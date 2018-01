FOTO | O adolescentă de 17 ani s-a spânzurat, după ce şi-a anunţat iubitul, printr-un mesaj trimis greşit, că îl înșală

Tânăra din Marea Britanie s-a sinucis după ce a trimis, din greseală, un mesaj iubitului ei în care mărturisea faptul că a întreținut relații sexuale cu un alt bărbat.

Charlotte Guy, în vârstă de 17 ani, din Orrell, Wigan, a recurs la un gest extrem după ce i-a trimis iubitului ei, Jack Hurst, în vârstă de 20 de ani, un mesaj pe Snapchat care nu îi era destinat.

Potrivit anchetei deschise în urma morții adolescentei, adolescenta voia să se despartă de Jack cu câteva zile să se sinucidă pentru că nu avea încredere în el.

Tânăra ar fi ieșit în oraș, de unde i-a scris lui Jack că ar vrea să vorbească cu el. Acesta fiind ocupat, nu i-a răspuns.

După aceea, Charlotte a vrut să trimită un mesaj pe Snapchat unei prietene, dar dintr-o greșeală i l-a trimis iubitului ei. În mesaj fata dezvăluia că a întreţinut relaţii sexuale cu altă persoană.

Imediat după aceea, tânăra i-a trimis un mesaj lui Jack în care îi cerea iertare şi s-a spânzurat. Ea a scris: “Adio. Te rog, iartă-mă!”, înainte să îi scrie: “Te iubesc”.

Tânărul a încercat să o sune în repetate rânduri, văzând acest mesaj. Înainte să recurgă la acest gest, adolescenta a consumat cocaină şi era sub influenţa alcoolului.

Părinții fetei, Martin și Deborah Guy, au mărturisit că Charlotte își mai făcuse rău în trecut și fusese îndrumată către un specialist în domeniul sănătății.

