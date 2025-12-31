„Controlul se realizează la inițiativa proprie sau la solicitarea angajatorului, cel puțin prin analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical, verificarea respectării condițiilor legale privind durata acordării concediului medical, verificarea corectitudinii completării certificatelor de concediu medical și a concordanței acestora cu diagnosticul și recomandările medicale“, a precizat Guvernul.

Dacă, în urma verificărilor, se constată că certificatul de concediu medical a fost eliberat fără respectarea prevederilor legale, asiguratul nu beneficiază de indemnizația aferentă concediului medical.

Lucrurile nu s-au oprit însă aici. Prin ordonanța de urgență s-a decis, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, un „mecanism de suportare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate între angajator și bugetul FNUASS, prin diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi”.

Conform Guvernului, angajatorul va suporta zilele 2-6 ale plății indemnizației pentru concediile medicale și din FNUASS, începând cu ziua a 7-a până la vindecare. În cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS nu se plătește prima zi.

Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, consideră drept halucinantă decizia Guvernului ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită.

„Mi se pare o măsură halucinantă. Toată lumea știe că de 22 de ani mă ocup de pacienți cu boli cronice. Mi se pare absolut aberantă și acea afirmație care nu este bazată pe nici un adevăr verificabil, că jumătate din certificatele de încadrare în handicap din România sunt false. Pe ce se bazează domnul Rogobete, pe ce se bazează unii funcționari ai statului când fac afirmații fără dovezi?”, a declarat el la RFI.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE