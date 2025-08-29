Concentrare masivă de trupe rusești lângă un oraș-cheie din Ucraina

Situația în estul Ucrainei devine tot mai tensionată, conform declarațiilor recente ale președintelui Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a anunțat vineri că Rusia a concentrat „până la 100.000” de militari în apropierea orașului Pokrovsk, un punct strategic crucial în regiune.

Zelenski a subliniat că situația din zona Pokrovsk este „cea mai îngrijorătoare azi”. El a adăugat că armata rusă „pregătește în orice caz acțiuni ofensive”. Pokrovskul, un oraș cu aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, reprezintă un nod logistic vital pentru forțele ucrainene.

Atacuri cu drone în regiunea Dnipropetrovsk

În paralel, regiunea Dnipropetrovsk a fost ținta unor atacuri cu drone. Conform Administrației Militare ucrainene, cel puțin două persoane au fost ucise și una rănită. Serghii Lîsak, șeful Administrației Militare regionale, a confirmat că „din nefericire, două persoane au fost ucise, un bărbat și o femeie”. De asemenea, el a menționat că opt drone au fost doborâte.

Ucraina a admis marți, pentru prima dată, că militari ruși au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk. Această recunoaștere vine în contextul în care Moscova a revendicat înaintări în zonă începând din iulie, potrivit sursei citate mai sus.

Eforturi diplomatice pentru securitatea Ucrainei

În timp ce situația pe teren se agravează, eforturile diplomatice continuă. Aliații Kievului sunt angajați în negocieri intense pentru a stabili tipul de garanții de securitate pe care le pot oferi Ucrainei. Aceste discuții s-au intensificat după summitul din 15 august din Alaska, unde președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său rus Vladimir Putin.

În ciuda acestor eforturi diplomatice, situația rămâne critică, iar tensiunile continuă să escaladeze în estul Ucrainei.

Atac masiv al Rusiei asupra Kievului: cel puțin 17 morți și zeci de răniți

Un atac masiv cu drone Shahed și rachete balistice a lovit Kievul în noaptea de miercuri spre joi, provocând cel puțin 17 morți, inclusiv patru copii, și 48 de răniți.

Rachetele au avariat peste 20 de locații în capitala ucraineană, inclusiv clădiri rezidențiale și sediul delegației Uniunii Europene, care a fost grav avariat. Rusia a utilizat peste 600 de drone și rachete în acest atac, fiind unul dintre cele mai mortale din ultimele luni asupra capitalei. Comisia Europeană a condamnat ferm atacurile, iar autoritățile ucrainene continuă să caute victime sub dărâmături.

Acest atac survine într-un context tensionat, după întâlnirea recentă dintre președinții Putin și Trump, iar Ucraina speră la sancțiuni internaționale mai dure împotriva Rusiei.

