Comisia Europeană spune că nu a luat încă nicio decizie în privința României

Comisia a reamintit că banii din PNRR au fost suspendați în mai 2025 din cauza neîndeplinirii de către România a Jalonului 2015 privind reforma pensiilor speciale.

„Comisia a luat act de decizia Curții Constituționale a României privind pensiile speciale. Reforma pensiilor speciale face parte din cea de-a treia cerere de plată pe care România a depus-o în decembrie 2023. În mai 2025, Comisia a suspendat 231 de milioane de euro în legătură cu Jalonul 215, care vizează reforma pensiilor speciale”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la solicitarea Libertatea.

Oficialul a adăugat că, potrivit Regulamentului, România avea termen până pe 28 noiembrie 2025 să remedieze deficiențele. Foarte important, nu s-a precizat dacă răspunsul pe care Comisia urmează să îl dea Guvernului României va ține cont și de decizia CCR luată astăzi.

„La 28 noiembrie 2025, autoritățile române au prezentat o cerere în care explicau modul în care au remediat etapele suspendate. Comisia evaluează în prezent această cerere și informațiile respective și va informa autoritățile române cu privire la concluziile sale în timp util. Comisia nu poate face comentarii cu privire la evaluările în curs”, a conchis Comisia Europeană, la solicitarea Libertatea.

CCR a decis tăierea pensiilor speciale după 5 amânări. 3 judecători propuși de PSD au votat împotrivă

Miercuri, 18 februarie, după 5 amânări și după o ședință care a durat mai puțin de o oră, Curtea Constituțională a stabilit că al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de premierul Ilie Bolojan în Parlament în decembrie 2025, este constituțional.

Au fost 6 voturi pentru și 3 contra. Cei trei care nu au fost de acord cu tăierea pensiilor speciale ale magistraților au fost judecătorii propuși de PSD, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Cristian Deliorga. Foarte interesant, Mihai Busuioc, al patrulea judecător propus de PSD, a votat de data aceasta pentru tăierea pensiilor speciale, adică s-a aliat majorității.

Decizia CCR înseamnă că magistrații se vor pensiona la 65 de ani, nu la 48 ca în prezent, și cu maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, cum este acum. Mai mult, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani. Iar pensionarea anticipată este posibilă doar cu minimum 35 de ani vechime și cu o penalizare de 2% pe an până la împlinirea vârstei standard de 65 de ani. Legea merge acum la promulgare, la președintele Nicușor Dan.

Mai trebuie spus că trimiterea legii la CJUE, așa cum ceruse controversata Lia Savonea, șefa Curții Supreme, a fost respinsă în ședința CCR cu 5 voturi la 4.

Foarte important, decizia Guvernului Bolojan de a se atinge de pensiile judecătorilor și procurorilor a stârnit proteste, blocarea justiției prin greve și amenințări ale magistraților la nivel înalt. De exemplu, procurorul general al României, Alex Florența, l-a avertizat vara trecută pe Ilie Bolojan, într-o discuție privată, că procesele, care și așa durează mult, vor dura și mai mult, iar calitatea justiției va scădea.

România încearcă să salveze 231 de milioane de euro din PNRR

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat miercuri, 18 februarie, după ce Curtea Constituțională a declarat constituțională tăierea pensiilor speciale, că va întreprinde toate demersurile ca să salveze banii europeni din PNRR.

El a precizat că „în orele următoare voi avea discuții cu oficialii europeni cu privire la această evoluție a aprobării legii de către CCR”, deși termenul stabilit cu oficialii Comisiei Europene, adică 28 noiembrie 2025, a fost depășit cu aproape trei luni. „Voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili”, a conchis ministrul Pîslaru.

Amintim că, pe 11 februarie, Dragoș Pîslaru anunța că România a pierdut practic 231 milioane de euro din PNRR din cauza amânărilor repetate ale CCR la pensiile speciale.

Totodată, și premierul Ilie Bolojan a spus pe 18 februarie că, „imediat ce legea va fi promulgată, vom continua toate demersurile pentru a evita pierderea banilor”, este vorba despre cele 231 de milioane de euro din PNRR, aferente Jalonului 215 referitor la pensiile speciale. Șeful Executivului a anunțat că în martie va modifica legea și pentru celelalte pensii speciale, iar angajații din MAI, Armată și SRI sunt printre cei vizați.

