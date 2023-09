FOTO. Cele două depozite de deșeuri din Dâmbovița dau pe dinafară. Pentru a rezolva problema, autoritățile au pus afacerea în mâinile „lordului gunoaielor”, un fost senator PSD

În județul Dâmbovița există două depozite de deșeuri: la Titu și la Aninoasa. Până de curând, ambele erau operate de firma SC Eurogas Prescom SRL, aflată în prezent în insolvență.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a anunțat, în iunie 2021, că va cere rezilierea contractului. Motivul: neregulile constatate de-a lungul timpului, plus faptul că la centrele respective a fost adus gunoi și din alte județe.

După contestații și sentințe în instanță, contractul e anulat, iar la finalul lunii august anul curent este desemnat, fără licitație, noul operator. „Prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”, potrivit anunțului de atribuire publicat ulterior pe portalul achizițiilor publice.

Gropile de gunoi au fost date în gestiune asocierii Supercom SA (lider de asociere) și Expert Recycling SRL (asociat), în baza unui contract încheiat pe 16 august anul acesta, conform unui răspuns al CJ Dâmbovița pentru Libertatea.

Conform datelor comunicate către SEAP, contractul are o durată de un an și este în valoare de 19 milioane de lei (aproximativ 3,9 milioane de euro). Acesta poate fi prelungit cu încă un an.

„Lordul gunoaielor” de la PSD și un consilier PNL

La depozitele din Titu și Aninoasa, gunoiul este adus, în cea mai mare parte, de mașinile Supercom (94,5 la sută din cantitatea total recepționată pe 2022 la Aninoasa, potrivit raportului Eurogas Prescom) și de IGO SRL Găești.

Mașini ale Supercom la depozitul din Aninoasa

Supercom SA este deținută de fostul senator PSD Ilie Ciuclea. Acesta este supranumit „lordul gunoaielor”. Consiliul Județean Dâmbovița este condus de președintele filialei județene PSD, Corneliu Ștefan.

Ilie Ciuclea / Agerpres

Aceeași firmă a câștigat, în iulie 2021, un contract de peste 70 de milioane de euro, prin care timp de 8 ani va recupera și transporta gunoiul din întregul județ Dâmbovița.

Supercom SA s-a extins constant în ultimii ani prin contracte cu autoritățile locale. S-a întâmplat la Cluj, dar și la Hunedoara, unde un contract pentru servicii de salubrizare de zeci de milioane de lei a fost obținut tot fără licitație.

Tribunalul București a condamnat la o amendă de 1 milion de euro autoritatea locală care a acordat contractul. Amenda a fost contestată la Curtea de Apel, iar dosarul a fost întors pentru rejudecare la tribunal. CJ Hunedoara este condus de Laurențiu Nistor, șeful PSD din județ.

IGO SRL Găești îl are ca asociat principal și administrator pe Mihail Drugă, membru din partea PNL în CJ Dâmbovița. Fiul lui, Vlad Drugă, fost consilier județean tot din partea PNL, este comisar-șef la Garda de Mediu Dâmbovița.

Proiect de 100 de milioane de euro

Locuitorii, instituțiile și firmele din județul Dâmbovița achită, din 2010, o taxă de habitat, pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor. În martie anul trecut, această taxă a fost majorată, ajungând la 32 de lei pentru gospodărie, pe lună (tarif maximal, stabilit de ADI Deșeuri Dâmbovița), 152 de lei lunar pentru instituții publice și 61 de lei pentru agenții economici.

În aprilie 2023, conducerea ADI Deșeuri Dâmbovița a publicat o hotărâre privind realizarea unui „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor – Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar”.

Obiectivul urmează să fie amplasat în comuna Șotânga, iar costul estimat este de aproximativ 100 de milioane de euro, conform site-ului ADI. Din această sumă, contribuția CJ Dâmbovița este în jur de 30 de milioane de euro, restul de 70 de milioane de euro reprezintă finanțări din fonduri europene.

Probleme cu autorizațiile de mediu

Depozitele de deșeuri de la Aninoasa și Titu au probleme privind autorizațiile și avizele de mediu. Aceste probleme sunt vizibile cu ochiul liber: bălți de levigat, canale de scurgere nefuncționale și versanți supraaglomerați de gunoi.

În luna iulie, după o sesizare a senatorului REPER Dragoș Popescu, Garda Națională de Mediu (GNM) a trimis o echipă de comisari în inspecție la depozitul din Aninoasa.

