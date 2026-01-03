Un fost lider sindical, succesorul lui Hugo Chavez

După ce a ocupat funcția de vicepreședinte( octombrie 2012–martie 2013), Maduro, un fost lider sindical, a devenit președinte interimar după moartea lui Chávez.

Un susținător zelor al chavismului ( sistemul politic și ideologia stabilite de Chávez), Maduro a fost candidatul câștigător al Partidului Socialist Unit din Venezuela (Partido Socialista Unido de Venezuela; PSUV) în alegerile speciale pentru a-l înlocui pe Chávez și a fost reales în 2018. Regimul din ce în ce mai autoritar al lui Maduro a dus la încercări repetate din partea opoziției de a-l înlătura din funcție.

Maduro a crescut într-o familie cu venituri moderate în Caracas, unde tatăl său era implicat în politica de stânga și în mișcarea sindicală. Interesul său timpuriu pentru politica de stânga l-a determinat pe Maduro să urmeze o instruire în Cuba, în loc să studieze la universitare, scrie Britannica.

În timp ce lucra ca șofer de autobuz în Caracas, a devenit reprezentant în sindicatul lucrătorilor din transportul în comun și a avansat în ierarhie. Când Chávez, pe atunci ofițer în armată, a fost închis în 1992 după ce a condus o tentativă de lovitură de stat nereușită, Maduro și viitoarea sa soție, Cilia Flores, pe atunci o tânără avocată, au făcut campanie pentru eliberarea lui Chávez, care a avut loc în 1994.

Prietenie cu lideri controversați

În 1999, Maduro a fost membru al Adunării Naționale Constituante care a rescris constituția, parte a ascensiunii lui Chávez la președinție. În acel an, Maduro a servit și în Camera Deputaților (camera inferioară a legislativului venezuelean), care a fost eliminată odată cu transformarea legislativului în Adunarea Națională unicamerală, în care Maduro a început să funcționeze în 2000. A fost reales în 2005 și a ocupat funcția de președinte al organismului până în 2006, când a devenit ministru de externe.

De asemenea, el a contribuit la cultivarea relațiilor de prietenie pentru Venezuela cu lideri mondiali controversați precum Muammar al-Qaddafi din Libia, Robert Mugabe din Zimbabwe 
și Mahmoud Ahmadinejad din Iran.

Venezuela, într-o sărăcie lucie sub administrația lui Maduro

Mandatul lui Maduro a fost marcat de multiple provocări încă de la preluarea puterii în 2013. Venezuela a cunoscut un declin economic sever, proteste în masă și tentative de lovitură de stat. Regimul său este adesea descris ca autoritar, fiind acuzat de încălcarea standardelor democratice.

În ciuda atitudinii sale aparent relaxate, Maduro este conștient că se află într-o situație extrem de vulnerabilă. Strategia sa secretă de supraviețuire reflectă gravitatea amenințărilor cu care se confruntă în prezent regimul său.

„I-am oferit posibilitatea de a pleca”

Administraţia Trump a afirmat, la începutul lunii decembrie, că Nicolas Maduro este un lider ilegitim care conduce Cartelul Soarelui, responsabil de trafic de droguri spre Statele Unite și de punerea în pericol a securității naționale. Nicolas Maduro respinge această acuzație.

Potrivit senatorului republican Markwayne Mullin, administrația Trump i-a cerut lui Nicolas Maduro să renunțe la putere și „să plece în Rusia” sau în altă țară.

„În treacăt fie spus, noi i-am oferit lui Maduro o posibilitate de a pleca. Noi i-am spus că el ar putea pleca în Rusia sau ar putea merge într-o altă țară”, a declarat senatorul de Oklahoma într-un interviu acordat duminică pentru CNN.

„Poporul venezuelean s-a pronunțat el însuși și a spus că ar vrea un nou conducător și restaurarea Venezuelei ca țară”, a adăugat Mullin, referindu-se la alegerile frudate organizate de regimul Maduro.

Catalogat drept „dictator”

Un alt senator republican, Lindsey Graham, a vorbit, la rândul lui, în mod deschis despre o schimbare de regim în Venezuela. Aflat la putere din aprilie 2013, Nicolas Maduro este succesorul politic al lui Hugo Chavez, o figură marcantă a stângii radicale din America Latină, notează AFP.

Maduro pretinde că a fost reales de două ori, în 2018 și 2024, fiecare scrutin fiind marcat de revolte și crize politice din cauza acuzațiilor de fraudă aduse regimului de la Caracas. Maduro, catalogat de Statele Unite drept „dictator”, a răspuns cu violențe, arestări, legi arbitrare și represiuni.

A fost dezvăluită doctrina secretă „Donroe” a lui Trump

La sfârșitul lunii octombrie 2025, Donald Trump a lansat o nouă strategie, denumită neoficial „Doctrina Donroe”, în cadrul războiului său împotriva drogurilor din Venezuela. Potrivit surselor apropiate președintelui american, citate de publicația The Sun atacurile asupra bărcilor de contrabandă cu droguri, desfășurările militare și declarațiile sale dure fac parte dintr-o politică globală mai amplă.

Această intensificare a acțiunilor împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolas Maduro este motivată de dorința lui Trump de a combate imigrația ilegală și de a reduce influența națiunilor ostile în regiune. În urmă cu doar o lună însă, 75% dintre americani nu erau de acord cu războiul contra Venezuelei și cu arestarea lui Maduro.

Conform unor surse din Washington, aceste planuri sunt inspirate din faimoasa Doctrină Monroe din secolul al XIX-lea, care susținea dominația SUA asupra Americii Latine pentru a contracara influențele externe. De la începutul operațiunii sale antinarco, Trump a ordonat cel puțin zece atacuri asupra bărcilor suspectate de trafic de droguri.

O recompensă de 50 de milioane de dolari

În august 2025, Statele Unite au dublat recompensa pentru informații care ar putea duce la capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, ridicând suma la 50 de milioane de dolari, relatează BBC.

Președintele american Donald Trump, un critic constant al lui Nicolas Maduro, l-a acuzat că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume”, după ce liderul venezuelean și-a preluat din nou mandatul în ianuarie, în urma unor alegeri acuzate de fraudă și respinse de o mare parte a comunității internaționale.

„Ne-au luat tot petrolul”

De asemenea, Donald Trump a acuzat Venezuela că a deposedat ilegal companiile petroliere americane de drepturile dobândite în această țară din nordul Americii de Sud. „Amintiți-vă că ne-au luat toate drepturile energetice. Ne-au luat tot petrolul nu cu mult timp în urmă. Îl vrem înapoi. L-au luat ilegal”, a reclamat președintele american într-un mesaj postat pe Truth Social.

Industria petrolieră venezueleană a fost naționalizată la 1 ianuarie 1976, în timpul primei președinții a lui Carlos Andres Perez, iar drepturile de explorare și exploatare a câmpurilor petroliere ale țării au fost rezervate companiei de stat Petróleos de Venezuela (PDVSA), al cincilea exportator de hidrocarburi din lume.

În 2007, liderul venezuelean de la acea vreme, Hugo Chavez, a modificat regulile aplicabile industriei petroliere pentru a obliga companiile străine să devină parteneri minoritari în PDVSA sau să se retragă din Venezuela.

Mai multe explozii puternice și zgomote asemănătoare cu cele produse de avioanele care survolează zona au fost auzite sâmbătă la Caracas, potrivit jurnaliștilor CNN și AFP prezenți în capitala Venezuelei.

La scurt timp, președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

Înainte de a fi capturat de americani, Maduro a transmis un mesaj. Guvernul din Venezuela a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos, vorbind de „agresiune imperialistă”. Nicolás Maduro a activat planurile de apărare și i-a îndemnat pe cetățeni să iasă în stradă, relatează BBC.









SUA au lovit mai multe obiective militare din Venezuela / Cel mai mare complex militar venezuelean, în flăcări / Apelul lui Maduro înainte de capturare
Prognoza specială pentru București în perioada 3 -5 ianuarie 2026: alternanțe termice, ploi și depuneri de polei
Știri România 11:22
Prognoza specială pentru București în perioada 3 -5 ianuarie 2026: alternanțe termice, ploi și depuneri de polei
Noi alerte ANM cod galben de vreme rea până luni seară: zonele în care se anunță ninsori abundente, polei şi viscol
Știri România 10:58
Noi alerte ANM cod galben de vreme rea până luni seară: zonele în care se anunță ninsori abundente, polei şi viscol
Monica Gabor și Irina Columbeanu, apariție asortată de Revelion 2026. Mama și fiica au impresionat cu ținutele alese
Stiri Mondene 12:24
Monica Gabor și Irina Columbeanu, apariție asortată de Revelion 2026. Mama și fiica au impresionat cu ținutele alese
Cum arăta Mara Bănică înainte de liftingul facial. Motivul pentru care a apelat la medicul estetician: „Nu mi-a fost rușine cu cine sunt"
Stiri Mondene 12:00
Cum arăta Mara Bănică înainte de liftingul facial. Motivul pentru care a apelat la medicul estetician: „Nu mi-a fost rușine cu cine sunt"
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
GSP.ro
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor". Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor". Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro"
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro"
