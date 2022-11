Ionuț Iliescu a declarat pentru G4Media că a făcut cercetarea în Arhivele Naționale Vrancea pentru teza de doctorat “Relații româno – israeliene în perioada comunistă” a lui Angel Tîlvăr. S-a întâmplat în anul 2011, în perioada în care a fost realizată lucrarea de doctorat a lui Tîlvăr.

“A fost o sarcină de serviciu, trasată de conducerea instituției. Nu mi s-a spus că e pentru o persoană anume, trebuia să fac o muncă de documentare, am făcut-o, am predat-o. Așa au stat lucrurile, munca mea a fost brută, nu am prelucrat, am luat ce era în dosarele cercetate, dosare referitoare la comunitatea evreilor. Pentru mine a fost interesant pentru că, cu această ocazie, am aflat că numele meu este de origine evreiască”, a declarat Ionuț Iliescu pentru G4Media.

Istoricul a precizat că nu a fost niciodată audiat de procurori.

La momentul publicării articolului, ministrul Angel Tîlvăr nu răspunsese solicitării jurnaliștilor de a explica cum au ajuns documentele din Arhiva Vrancea în teza sa de doctorat.

Primele mărturii

Trei foști și actuali angajați ai Muzeului Vrancei au declarat pentru Libertatea că teza de doctorat a ministrului Angel Tîlvăr a fost concepută de către directorul Muzeului Vrancei în perioada 2008-2011. Este vorba de fost contabil șef al instituției, care a și depus un denunț la DNA, muzeografa Aurora Apostu cea care susține că a lucrat alături de directorul Horia Dumitrescu ”de la ze-ro!” teza de doctorat a lui Tîlvăr și un alt fost muzeograf, plecat din instituție după ce lucrarea a fost finalizată.

Recomandări IGSU confirmă într-un răspuns pentru Libertatea că barocamerele de 5 milioane de euro nu au tratat niciun pacient. Instituția recunoaște și că procurorii anchetează achiziția lor

Toți trei l-au indicat pe Ionuț Iliescu ca fiind cel care a făcut documentarea lucrării, aducând de la Arhivă și bibliotecă documentele citate în bibliografie. Cei trei angajați au precizat că Iliescu știa că se lucrează pentru teza lui Angel Tîlvăr, care pe atunci era deputat PSD.

Atât fostul director al muzeului, Horia Dumitrescu, cât și Angel Tîlvăr au negat acuzațiile aduse, susținând că teza a fost redactată de titular, ministrul declarând pentru Libertatea că poate susține public oricând teza sa de doctorat.

De asemenea, Ionuț Iliescu a fost indicat ca fiind și autorul textelor semnate de Angel Tîlvăr în revista muzeului.

Dosarul, clasat de procurori

Dosarul deschis în urma denunțului înaintat de fostul contabil șef al Muzeului Vrancei a fost clasat de procurori în primăvara anului 2020.

Referitor la acuzația că directorul Dumitrescu și muzeografa Apostu ar fi conceput teza lui Tîlvăr, prim-procurorul PT Vrancea, Paul Mihăilă, a explicat într-un răspuns pentru Libertatea că redactarea unei lucrări de doctorat de către o altă persoană, decât titularul, cu resursele logistice ale unei instituții publice, reprezintă o contravenție și nu o faptă penală. Fiind vorba de o contravenție, în acest caz intervenise prescripția încă din momentul depunerii denunțului de către Ionel Marin.

