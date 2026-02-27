Ilie Bolojan a spus ce se întâmplă cu cele 231 de milioane de euro după discuția cu Ursula von der Leyen de la Bruxelles

„În ceea ce priveşte această condiţie legată de reforma pensiilor magistraţilor, am prezentat situaţia în care se regăseşte România, şi anume faptul că în zilele următoare, urmează să fie promulgată legea care reglementează reforma pensiilor magistraţilor şi deci va fi publicată în Monitorul Oficial, moment în care vom comunica Comisiei, practic, îndeplinirea 100% a acestui jalon”, a spus Ilie Bolojan, aflat la Bruxelles, după discuția cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

El a adăugat că jalonul 215 din PNRR, legat de pensiile speciale, avea termen fixat de Comisie pentru 28 noiembrie 2025. „Este adevărat, așa cum știți, că am avut un termen de îndeplinire care era la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut. Cu toate că Guvernul a promovat proiectul de act normativ până la termenul respectiv, din cauza contestării acestui proiect și a amânărilor de la CCR, am fost în situația în care nu a putut fi promulgat și publicat în Monitor până la termenul respectiv proiectul de lege”, a completat Bolojan.

Șeful Executivului a precizat însă că oficialii de la Bruxelles au apreciat eforturile făcute de Guvern „pentru a pune în practică acest angajament pe care şi l-a luat România” şi că este optimist: „Am încredere că, după ce vom comunica toate documentele care ţin de acest jalon, vom primi un răspuns până la jumătatea lunii martie, care sper să fie favorabil”.

El a menționat că, dacă oficialii Comisiei Europene consideră că un jalon din PNRR este îndeplinit complet, atunci primești întreaga sumă. În caz contrar, se primește o sumă proporţională cu gradul de îndeplinire.

„Speranța mea este că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani. Este totuși o sumă importantă din care putem să finalizăm un spital în România sau să facem proiecte importante pentru comunitățile din țara noastră”, a conchis Bolojan.

Amintim că CCR a decis pe 18 februarie că al doilea proiect al pensiilor magistraților, asumat de premierul Ilie Bolojan în Parlament în decembrie 2025, este constituțional. Cu toate acestea, deși a trecut mai bine de o săptămână, președintele Nicușor Dan nu a promulgat legea.

În aceeași zi în care CCR a dat verdictul, Comisia Europeană a transmis că România a întârziat trei luni Jalonul 215 din PNRR, care viza pensiile speciale.

Apoi, pe 24 februarie, Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului poate promulga legea „doar după primirea deciziei Curții Constituționale prin care i s-a confirmat constituționalitatea”. Drept urmare, soarta banilor europeni din PNRR pentru acest jalon este încă incertă.

În acest context, premierul Ilie Bolojan a fost la Bruxelles, unde a discutat cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, situația PNRR-ului și a încercat să o convingă ca România să nu piardă cele 231 de milioane de euro din fondurile europene din cauza pensiilor speciale.

