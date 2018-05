Bunicul matern al Gabrielei Firea susține că nu și-a văzut nepoata de când era mică. Bătrânul de 96 de ani își trăiește ultimii ani din viață într-un sat cu un nume parcă predestinat – Băbuța -, care, înainte de reorganizarea administrativă a lui Ceaușescu, din 1968, aparținea județului Bacău. Așa se face că Vica, fiica lui Ghiorghe Rotaru și, în același timp, mama edilului Bucureștiului, s-a mutat în Bacău odată ce s-a căsătorit, în prezent fiind divorțată și revenind la numele de domnișoară, adică cel al tatălui său. Bătrânul nu-și mai dorește acum decât să-și vadă nepoata, căreia îi transmite prin intermediul cotidianului ”Libertatea” că este sănătos, atât cât se poate la vârsta sa.

Jandarm din tată în fiu, la un pas de a fi executat în Ungaria

Povestea de viață a bunicului Gabrielei Firea este una impresionantă. Ghiorghe Rotaru s-a născut cu un an mai târziu decât Regele Mihai, așa cum îi place să spună atunci când este întrebat, adică în anul 1922. La fel ca și tatăl și bunicul său, a preferat să slujească patria sub jurământ, alegând cariera de jandarm. După ce a absolvit zece clase, a susţinut examen la Bucureşti, unde a intrat, ca voluntar, la Şcoala Militară, arma Jandarmi. A făcut parte dintre cei 5.000 de candidaţi pentru şcolile miltare, dar şi dintre cei 1.000 de admişi. Primul an de școală militară l-a făcut la Timişoara. Apoi, Ghiorghe Rotaru a urmat cursurile Centrului Tehnico-Ştiinţific Cluj. Acolo, timp de şase luni, a urmat cursuri de criminalistică, dar şi cursuri de pregătire conductori câini serviciu urmărire şi însoţire. Al doilea an al Şcolii Militare l-a urmat la Drăgăşani, iar după absolvire a fost numit ajutor de şef de post la Legiunea de Jandarmi Slatina, din cadrul Companiei 21 Jandarmi.

În anul 1943, a fost detaşat la Postul de Jandarmi Păroşi – Slatina pentru șase luni, iar pe 20 februarie 1944 a fost încadrat la Legiunea de Jandarmi Tecuci. În toamna aceluiași an, a fost mutat la Legiunea de Jandarmi Olt.

Ulterior, pentru bunicul Gabrielei Firea a urmat experiența neplăcută a războiului. Scopul jandarmilor era atunci acela de a asigura ordinea şi liniştea publică, paza şi apărarea avutului obştesc şi a oamenilor.

În anul 1944, a participat la campania din Ungaria şi Cehoslovacia, acolo unde a stat o lună de zile, o perioadă foarte grea, unde a desfăşurat activităţi de pregătire, în special instrucţie de front. În Ungaria, alături de alți cinci camarazi, a fost prins de unguri, dezarmat, dezbrăcat şi legat, urmând să fie executat. În ultima clipă, își amintește Ghiorghe Rotaru, au fost salvați de soldaţii ruşi, care le-au oferit îmbracăminte și arme, fiind trimişi înapoi la unităţile lor.

”Rusia a fost și este dintotdeauna dușmanul României”

Deși a fost salvat de la execuție de către ruși, bunicul Gabrielei Firea nu-i suportă pe aceștia, având în vedere ceea ce i s-a întâmplat după sfârșitul războiului. Practic, toți jandarmii au fost trimişi în concediu nelimitat, fiind înlocuiţi de ofiţeri şi subofiţeri de infanterie. Ulterior, au fost rechemaţi în rândurile miliţiei, la pază şi ordine. Ghiorghe Rotaru a ajuns la Bacău, unde a fost şi comandant de grupă, iar apoi şi-a desfăşurat activitatea în cadrul unui post de jandarmi.

”Rusia a fost și este dintotdeauna dușmanul românilor. Toți rușii au fost și au făcut contra românilor. Au schimbat tot ce era la noi și au căutat să bage doar oamenii lor. Douăzeci de ani am plătit către ruși, după ce ne luaseră tot aurul și bogăția noastră, care și acum este la ei”, susține Ghiorghe Rotaru.

Bunicul Gabrielei Firea nu are o părere bună nici despre moldovenii din stânga Prutului, despre care crede că sunt mai mult ai rușilor.

”Basarabenii sunt periculoși. Ei sunt mai mult cu rușii”, crede Ghiorghe Rotaru.

După ce a trecut în rezervă, bunicul primarului Capitalei a ocupat funcţii ca secretar şi contabil la Primăria Dragomirești, din comuna natală. În anul 1998, i-a fost conferită Medalia Crucea Comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial, 1941 – 1945, pentru serviciile militare aduse statului român. În urmă cu două luni, cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române, Ghiorghe Rotaru a fost cinstit și de către autoritățile județene din Vaslui, care i-au înmânat și o ”diplomă de excelență”, pentru ”meritele deosebite în apărarea țării”.



