Lifestyle Curiozităţi despre alegeri. Lucruri mai puţin cunoscute despre procesul electoral în lume Mihai Morcovescu redactor SEO . Actualizat Marți, 30 aprilie 2024, 13:10

După cum știm cu toții, 2024 este an electoral în România, însă nu doar românii vor vota în acest an, ci și cetățenii din multe alte țări europene, dar și din afara continentului nostru. Astfel, la nivel global, în peste 64 de state vor merge în același an la urne mai mulți alegători ca niciodată.