Acorduri încheiate pentru returnarea artefactelor dacice

În cazul celorlalți doi suspecți, Douglas W. și Jan B., pedeapsa propusă este de aproximativ 3,5 ani de închisoare. Cei doi au acceptat să înapoieze o parte din artefactele românești furate în schimbul unei reduceri a pedepsei, potrivit aceleiași surse.

Printre obiectele returnate se numără Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice din aur. Cu toate acestea, o a treia brățară rămâne dispărută.

Ca parte a înțelegerii, Muzeul Drents a renunțat la orice revendicare de despăgubire, iar procuratura și suspecții au convenit să nu facă apel împotriva sentinței. Hotărârea instanței cu privire la validitatea acestor acorduri va fi anunțată ulterior.

Probe copleșitoare împotriva suspecților

Procesul, desfășurat la tribunalul din Assen, a analizat detaliile jafului comis în ianuarie 2025, când mai multe artefacte de origine românească au fost furate din muzeu. Procurorii au prezentat o multitudine de dovezi împotriva celor trei inculpați, inclusiv urme de ADN, imagini de pe camerele de supraveghere, date bancare și conversații telefonice.

„Din probe reiese că cei trei au acționat ca o echipă”, a declarat procurorul în fața instanței. Acesta a explicat că suspecții au folosit o bombă artizanală pentru a sparge ușa muzeului, după care au distrus vitrinele în care erau expuse obiectele de aur.

Misterul brățării dacice lipsă

Autoritățile continuă să investigheze soarta ultimei brățări dispărute, care nu a fost recuperată. În timpul audierilor, Bernhard Z. a declarat că nu deține nicio informație despre artefactul lipsă și s-a arătat indignat de faptul că este considerat principalul suspect.

„Sunt furios că sunt tratat ca liderul acestei infracțiuni”, a spus el în instanță.

Sentința finală în acest caz va fi decisă în perioada următoare, iar ancheta rămâne în desfășurare, notează Nederlandse Omroep Stichting.

