și infrastructurii rusești, în special în Crimeea și în teritoriile ocupate, facilitând contraofensivele Ucrainei. Se crede că Himars au fost esențiale pentru succesul Ucrainei în respingerea forțelor rusești în sud, în special în Herson.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Forțele ucrainene au nimicit o coloană rusească cu HIMARS și drone kamikaze în contraofensiva de la Pokrovsk
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă fata cea mai mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Viva.ro
Cum arată și cu ce se ocupă fata cea mai mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Unica.ro
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.RO
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Daniel David anunță când începe școala: „Cu siguranţă, copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi”
Știri România 22:38
Daniel David anunță când începe școala: „Cu siguranţă, copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi”
Mesajul livratorului din Bangladesh pentru români după ce a fost bătut în București
Știri România 20:42
Mesajul livratorului din Bangladesh pentru români după ce a fost bătut în București
Parteneri
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Adevarul.ro
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
Fanatik.ro
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Stiri Mondene 17:10
Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Stiri Mondene 17:10
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
TVMania.ro
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
ObservatorNews.ro
O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Parteneri
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.ro
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
GSP.ro
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
Parteneri
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
Mediafax.ro
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
KanalD.ro
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei

Politic

Bolojan, la asumarea răspunderii pe măsurile fiscale din pachetul 2: „România nu poate funcționa pe privilegii, sinecuri și raportări false” / AUR anunță mai multe moțiuni de cenzură
Politică 20:00
Bolojan, la asumarea răspunderii pe măsurile fiscale din pachetul 2: „România nu poate funcționa pe privilegii, sinecuri și raportări false” / AUR anunță mai multe moțiuni de cenzură
Grindeanu spune că PSD nu va ieși de la guvernare: „Astăzi, da, pot să garantez acest lucru”. Ce spune despre o posibilă majorare de TVA
Politică 18:21
Grindeanu spune că PSD nu va ieși de la guvernare: „Astăzi, da, pot să garantez acest lucru”. Ce spune despre o posibilă majorare de TVA
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București
Fanatik.ro
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile