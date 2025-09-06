Președintele american ia în calcul lovituri militare împotriva cartelurilor de droguri

Președintele Donald Trump analizează mai multe opțiuni pentru efectuarea de lovituri militare împotriva cartelurilor de droguri care operează în Venezuela, conform unor surse citate de presa străină. Aceste opțiuni includ potențiale lovituri asupra unor ținte din interiorul țării, ca parte a unei strategii mai ample menite să slăbească poziția liderului Nicolas Maduro.

Lovitura de marți asupra unei presupuse ambarcațiuni cu droguri care pleca din Venezuela a reflectat direct aceste opțiuni, au declarat sursele. Aceasta a marcat o escaladare semnificativă a campaniei administrației Trump împotriva cartelurilor de droguri, multe dintre acestea fiind desemnate drept grupări teroriste.

Mai multe surse au afirmat că lovitura de marți este doar începutul unui efort mult mai amplu de a elimina traficul de narcotice din regiune, potrivit sursei citate mai sus.

Opțiunile militare luate în considerare

Administrația Trump a mutat o forță militară substanțială în Caraibe în ultimele săptămâni, o mișcare menită în parte să fie un semnal pentru Maduro, potrivit mai multor oficiali de la Casa Albă.

Nave înarmate cu rachete Tomahawk, un submarin de atac, o gamă de aeronave și peste 4.000 de marinari și pușcași marini americani sunt acum poziționați în apropierea Venezuelei. Două oficialități de la Casa Albă au declarat pentru postul american de televiziune că 10 avioane de luptă avansate F-35 sunt, de asemenea, trimise în Puerto Rico.

Administrația a luat măsuri pentru a-l conecta pe Maduro la misiunea sa anti-drog mai amplă – etichetându-l drept narco-terorist cu legături cu unele dintre cartelurile recent desemnate – și dublând recompensa pentru arestarea sa la 50 de milioane de dolari.

Autorizarea operațiunilor letale

Începând cu acest an, Trump a autorizat armata să efectueze operațiuni militare împotriva cartelurilor pe care administrația sa le-a desemnat drept grupări teroriste, potrivit unei surse familiarizate cu chestiunea.

Această mișcare pare să acorde președintelui puterea de a trata traficanții suspectați nu ca infractori, ci ca combatanți inamici.

Ce spune SUA despre potențialele lovituri militare

Întrebat marți dacă SUA ar lua în considerare lovituri pe teritoriul venezuelean împotriva regimului Maduro, secretarul de stat Marco Rubio nu a exclus această posibilitate.

„Aceasta este o operațiune anti-drog. Vom lua măsuri împotriva cartelurilor de droguri oriunde se află, oriunde operează împotriva intereselor SUA”, a spus Rubio.

Rubio a adăugat mai multe detalii despre lovitura asupra ambarcațiunii miercuri, spunând: „În loc să o interceptăm, la ordinele președintelui, am aruncat-o în aer. Și se va întâmpla din nou. Poate se întâmplă chiar acum”.

Impactul asupra lui Maduro

Ce înseamnă acest lucru în cele din urmă pentru Maduro rămâne neclar. Dar mai multe surse au declarat pentru postul american de televiziune că unii oficiali ai lui Trump cred că lovitura din această săptămână și viitoarele lovituri asupra traficanților de droguri venezueleni ar putea pune presiune pe persoanelor din jurul lui Maduro, care au beneficiat de fluxurile ilicite de venituri ale cartelurilor.

„Cursul de acțiune preferat este ca Maduro să plece singur, să citească semnele. Și apoi cred că mesajul este: Vrei să fie ușor sau vrei să fie greu?”, a declarat pentru CNN o sursă informată despre planurile administrației.

Administrația Trump este în mod intenționat neclară, a spus persoana, avertizând că, în prezent, nu există nicio indicație că Trump a decis să continue cu lovituri militare împotriva țintelor din interiorul Venezuelei.

Îngrijorări la Washington

Cu toate acestea, până vineri, lipsa răspunsurilor a alimentat îngrijorări semnificative în întregul Washington cu privire la ce justificare legală, dacă există, are administrația pentru lovitura de marți – și orice acțiuni militare suplimentare care ar putea urma.

O informare despre lovitura de marți pentru membrii Congresului și personalul selectat fusese programată pentru vineri dimineața, dar a fost anulată brusc fără nicio explicație, potrivit unor surse familiarizate cu planurile.

„Nimic nu este clar deloc”, a declarat pentru postul TV o altă persoană familiarizată cu informările anulate ale Congresului, adăugând că administrația nu a oferit niciun detaliu despre justificările legale pentru lovitura de marți sau dovezi care să susțină afirmația lor că a vizat traficanți de droguri cunoscuți.

Strategia SUA rămâne sub semnul întrebării

SUA continuă să coordoneze cu oficialii venezueleni zborurile de deportare. Administrația Trump a reînnoit recent și o licență pentru gigantul energetic american Chevron pentru a relua operațiunile petroliere în Venezuela, țară care deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume.

Această aparentă contradicție a determinat unii experți și foști oficiali să se întrebe ce încearcă cu adevărat să realizeze administrația.

„Vom invada Venezuela și vom răsturna regimul când oferă cea mai mare parte din ceea ce cere administrația?

În afară de schimbarea regimului, probabil că este destul de deschis la cooperarea cu această administrație. Deci de aceea acumularea bruscă a forțelor navale a fost surprinzătoare, pentru că au existat multe indicii că SUA se îndrepta de fapt spre normalizarea relațiilor cu acest regim?”, a spus

Benjamin Gedan, directorul pentru Venezuela la Consiliul Național de Securitate sub administrația Obama.

În același timp, Casa Albă continuă să sublinieze că toate opțiunile sunt pe masă în ceea ce privește Venezuela, Maduro și misiunea împotriva cartelurilor, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt declarând că Trump „este pregătit să folosească fiecare element al puterii americane pentru a opri drogurile să inunde țara noastră și pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției”.

