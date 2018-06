“Anunț oficial revenirea UNPR. După o perioadă tulbure prin care a trecut partidul, după o serie de evenimente nefericite, astăzi, putem spune cu încredere că suntem pregătiți să revenim în politica de vârf”, a declarat Gabriel Oprea.

Fostul vicepremier a anunțat că a demisionat pentru a da pardiului o șansă în plus, dar nu a fost o decizie ușoară.

“M-am pus la dispoziția justiției pentur că onoarea a fost cel mai important reper. Am încredere că justiția va fi dreaptă și adevărul va fi stabilit. Am aflat, în această perioadă, că în politică nu mai e nevoie de onoare. E considerată naivitate. Onoarea caracterizează militarii. Dar în politică nu mai există. În ultimii doi an, am reflectat. România are nevoie de UNPR”, a mai spus acesta.

Sute de oameni s-au adunat în fața partidului pentru a saluta revenirea acestuia pe scena politică.



„Gabriel Oprea, președintele fondator al UNPR și Ion Raducanu, președintele UNPR, vor susține declarații de presă sâmbătă, 23 iunie 2018, de la ora 12.00, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național”, arată un comunicat al UNPR.

Nu este clar ce subiecte figurează pe ordinea de zi a ședinței Comitetului Executiv Național al UNPR, însă membrii partidului pregăteau de câteva luni revenirea lui fostului vicepremier pe scena politică.

Asta deși, pe 2 mai, Gabriel Oprea a fost trimis în judecată de DNA pentru ucidere din culpă în cazul morţii poliţistului Bogdan Gigină care făcea parte din coloana sa oficială.

Pe 8 iunie, Instanţa supremă a decis declinarea dosarului către Judecătoriei Sectorului 1 din Capitală. Fostul vicepremier mai este judecat într-un alt dosar privind cumpărarea unei mașini de lux de către Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) pentru protecţia demnitarilor, mașină folosită de Oprea. El este vizat de acuzații de abuz în serviciu.