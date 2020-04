De Mihai Toma,

”Scottish Sun” a dezvăluit că oficialul scoțian a fost de două ori în ultimele două săptămâni la casa de vacanță de pe litoral, din Earlsferry, Fife, 70 de kilometri de reședința familiei din Edinburgh.

Colaj foto: The Times

”În weekend, a fost surprinsă în imagini alături de soț și de cei trei copii ai lor, în ciuda avertizărilor repetate făcute chiar de ea în atenția populației de evita călătoriile neesențiale”, a scris tabloidul scoțian.

Și prima, și a doua oară, familia a înnoptat la reședința de pe litoral. ”Au avut și cățelul cu ei”, a mai notat Scottish Sun.

Dr. Catherine Calderwood, 51 de ani, a fost surprinsă plimbându-se pe un teren de golf.

Foto: Scottish Sun.

Susținută de premier, deși ar fi vrut să-și dea demisia

În ciuda scandalului, deși ea însăși ar fi vrut să demisioneze, Calderwood va fi păstrată în post de premierul scoțian Nicola Sturgeon și va continua să consilieze guvernul pe probleme de sănătate.

Nicola Sturgeon, premierul Scoției.

Oricare ar fi motivele pentru care a făcut acest lucru, a greșit și știe asta. Dar, pentru a conduce această țară în perioada de criză sanitară, am nevoie de Dr. Calderwood pentru a continua munca pe care o face. În ciuda greșelii ei se descurcă extrem de bine. Premierul Nicolas Sturgeon:

Scotlands Chief Medical Officer no longer fronting the #COVID2019 public info campaign. pic.twitter.com/M2aLdkdtC5 — James Matthews (@jamesmatthewsky) April 5, 2020

Partidele de opoziție și opinia publică au solicitat demisia lui Calderwood, în timp ce comandantul Poliției, Iain Livingstone, a declarat că ofițerii săi i-a dat lui medicului un avertisment formal.

Recomandări „Toată lumea de la noi din sat este puţin răcită. Cam toţi avem simptome de Covid-19”. Ambulanța nici nu se mai deplasează

Chief Constable @CC_Livingstone statement on the conduct of the Chief Medical Officer. pic.twitter.com/oTkCyk6xzd — Police Scotland (@policescotland) April 5, 2020

”Instrucțiunile pentru a nu părăsi domicilul fără o scuză rezonabilă se aplică tuturor”, a explicat șeful poliției.

Catherine Calderwood și-a cerut scuze. Nu va mai participa la conferințele de presă

Duminică la prânz, în cadrul ședinței de presă a guvernului scoțian, șeful autorităţii naţionale de sănătate publică din Scoția, un fel de Horațiu Moldovan în Guvernul de la București, și-a cerut scuze.

Nu am respectat sfaturile pe care le dau eu însumi celorlalți. Îmi pare rău. Chiar dacă aveam motive să plec din Edinburgh la Earslferry, motivele nu au fost motive legitime. Catherine Calderwood:

Sturgeon a spus, totuși, că medicul Calderwood nu va mai participa la conferințele de presă viitoare pe tema pandemiei de coronavirus.

3.706 pacienți au fost testați pozitiv în Scoția, 220 persoane au murit.

Citeşte şi:

Medicii de la Suceava, deja în conflict cu Armata. Soluția militarizării spitalelor, eșecul democrației noastre

Primăria Sectorului 5 renunţă la una dintre licitaţiile de promovare după ce Libertatea a scris pe ce se cheltuie 500.000 de euro

LIVE UPDATE – Coronavirus în Europa | În ultimele 24 de ore, a scăzut numărul deceselor în țările unde se înregistraseră cei mai mulți morți

GSP.RO Italia respiră: bilanțul din ultima zi confirmă faptul că numerele sunt în scădere

HOROSCOP Horoscop 6 aprilie 2020. Leii pot deveni ușor un exemplu pentru cei din jur