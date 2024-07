Decizia instanței, pronunțată pe 10 iulie, nu e definitivă. Medicul Burnei are drept de recurs, în termen de 30 de zile de la comunicare.

E vorba de procesul civil de malpraxis intentat de victimă, după ce dosarul penal a fost clasat ca urmare a prescripției.

„Pronunțarea a venit după doi ani, și chiar ne-a surprins, ne așteptam să se prescrie și aceasta, ca în cazul dosarului penal”, a spus mama tânărului, pentru Hotnews, după aflarea sentinței.

Supus la șase operații inutile

David s-a născut cu o malformație congenitală a coloanei vertebrale și a trecut prin 6 operații în România și două în străinătate, Olanda și Germania, potrivit Vice, care a descris pe larg experiența tânărului.

Mihaela, mama lui David, a aflat de malformația fiului ei la cinci luni de la naștere. Medicii i-au spus că David ar trebui să poarte corset până la vârsta de 16 ani, vârsta la care putea să treacă prin operația definitivă, potrivit Vice.

La patru ani a fost văzut pentru prima oară de reputatul medic Burnei, de la Spitalul Marie Curie din București. Chirurgul ortoped i-ar fi zis Mihaelei că-i poate monta lui David o proteză, „dar e foarte riscant, vă asumați dacă paralizează”.

În noiembrie 2004, Mihaela și-a dus copilul în Olanda, unde a avut prima lui operație. Acolo, medicii i-au montat o proteză care-l ajuta să nu mai poarte corset, dar nu i-a corectat postura în întregime, potrivit sursei citate.

Mama lui David a vrut să ceară o a doua părere și s-a întors în cabinetul lui Burnei. Acesta i-a spus că-i poate opera copilul ca să-i monteze un dispozitiv VEPTR, care se folosește pentru îndreptarea coloanei în anumite cazuri de scolioză. Costa 40.000 de euro, o sumă uriașă pentru părinți.

Doi ani mai târziu, Burnei a venit cu o altă propunere: îi putea monta un alt dispozitiv, în valoare de aproximativ 14.000 de euro.

La operație, Burnei a scos tija pe care medicii din Olanda i-o montaseră copilului. Din acel moment, tânărul a mai trecut de 5 ori prin mâna medicului Burnei. După trei luni de la fiecare operație, revenea în cabinet cu dureri și mai mari.

În 2017, băiatul a fost operat pentru ultima oară, în Germania, când medicii de acolo i-au scos dispozitivul montat de Burnei.

„Băiatul meu a trecut prin 6 operații inutile, nu avea nevoie de ele, după cum s-a dovedit ulterior. Am avut o expertiză medicală de la INML favorabilă, unde se admitea acest lucru. Am încercat în penal, nu s-a întâmplat nimic, apoi ne-am dus și noi în civil, sfătuiți chiar de domnii procurori. Probabil că o să fie recurs, medicul Burnei n-o să stea cu mâinile în sân. E ceva inedit, îmi spunea și doamna avocat, că instanța l-a obligat exclusiv pe Burnei să plătească daunele, nu casa de asigurări”, a declarat Mihaela, mama lui David, pentru Hotnews, după aflarea sentinței.

David este absolvent de facultate și are un job stabil. Deși a rămas cu dureri mari, tânărul încearcă să ducă o viață normală, a mai declarat mama lui.

Burnei a pierdut primul proces civil cu o victimă după șapte ani

Medicul Gheorghe Burnei a pierdut primul proces civil cu o victimă, în decembrie 2023, după cum a scris Libertatea la acel moment.

Amira Hamed, tânăra care nu a mai putut să meargă după ce a fost operată de 11 ori de medicul Gheorghe Burnei, a câștigat atunci în primă instanță procesul intentat acestuia, după șapte ani de proces.

Cazul Amirei a fost prezentat, în premieră, de Casa Jurnalistului în 2016. La finalul aceluiași an, a fost deschis dosarul la JS4, iar primul termen a fost în februarie 2017.

În cazul Amirei Hamed a fost deschis și un dosar penal pentru vătămare corporală, însă acesta a fost clasat din cauza prescripției.