„În urma verificărilor efectuate în teren și a imaginilor realizate la fața locului, se constată faptul că celula 2 în suprafață de 1,25 hectare nu are taluzuri de pământ pe o înălțime de aproximativ 4-5 metri, fapt ce crește riscul de incendiu și de dispersie a mirosurilor, reprezentantul societății menționând faptul că nu a avut material pentru realizarea taluzului. De asemenea, frontul de lucru este deschis pe întreaga suprafață de depozitare a celulei, neexistând zone care să fie acoperite cu material inert”, se arată în răspunsul la sesizarea înaintată de parlamentar.

Comisarii Gărzii de Mediu au constatat, pe latura nordică a depozitului, „scurgeri de levigat, colectate în canalul perimetral. De asemenea, se constată șiroiri de levigat pe taluzul depozitului”.

În urma inspecției, firma SC Eurogas Prescom SRL a fost sancționată contravențional și i s-a pus în vedere „să acopere taluzurile cu material inert” și „să curețe canalul perimetral de levigatul scurs”.

Operatorul depozitului a contestat amenda în instanță, la fel ca și celelalte sancțiuni primite din partea Gărzii Naționale de Mediu și a Gărzii de Mediu Dâmbovița.

Echipa Libertatea a constatat la fața locului, pe 1 septembrie, că măsurile indicate de GNM pentru depozitul de deșeuri de la Titu n-au fost puse în aplicare.

Levigatul, lichidul rezultat din descompunerea gunoaielor, șiroia în continuare până în câmpurile de lângă depozitul de deșeuri. Iar taluzurile n-au fost acoperite cu material inert.

Depozitul arată ca o pubelă plină cu vârf, gata să se reverse dintr-un moment în altul.

APM Dâmbovița: „S-a depășit capacitatea de depozitare”

Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița a întârziat, în iulie, aplicarea vizei anuale pentru SC Eurogas Prescom SRL.

Motivele acestei întârzieri: nu au fost monitorizate emisiile în atmosferă, au fost înregistrate depășiri ale valorilor-limită admise la indicatorul azot total în anul 2022, pentru apele uzate rezultate din stația de epurare cu evacuare din laguna 3, s-a depășit capacitatea de depozitare pentru celula 2. „Conform raportărilor titularului, gradul de umplere este de 125 la sută”, precizează APM Dâmbovița, într-un răspuns pentru senatorul Dragoș Popescu.

Fără autorizație de mediu din 2020

În ceea ce privește depozitul din Titu, activitatea acestuia a fost suspendată în iunie 2022, de către Garda de Mediu Dâmbovița, pentru „desfășurarea activității fără Autorizație Integrată de Mediu”. „Procesul-verbal de sancțiune a fost contestat, în prima instanță, instituția noastră a câștigat procesul, dar în data de 25.05.2023, societatea sancționată a făcut apel”, se arată într-un răspuns al GM Dâmbovița pentru senatorul Dragoș Popescu.

Până la sentința definitivă (dosarul nr. 2583 / 284/ 2022), la depozitul din Titu au continuat să fie aduse gunoaie până la data de 31 august anul acesta, inclusiv.

Și înainte de această sancțiune, depozitul Titu a avut probleme cu autorizarea. Într-o informare a Gărzii de Mediu Dâmbovița către Instituția Prefectului, întocmită în martie 2020, se arată că acest depozit funcționează ilegal. Primăria Titu acționase în judecată Eurogas Prescom pentru dreptul de proprietate asupra terenului pe care a fost amenajată celula nouă de stocare, celula II.

Din cauza litigiului, autorizația de mediu n-a putut fi revizuită. „În prezent, la punctul de lucru Depozit Ecologic de Deșeuri Menajere Titu, Eurogas Prescom SRL desfășoară activitate fără a deține acte de reglementare din punct de vedere al protecției mediului și gospodăririi apelor”, nota Garda de Mediu în informarea către prefectură.

Supercom ia măsuri: „S-a redus mirosul”

Un oficial al Supercom, compania care a preluat cele două gropi de gunoi, a declarat pentru Libertatea că se iau măsuri pentru remedierea problemelor indicate de comisarii de mediu.

„Am făcut demersuri către autorități pentru obținerea autorizațiilor. Depozitul Titu este temporar suspendat, sperăm să îl folosim din nou. La depozitul Aninoasa există autorizație de mediu, aplicăm acum măsurile indicate de autorități, după ultima inspecţie a comisarilor de la mediu. Deja după 1 septembrie s-a redus mirosul”, a declarat reprezentantul companiei de salubritate.