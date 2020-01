De Valentina Postelnicu,

Întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă ALDE va susţine o moţiune de cenzură iniţiată de PSD în cazul în care Guvernul desfiinţează SIIJ, Tăriceanu a răspuns că partidul pe care îl conduce a fost mai vocal pe acest subiect decât social-democraţii.

„Nu ştiu de ce trebuie să susţinem o moţiune a PSD, că în această privinţă văd că PSD vorbeşte foarte puţin, mai vocali am fost noi, deci aş putea să spun că noi am putea să dăm tonul în această chestiune, dar vă reamintesc că acordul pe care l-am semnat cu domnul prim-ministru prevedea în mod explicit situaţia secţiei şi am spus următorul lucru atunci – da, suntem de acord ca în Parlament să existe o dezbatere legată de toată legislaţia referitoare la organizarea şi funcţionarea secţiei, dacă sunt anumite lucruri care trebuie corectate, trebuie să discutăm cu asociaţiile profesionale şi să vedem care sunt lucrurile care trebuie corectate”, a afirmat liderul ALDE.

El a menţionat că rămâne la convingerea că trebuie să existe în România şi o responsabilitate a magistraţilor.

„Nu vreau să ne întoarcem la perioada de dinainte de 2016 când nu exista niciun fel de urmă de responsabilitate şi, din acest motiv, am asistat cu toţii la derapaje grave în Justiţie în ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”, a susţinut Călin Popescu-Tăriceanu.

Preşedintele ALDE i-a solicitat premierului Ludovic Orban să analizeze cu responsabilitate soluţia alegerilor anticipate, având în vedere că nu există un motiv serios pentru acestea.

„Îi cer domnului Orban şi partidului pe care îl conduce să analizeze cu responsabilitate această soluţie, a alegerilor anticipate, având în vedere că nu există un motiv serios, solid, care să justifice o astfel de procedură, decât nişte planuri care sunt mai degrabă electorale. (…) Există adepţi ai alegerilor anticipate, nu mă număr printre ei. (…) Am văzut că s-au făcut nişte paralele, nu există similitudini între situaţia din 2005 şi situaţia de acum. Eu nu cred că premierul Orban a solicitat Parlamentului să accepte asumarea răspunderii pe un pachet de propuneri legislative dacă avea în gând să facă anticipate, pentru că, dacă s-a gândit în felul acesta, mie mi se pare că acest lucru seamănă cu o desconsiderare a instituţiei Parlamentului, care este singurul for democratic de dezbatere şi nu e o atitudine principială şi corectă”, a spus Tăriceanu, într-o conferinţă de presă.

