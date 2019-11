De Andrei Crăițoiu,

Fostul internațional Ilie Dumitrescu și-a transformat una dintre locațiile din centrul Bucureștiului într-un salon luxos de evenimente, unde poate primi aproximativ 200 de persoane.

„Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții. Iar eu am făcut investiții bune. Chiar dacă unele au mers și mai puțin bine. Una peste alta e OK! Mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt foarte bine. Unde am pierdut bani? Am investit într-un proiect imobiliar și când a venit criza am pierdut. Asta a fost. Dar am avut noroc în altele!” , spune Ilie Dumitrescu pentru Libertatea.

Localul din Centrul Vechi al fostului atacant a prins viață, iar lumea venea din ce în ce mai mult la hanul său de la kilometrul zero. De curând a împărțit locația în două, iar una dintre părți a transformat-o într-un salon luxos de evenimente.

„Am trecut de la ritualul cu față de masă la cristal și marmură! Nu m-am îmbogățit peste noapte, dar am făcut un efort financiar pentru a deschide un salon de evenimente ultramodern. Am încercat să aduc aerul, eleganța și rafinamentul metropolei londoneze la București. Și l-am adus la kilometrul zero al Capitalei!

Este un concept diferit, fără bufet suedez. Organizăm evenimente într-un cadru inedit. O locație exclusivistă după felul cum am aranjat-o. Intră cam 200 de persoane și se vor face nunți, botezuri și luăm în calcul și alte evenimente private!”, mai dezvăluie fostul internațional.

În această locație nu o să organizăm niciun eveniment de Revelion. Avem alte locații. Pe lângă nunți și botezuri, iau în calcul să organizăm evenimente private. Am aici 1.842 de metri pătrați Ilie Dumitrescu:

Spre deosebire de Ilie Dumitrescu, Claudiu Keșeru organizează petreceri de Revelion

Dacă Ilie Dumitrescu merge doar pe nunți și botezuri, Claudiu Keșeru, jucătorul echipei naționale, a investit aproape două milioane de euro în două locații de lux din Oradea. Un hotel, dar și un salon de evenimente! În urmă cu un an, Claudiu a achiziționat cu aproape 300.000 de euro un salon de evenimente care are o capacitate de 200 de persoane. Pe final de an, Keșeru se va ocupa personal de petrecerea dintre ani alături de mama sa. Anul trecut, meniul în noaptea dintre ani a costat 280 de lei, iar de pe masă nu au lipsit preparate culinare de cinci stele.

„Treaba merge de minune. Am organizat foarte multe evenimente aici, nunți, botezuri, zile de naștere, petreceri private pentru corporate. Resortul a fost ridicat într-un an și jumătate. Am cei mai buni parteneri, care se ocupă de buna organizare a lucrurilor de p-aici și treaba merge bine!”, spune Claudiu.

