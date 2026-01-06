Violență și lipsa personalului

Metropolitan Detention Center(MDC), construit în anii 90 pentru a rezolva problema supraaglomerării închisorilor, este cunoscut pentru lipsa cronică de personal, violența în rândul deținuților și pene de curent, dar și pentru faptul că a găzduit sau încă găzduiește infractori celebri.

Les presento el MDC (Metropolitan Detention Center) en Brooklyn NY, el nuevo "palacio" donde vivirá Maduro hasta el último de sus días al lado de colegas como, Ismael "El Mayo" Zambada y Rafael Caro Quintero. pic.twitter.com/16lqOLhqMY — Hilan Chestel (@HilanChestel) January 4, 2026

Printre aceștia se află: cântărețul R. Kelly, Sean Diddy Combs (Pee Diddy / Puff Daddy), Gillian Maxwell, complicea infractorului sexual Jeffrey Epstein, liderul cartelului de droguri Ismael El Mayo Zambada García, Luigi Mangione, cunoscut și sub numele de „Ucigașul Zâmbitor”, închis pentru uciderea CEO-ului United Health Care, Brian Thompson și Joaquin Guzman, „El Chapo”, baronul mexican al drogurilor.

Potrivit CNN, violența este constantă în această unitate, iar un deținut a fost înjunghiat mortal în iunie 2024, în timp ce un altul a murit într-o încăierare o lună mai târziu.

Ies câte 45 de minute la fiecare 3 zile

Unul dintre colegii de cameră ai deținutului înjunghiat, Sean Chaney, care a fost eliberat în ianuarie după ce a petrecut 15 luni în MDC, a descris oroarea din închisoare.

„Astfel de lucruri se întâmplă adesea în centrul de detenție Metropolitan, pur și simplu din cauza condițiilor inumane. Fie că este vorba de o revoltă sau de o încăierare între câțiva tipi – va exista întotdeauna un violență din cauza condițiilor care predomină în MDC și a lipsei de preocupare pentru viața umană”, a declarat Cheney pentru portalul „Solitary Watch”.

Conform mărturiei sale, prizonierii sunt plasați în celule mici și pot sta acolo luni întregi înainte de a vedea razele soarelui, motiv pentru care există adesea conflicte între ei. În această perioadă, vizitele sunt interzise, ​​prizonierilor li se aduce mâncare în celule, pot ieși din doar 45 de minute la fiecare trei zile pentru a face duș și a da un telefon. De multe ori, se întâmplă să fie întorși în celulă înainte de a ajunge la telefon.

Cedează psihic

Prin urmare, nu există socializare, plimbare în aer liber, totul este izolat, ceea ce face ca deținuții să clacheze psihic.

„Când nu poți ieși din celulă, ești blocat luni de zile cu cineva, violența se întâmplă foarte repede”, a adăugat Cheney.

Potrivit acestuia, s-a întâmplat odată ca o persoană să fie în aceeași celulă cu fratele bărbatului de a cărui crimă era acuzată. Autoritățile penitenciarului, pe de altă parte, neagă că așa ceva s-a întâmplat vreodată.

Viermi și gândaci în alimente

Vorbind despre experiențele sale din timpul șederii sale la MDC, Chaney a spus că au existat momente când apa din celula sa era maronie sau nu exista apă caldă deloc. În momentul eliberării sale din închisoare, Cheney susține că în unitate funcționau doar două dușuri pentru 100 de persoane.

And now you know why I had the petition pinned to my account for awhile to make living conditions better at MDC not just for LM but for all the inmates so Im sharing it again it reached its goal already but more signatures couldnt hurt 🤷‍♀️https://t.co/vUZ5GaNw7T pic.twitter.com/3EOBNOre2c — Fair_trial_4_Luigi💚 (@Fairtrial4Luigi) February 24, 2025

Penele de curent sunt, de asemenea, o problemă, motiv pentru care închisoarea a fost în beznă timp de o săptămână în 2019, din cauza temperaturilor extrem de scăzuteamintește CNN. Ministerul Justiției a deschis o anchetă cu privire la incident, care a dus la o despăgubire de 10 milioane de dolari pentru cei 1.600 de deținuți afectați de avarie.

Acum doi ani, au existat zeci de reclamații și cu privire la mâncare – oamenii au spus că au găsit viermi în carne sau fasole, în timp ce unii au gândaci în alimente. Când nu se află în tipul de izolare menționat anterior, vizitele, susține Cheney, sunt permise doar o dată pe lună.

Butonul de panică nu a funcționat

O altă mare problemă este lipsa personalului medical. După cum scria „Solitary Watch”, în iunie 2024, un deținut cu diabet și-a pierdut cunoștința în celulă, iar butonul de panică (pe care ar trebui să-l apese dacă are nevoie de ajutor medical) nu a funcționat.

Faptul că unii judecători refuză să-i trimită pe deținuți în această închisoare celebră vorbește de la sine. Experții solicită reforme urgente ale sistemului penitenciar, însă, potrivit presei, șansele ca acest lucru să se întâmple sub administrația Trump sunt foarte mici.

„Compania” lui Maduro în închisoare

În timpul șederii sale la MDC, Maduro va vedea probabil câteva fețe familiare, dacă i se va permite să părăsească camera de izolare în care este deținut.

Unul dintre aceștia este Hugo Carvajal, fostul șef al serviciului de informații venezuelean, care a rupt relațiile cu Maduro în 2019 și a declarat că dorește să coopereze cu autoritățile americane.

Apoi, conform AP, există Anderson Zambrano-Pacheco, un presupus membru al bandei venezuelene „Tren de Aragua”, care a fost arestat anul trecut în New York, sub acuzația de deținere de arme de foc. El se număra printre cei surprinși de camerele de supraveghere terorizând locuitorii unui complex de apartamente din suburbiile orașului Denver – un incident pe care Trump l-a folosit în timpul campaniei sale prezidențiale.

Astăzi, închisoarea federală MDC New York rămâne singura închisoare federală din oraș, unde aproximativ 1.200 de deținuți așteaptă judecarea în instanțele federale, după închiderea centrului din sudul Manhattanului.

Reputația sa continuă să ridice semne de întrebare privind respectarea drepturilor omului în sistemul penitenciar american.

Nicolas Maduro și soția sa, duși cu elicopterul la judecată în New York

Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost transferați luni cu mașina, apoi cu elicopterul de la o închisoare din Brooklyn la un tribunal federal din sudul statului New York pentru a compărea în fața unui judecător, relatează mai multe publicații internaționale, printre care BBC, CNN, EFE și AFP.

Președintele Venezuelei Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, pe care Donald Trump s-a lăudat că l-a capturat după ce i-a atacat țara, este succesorul lui Hugo Chávez și liderul unui regim tot mai izolat pe scena internațională.





