Pedepsele cerute de Parchet pentru cei trei suspecți

Cea mai dură pedeapsă pentru jaful care a avut loc între 24 și 25 ianuarie din Muzeul Drents este de 5,5 ani de închisoare. A fost cerută pentru Bernhard Z., în vârstă de 35 de ani, care a refuzat să colaboreze cu autoritățile.

Ceilalți doi suspecți, Jan B., de 21 de ani, și Douglas Chesley W., de 37 de ani, au încheiat o înțelegere cu Parchetul, ceea ce a dus la o pedeapsă mai blândă, de 44 de luni de închisoare pentru fiecare.

Bernhard Zeeman (foto dreapta) și Douglas Chesley Wendersteyt (foto stânga). – doi dintre suspecți Foto: Poliția olandeză

În schimb, aceștia au returnat mare parte din bunurile furate, inclusiv două dintre cele trei brățări de aur și coiful de la Coțofenești, o piesă din patrimoniul cultural românesc cu o vechime de 2.500 de ani. Cea de-a treia brățară rămâne însă pierdută.

Pentru Parchetul General nu există niciun motiv pentru a nu ajunge la un acord cu cei doi suspecţi.

Parchetul General afirmă că nu există indicii că aceştia ar deţine a treia brăţară.

Instanţa a ridicat mai multe întrebări cu privire la această chestiune după ce acuzarea şi-a încheiat pledoaria.

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a făcut publică declarația sa, citită în cadrul procesului de la Assen, Țările de Jos, unde sunt judecați autorii furtului de la Drents Museum.

MNIR face apel la instanța din Assen să trateze cazul cu toată gravitatea cuvenită.

Furtul coifului de la Coțofenești, planificat în detaliu

Ancheta a scos la iveală că jaful a fost minuțios planificat. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care trei persoane mascate au pătruns în muzeu după o explozie.

Cu lanterne fixate pe cap, aceștia au spart vitrinele cu ciocane și au dispărut în mai puțin de un minut, având asupra lor comorile de artă.

Serviciul de Procuratură Publică a subliniat că autorii au făcut greșeli care i-au dat de gol.

Îmbrăcăminte utilizată în timpul jafului și o geantă de sport au fost găsite abandonate într-un container din Assen.

Locatara imobilului de lângă container a alertat poliția, care a descoperit urme de ADN aparținând lui Douglas Chesley W. și Bernhard Z.

În plus, s-a dovedit că uneltele folosite în spargere au fost cumpărate de Jan B. cu puțin timp înaintea jafului, acesta achitând și cabana închiriată de cei trei într-un parc de vacanță din Borger, unde au fost găsite cioburi de sticlă și urme de aur.

Serviciul Public de Parchet are acces la dovezi prin intermediul filmărilor de pe camere, printre altele, privind furtul maşinii de evadare şi achiziţionarea de materiale.

Măsuri excepționale pentru recuperarea artefactelor

Recuperarea artefactelor de o valoare culturală și istorică inestimabilă a fost o prioritate pentru autorități.

„Aceasta este o situație în care s-au vărsat multe lacrimi”, a declarat procurorul în instanță.

Într-un demers rar, Parchetul a publicat fotografiile și numele suspecților, justificând măsura prin importanța recuperării pieselor furate.

„Importanța de a reface patrimoniul depășește dreptul la intimitate al suspecților”, a subliniat acesta.

În cele din urmă, Coiful de la Coțofenești și două brățări au fost recuperate pe 1 aprilie 2026, după ce W. și B. au colaborat cu autoritățile.

Cu toate acestea, Bernhard Z. a refuzat să coopereze, susținând că rolul său în jaf a fost mai puțin semnificativ.

Avocații celor trei urmează să își prezinte apărarea în fața instanței joi, 16 aprilie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE