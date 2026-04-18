Ambarcaţiuni ale Gărzilor Revoluţionare s-au apropiat de petrolier și au deschis focul, potrivit unui avertisment emis de UK Maritime Trade Operations (UKMTO), organismul britanic responsabil de monitorizarea securității navigaţiei comerciale.

UKMTO precizează că a primit o notificare directă de la căpitanul petrolierului, care a raportat că nava sa a fost abordată de două vedete rapide ale Gărzilor Revoluţionare, la aproximativ 30 de kilometri de coasta Omanului.

Potrivit căpitanului petrolierului, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, Gărzile Revoluționare nu au emis niciun avertisment radio înainte de lansarea atacului.

UKMTO afirmă că petrolierul şi echipajul sunt în siguranţă.

Atacul a avut loc după ce Iranul a reintrodus restricțiile de navigație în Strâmtoarea Ormuz pe motiv că Statele Unite nu au ridicat blocada asupra porturilor iraniene.

„Atât timp cât trecerea navelor care pleacă din porturi iraniene sau se îndreaptă către acestea rămâne sub ameninţare, statutul Strâmtorii Ormuz va rămâne neschimbat”, a transmis sâmbătă Marina Gărzilor Revoluţionare Islamice din Iran într-un mesaj publicat pe X.

