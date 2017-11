Guvernul Tudose ar fi trebuit să se reunească, vineri, în ședință extraordinară, pentru a discuta măsurile fiscale care sunt contestate de sindicate. Cea mai controversată este trecerea contribuțiilor sociale și de sănătate de la angajator la angajat la 35%, criticată în urmă cu o zi și de președintele Klaus Iohannis. Ședința de Guvern a fost amânată, în ultimul moment, până luni. Motivul, nu ar exista avizele necesare pentru adoptarea proiectelor de Ordonanțe.



UPDATE ora 14.00 Potrivit unor surse oficiale, Ordonanța pregătită de Ministerul de Finanțe are aviz negativ de la Consiliul Legislativ. Motivul îl constituie faptul că Ordonanța nu poate face o apreciere fiscală clară, în absența unei construcții bugetare complete. În plus, Ordonanța pe care Ministerul Muncii urma să o dea vineri are aviz negativ de la Consiliul Economic și Social.

Avizele instituțiilor sunt consultative, astfel că Guvernul poate ține cont de ele sau nu.

UPDATE. Ședința de Guvern s-a amânat pentru luni. Este posibil ca amânarea să fi fost cauzată de avizul negativ dat de Consiliul Economic și Social pentru proiectul de trecere a contribuțiilor la angajat.

Pe de altă parte, membrii Guvernului declară că nu au sosit încă toate avizele de la ministere.

”Solicit coaliției aflate la guvernare, PSD și ALDE să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe la acest tip de politică fiscală care generează neîncredere incertitudine și nu ajută pe nimeni. În legătură cu mpsurile economice propuse, recomand prudență la nivelul decizie politice și guvernamentale. Nu îmi doresc și nimeni nu își dorește de o politică de azi pe mâine”, le-a spus Klaus Iohannis membrilor Guvernului.

Trecerea contribuțiilor la salariat va duce la modificarea tuturor salariilor din România și va duce la creșterea taxelor pentru aproximativ 600.000 de români, respectiv avocați, notari, ziariști, artiști, agricultori sau persoane fizice autorizate.

De asemenea, creșterea de 25% a salariilor din domeniul bugetar, care este programată a avea loc de la 1 ianuarie 2018, va însemna doar o majorare de 4-5%. De altfel, inclusiv liderul PSD Liviu Dragnea afirma recent că legea salarizării în domeniul bugetar nu se poate aplica fără trecerea contribuțiilor. Sindicatele, însă, sunt nemulțumite și amenință cu proteste.

Guvernul dorește să oblige angajatorii din domeniul privat să compenseze această trecere a contribuțiilor astfel încât salariile angajaților să nu scadă.

Concomitent, Mișa a mai anunțat o ”contribuție asiguratoare pentru muncă” de 2,25%. Aceasta este fosta ”taxă de solidaritate” anunțată zilele trecute, dar cu un nume schimbat. Mișa a spus că este o directivă europeană care cere ca o astfel de contribuție să existe pentru a asigura fondurile de despăgubire a angajaților în caz de insolvență. Numai că această contribuție era de 0,25%, iar acum aceasta ajunge la 2,25%, de zece ori mai mult.

Aceasta va acoperi riscurile de şomaj, accidente, concediu medical și creanţe salariale. Astfel, per total contribuțiile angajaților vor fi de fapt de 37% din 2018 căci la cei 35% anunțați inițial se adună și cei 2,25%. Numai că cei 37% vor trebui plătiți dintr-o sumă mai mare.

Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor, a mai zis că impozitul pe venit scade de la 16% la 10%. Măsura este gândită pentru a asigura un impact neutru între trecerea contribuțiilor la salariat și veniturile nete ale oamenilor.

Ministrul Finanețelor Publice, Ionuț Mișa a anunțat că 450.000 de firme cu afaceri sub un milion de euro vor plăti un impozit pe cifra de afaceri de 1%, față de impozitul de 16% pe profit cât acum.

Executivul a anunțat și reducerea contribuțiilor la Pilonul II de pensii de la 5,1% la 3,7% și a analizat și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat și scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10%.

Sindicatele au anunțat proteste de amploare în cazul în care Guvernul nu renunță la intenția de a trece contribuțiile sociale de la angajator la angajat, măsură care ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2018 și care vizează, de fapt, reducerea costurilor cu forța de muncă.