Își petrece bătrânețile cântând la muzicuță și la fluier

În pofida vârstei înaintate și a problemelor de sănătate date de trecerea anilor, bunicul Gabrielei Firea nu se dă bătut și își trăiește fiecare zi cu demnitate și bucurie. Ghiorghe Rotaru abia mai distinge lumina cu un singur ochi și nici nu prea mai aude, însă îi place să povestească întâmplări din viața sa, inclusiv despre fetele tinere pe care le-a întâlnit înainte de căsătorie.

Pentru a ne convinge, ne-a fredonat și refrenul unei melodii din tinerețele sale de jandarm. Când credeam că asta este tot ce poate, bunicul primarului Capitalei ne-a dat ”lovitura” de grație. Ne-a invitat în locuința sa, unde, pe unul dintre cele două paturi, avea, pe lângă radioul la care ascultă știrile, un fluier și o muzicuță. Bătrânul a luat, pe rând, cele două instrumente și ne-a cântat câteva dintre melodiile sale preferate.

”Mă liniștește și, în aceași timp, îmi dă putere de fiecare dată atunci când cânt la muzicuță sau fluier. Asta fac din tinerețe și, uite, anii au trecut și mă simt încă în putere”, mărturisește Ghiorghe Rotaru.

Bunicul Gabrielei Firea nu se plânge de boli, nici măcar de cele ale bătrâneții. Se laudă că nu are burtă și că mănâncă orice. În schimb, nu mai consumă alcool de foarte mulți ani.

”Nu beau deloc. Am băut în tinerețe. La beție, se fac treburi anormale. Băutura se urcă la bilă și o iei razna”, spune bătrânul.

Deși ar putea să-și rezolve problema cu vederea în urma unei intervenții chirurgicale, Ghiorghe Rotaru preferă să nu se lase pe mâna medicilor, pentru că ar putea rămâne ”chior de tot”.

”Gabriela, să vii la mine să vezi cât sunt de sănătos! Te știu de copil”

Bunicul Gabrielei Firea trăiește, de câteva zeci de ani, în locuința cu două cămăruțe a fostei sale soții, de-a doua, pe care a înmormântat-o în urmă cu mai mulți ani. De atunci, de îngrijirea sa se ocupă fiica vitregă și soțul acesteia, care locuiesc într-o casă din vecinătate. Bătrânul este foarte curat și, de când a dat căldura, iese în fiecare zi pe o băncuță din curtea casei, acolo unde, de altfel, l-am găsit în timp ce-și ”încărca bateriile” la soare. Pe lângă momentele din timpul activității sale de jandarm, Ghiorghe Rotaru își amintește și de nepoata sa Gabriela, ajunsă, între timp, unul dintre cei mai importanți oameni din România, prin natura postului pe care îl ocupă.

”Erau trei surori, la Bacău, fetele fiicei mele Vica. Învățau toate într-o singură cameră. Era, însă, și un frate de-al lor, care nu le lăsa în pace și atunci mama lor îl trimitea afară. Fetele erau foarte silitoare, iar băiatul făcea numai trăsnăi”, își amintește bătrânul.

Deși auzul îi este slăbit de trecerea anilor, Ghiorghe Rotaru stă toată ziua cu urechea la radioul cu ceas pe care îl ține în pat, lângă el: ”Știu cam tot ce se întâmplă. Știu despre cum își mută averile prin conturi în străinătate și cum, astfel, țara rămâne fără bani. Nu-s bune nici ajutoarele sociale, pentru că, în loc să muncească, oamenii beau și fumează și stau degeaba”.

Bunicul Gabrielei Firea crede că Ion Iliescu și Petre Roman trebuie să plătească pentru ceea ce au făcut la Revoluție și la mineriada din 1990. În ce o privește pe nepoata sa…”Să-și vadă de treabă și să nu se mai ia cu Băsescu, că-i rău de clanță”.

Despre o eventuală candidatură a nepoatei sale la Președinția României, Ghiorghe Rotaru crede că ar fi mai bună decât actualul președinte: ”Dacă cei din partid hotărăsc să o pună, să candideze…Îmi doresc să conducă țara în limba română, nu ca cel care este acum, care abia spune ”bla-bla-bla”. Iohannis nu o să mai iasă președinte”.

Până la o eventuală candidatură la Preşedinţie, bunicul Gabrielei Firea își dorește să o vadă pe aceasta, cu care nu s-a mai întâlnit de ani de zile și cu care nu s-a mai auzit nici la telefon.

De altfel, Ghiorghe Rotaru îi transmite prin intermediul cotidianului Libertarea un mesaj emoționant primarului Capitalei: ”Gabriela, să vii la mine să vezi cât sunt de sănătos! Te știu de copil!”.

Citește și: