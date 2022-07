Un studiu recent realizat de profesori de la Departamentul de Psihiatrie al Universităţii Oxford arată că abuzul sexual din copilărie e asociat, pe termen lung, cu apariţia depresiei, a anxietăţii, a insomniei, a abuzului de substanţe interzise, a comportamentelor audistructive, a obezităţii, dar şi a două tulburări psihiatrice: schizofrenia și tulburarea de stres posttraumatic.

În România, drama copiilor agresaţi sexual este, de cele mai multe ori, acoperită cu o foaie de hârtie pe care, după o rapidă examinare corporală, un medic concluzionează că victima „nu prezintă leziuni”. Iar agresorii care profită de naivitatea şi de lipsa de discernământ ale acestor copii nu sunt acuzaţi de viol şi scapă cu pedepse mici sau fără să facă vreo zi de închisoare.

Aşa s-a întâmplat în cazul Irinei*: cei doi bărbaţi care au abuzat-o sexual pe fata de 14 ani au bătut palma cu procurorii şi au primit pedepse cu suspendare.

Din şcoala generală, în „concubinaj”

În mai 2019, când colegele ei se pregăteau pentru examenul de capacitate, Irina* aducea pe lume o fetiţă. Tatăl copilei – un bărbat de 37 de ani cu care, spun procurorii, adolescenta avusese „o relație de concubinaj”.

Irina îl ştia pe Francisc Stancu de când era mică, el fusese vecin cu părinţii fetei pe când aceştia locuiau în Caransebeş. După ce părinţii s-au despărţit, copila s-a mutat cu mama ei într-o comună de lângă oraş. Francisc lucra ca taximetrist, venea cu maşina şi o ducea la şcoala din Caransebeş.

În vara anului 2018, notează procurorii, între Irina şi taximetrist „a început o relaţie de prietenie. Fata i-a spus acestuia că are vârsta de 14 ani şi, după circa două săptămâni de la începerea relaţiei de prietenie, a întreţinut raport sexual normal cu inculpatul. Ulterior, i-a spus şi mamei ei despre relaţia de prietenie şi că a avut raporturi sexuale periodice cu inculpatul”.

În septembrie 2018, Irina a aflat că e însărcinată şi l-a anunţat imediat pe viitorul tată. O lună mai târziu, cei doi s-au despărțit.

Poza cu „nevasta mea dragă”

La scurt timp, în viaţa adolescentei a intrat Nicolae Bănescu. Bărbatul avea în jur de 40 de ani, era prieten cu părinţii Irinei şi fusese adesea în casa lor. Procurorii spun că el „a început să aibă discuţii amicale” cu adolescenta de 14 ani, iar „între ei a început o relaţie de prietenie” care s-a transformat apoi într-un „concubinaj” ce a durat opt luni.

De la început, Irina i-a mărturisit că e însărcinată, iar el a decis că va recunoaşte copilul, deşi ştia că nu e al lui. În decembrie 2018, bărbatul posta pe pagina lui de Facebook o poză cu el şi cu minora pe care o numea „nevasta mea dragă”.

Poliţia a fost sesizată, de către DGASPC Caraş-Severin, abia în martie 2020, după aproape doi ani de la primul abuz asupra Irinei.

Expertizată precum o inculpată

Ancheta Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş a durat alţi doi ani, timp în care au fost audiaţi victima, trei martori şi cei doi inculpaţi. Ei au fost acuzaţi de infracţiunea de „act sexual cu un minor”, acreditându-se ideea că fata de 14 ani a consimţit relaţiile sexuale.

În dosarele de agresiuni sexuale cu victime minori, „expertiza psihologică poate fi indispensabilă magistratului, care urmărește să stabilească fie însăși existența faptei, fie lămurirea calității consimțământului victimei în raport de vârsta mentală și biologică”, precizează Ioana Ursache, procuror la Parchetul General, într-un articol publicat în revista Pro Lege.

În cazul Irinei, procurorii au dispus nu o expertiză psihologică, ci una psihiatrică. Potrivit legii, expertiza medico-legală psihiatrică poate fi dispusă doar în cazul minorilor inculpați care au între 14 și 16 ani, în cazurile de pruncucidere, dar și atunci când anchetatorii au „o îndoială asupra discernământului suspectului ori inculpatului în momentul săvârșirii infracțiunii”.

Irina nu se afla în niciuna din situaţiile de mai sus; ea nu era inculpată, ci victimă într-un dosar de abuz sexual. Expertiza psihiatrică a fost efectuată de Serviciul de Medicină Legală Caraş-Severin în martie 2021, după trei ani de la debutul agresiunii. Medicii au concluzionat că fata avea „discernământul ușor diminuat, în momentul producerii actului sexual din vara anului 2018”.

Judecătorul invocă „exemplaritatea pedepsei”

În ianuarie anul acesta, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu cei doi bărbaţi. Francisc Stancu a primit un an şi o lună cu suspendare, iar Nicolae Bănescu – 10 luni cu suspendare.

Niciunul dintre ei n-a fost obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. Acţiunea civilă prin care Irina cerea plata unor daune a rămas nesoluţionată, iar fata mai poate primi despăgubiri doar dacă deschide ea un proces.

În martie, Judecătoria Caransebeş a admis acordul Parchetului şi a apreciat „cuantumul pedepsei ca fiind suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei”.

În ce condiții se încheie acordul

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi încheiat între procurori şi inculpaţi pentru infracțiunile pedepsite cu cel mult 15 ani de închisoare. Prin încheierea acestui pact, inculpaţii beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă.

Actul sexual comis de un adult cu un minor cu vârsta între 14 și 16 ani se pedepseşte cu închisoare de 3 la 10 ani. Pentru că închisorile sunt pline, iar cei încarceraţii câştigă la CEDO daune plătite din bani publici, pentru condiţiile de detenţie improprii, instanţele se orientează, de obicei, spre limita minimă a pedepselor prevăzute de lege.

Potrivit unui răspuns furnizat de Parchetul General, la cererea ziarului Libertatea, anul trecut, la nivel naţional, au fost încheiate 11 acorduri de recunoaștere a vinovăției în 9 cauze penale deschise pentru act sexual cu un minor.

Anul acesta, numai în primele şase luni, conform deciziilor publicate pe rejust.ro, instanțele au admis 8 acorduri. Majoritatea victimelor aveau, ca şi Irina, 14 ani.

Într-un singur dosar, în care victima nu împlinise 13 ani, iar inculpații erau și ei minori, Curtea de Apel București a respins acordul.

Procurorii: „Au început o relație împreună”

Luna trecută, Judecătoria Hunedoara a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de procurori cu Mihai Dandea. Bărbatul acuzat că a întreținut relații sexuale cu o adolescentă a fost condamnat la 2 ani și 3 luni cu suspendare.

Dandea a cunoscut-o pe Sonia* în vara anului trecut, la o petrecere. El avea 28 de ani, ea, doar 14. „Ulterior, cei doi au continuat să vorbească și au început o relație împreună”, iar raporturile sexuale „au fost consimțite”, notează procurorii. În dosar nu există niciun raport de expertiză care să spună dacă minora avea și discernămânul necesar pentru a consimți.

Nici procurorii din Câmpeni nu au solicitat o astfel de expertiză, înainte de a încheia acordul cu Claudiu Pleșa. În iunie 2020, bărbatul de 22 ani a contactat-o pe Iulia* pe Instagram, iar după câteva zile, aflând că e singură acasă, a mers la ea. „Persoana vătămată susţine că actul sexual pe care l-a avut cu inculpatul a fost fără nicio constrângere”, scriu procurorii. Iulia avea 14 ani.

Claudiu Pleșa a fost condamnat la 1 an și 6 luni cu suspendare, iar în mai anul acesta, când a fost admis acordul, Judecătoria Câmpeni a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă prin care victima cerea daune.

Victima a acuzat că a fost sechestrată

La fel s-a întâmplat și în cazul Otiliei*, o fată de 14 ani dintr-un sat de lângă Dunăre. Ea le-a declarat anchetatorilor că, pe 28 septembrie 2020, în timp ce era pe islaz cu oile, s-a întâlnit cu Viorel Nistor și cu fratele lui, care au amenințat-o şi au dus-o în casa lor, unde au încuiat-o într-o cameră. Otilia a întreţinut raporturi sexuale cu cei doi timp de cinci zile, după care a fost lăsată să plece.

Fata a depus plângere la Poliție. După un an de anchetă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova a ajuns la concluzia că ea a plecat de bunăvoie cu cei doi frați și că a rămas în casa lor pentru că așa a vrut.

Nu a fost împiedicată să plece, nu a cerut ajutor, nu a sunat la 112 Procurorii au motivat de ce au considerat că fata a consimțit:

Viorel Nistor, care are în jur de 25 de ani (potrivit pozelor de pe pagina lui de Facebook), a încheiat un acord cu procurorii și a fost condamnat la un an cu suspendare. Fratele lui nu a fost pus sub acuzare; avea doar 16 ani, iar fapta nu se sancționează dacă diferența de vârstă dintre făptuitor și victimă e sub 3 ani.

La dosar nu există nicio expertiză psihologică în măsură să ateste dacă Otilia avea sau discernământul necesar pentru a consimți actele sexuale. Judecătoria Hârșova a admis, în martie anul acesta, înțelegerea dintre inculpat şi procurorii.

* Numele victimelor au fost schimbate, pentru a le proteja identitatea.

