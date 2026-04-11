Baza Diego Garcia rămâne sub control britanic

Potrivit Reuters, baza militară Diego Garcia rămâne astfel sub control britanic, Londra cedând în fața argumentelor de securitate invocate de președintele american pentru a proteja interesele strategice comune.

The Times relatează că legislația pentru cedarea Insulelor Chagos nu va mai fi inclusă în viitoarea sesiune parlamentară. Guvernul britanic a ales să suspende demersul, având în vedere că acordul cu Mauritius nu beneficiază de sprijinul indispensabil al Washingtonului pentru a fi pus în aplicare.

Guvernul Starmer speră încă să convingă SUA să aprobe cedarea suveranității către Mauritius, în ciuda criticilor vehemente de la Washington. Deși inițial îngăduitor, Donald Trump a catalogat recent acordul drept o „mare greșeală”, blocând astfel, de facto, agenda legislativă a Londrei în privința arhipelagului strategic.

Potrivit acordului, Londra ar păstra controlul efectiv asupra bazei Diego Garcia timp de 99 de ani, printr-un contract de închiriere pe termen lung. Această clauză a fost introdusă pentru a proteja interesele de apărare ale Washingtonului și pentru a evita orice perturbare a activităților militare din zonă.

„Continuăm să colaborăm cu SUA şi Mauritius”

Londra a reconfirmat că securitatea pe termen lung a bazei Diego Garcia este prioritară. Purtătorul de cuvânt al executivului a punctat că orice demers diplomatic va fi gestionat astfel încât să nu pericliteze operațiunile militare desfășurate în arhipelag.

„Continuăm să credem că acordul este cea mai bună modalitate de a proteja viitorul pe termen lung al bazei, dar am spus întotdeauna că vom continua cu acordul doar dacă acesta beneficiază de sprijinul SUA. Continuăm să colaborăm cu SUA şi Mauritius”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Starmer „nu este Winston Churchill”, a spus Trump

Relațiile dintre SUA și Marea Britanie s-au răcit considerabil după ce Keir Starmer a refuzat implicarea directă în conflictul cu Iranul. Tensiunea a culminat cu decizia premierului britanic de a bloca accesul avioanelor americane pe bazele din Regatul Unit, o mișcare ce a sfidat planurile ofensive ale lui Donald Trump și a pus la încercare parteneriatul strategic tradițional.

Situația s-a detensionat după ce Keir Starmer a acceptat ca forțele americane să lanseze ceea ce el numește „lovituri cu caracter defensiv”. Deși restricțiile inițiale au fost ridicate, Londra rămâne precaută, limitând oficial scopul acestor intervenții militare la protecția activelor și a personalului aliat.

Relația bilaterală a fost zguduită de atacurile repetate ale lui Donald Trump la adresa liderului britanic. Președintele american a lansat critici dure, afirmând că Keir Starmer „nu este Winston Churchill” și acuzându-l că a compromis iremediabil celebra „relație specială” care a definit legătura istorică dintre Marea Britanie și Statele Unite.

