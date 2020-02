De Simona David,

Deși au simptome asemănătoare, infarctul şi atacul de panică au efecte total diferite. În vreme ce infarctul poate fi fatal, având urmări ireversibile, atacul de panică durează câteva minute și apare la persoanele care suferă de anxietate.

”În ambele cazuri, pacientul are dureri în piept și transpiră. În infarct, durerea este mult mai intensă, încât nu se poate mișca. Durerea poate dura 5-10 minute”, explică Gabriela Cozmanciuc, medic primar chirurg cardiovascular.

În cazul atacului de panică, durerea este tot în piept, dar se poate localiza. Durerea poate dura chiar și două ore, dar intensitatea este mai mică. În astfel de situații, pacientul se poate mișca.

În vreme ce, la atacul de panică, ne putem autocontrola prin diverse exerciții, la infarct nu avem ce să facem. Și, pentru că nu știm dacă este vorba de atac de panică sau de infarct, atunci când există simptomele menționate, este bine să se cheme ambulanța.

În această dimineață, chef Joseph Hadad a fost transportat de urgenţă la spitalul Elias, după ce i s-a făcut rău. Inițial, s-a crezut că ar fi suferit un infarct. Într-o postare pe Facebook, celebrul chef Hadad a explicat că nu a fost infarct, incident survenind din cauza oboselii.



„Dragii mei, mulțumesc tuturor pentru mesajele de îngrijorare și mulțumesc celor din presă care s-au interesat de starea mea. Din fericire, diagnosticul publicat nu este real. Acum mă simt mai bine, totul este sub control. Dimineață am ajuns la spital pentru că nu m-am simțit bine și, ca un om precaut, am preferat să nu aștept fără să iau măsuri. Se pare că am avut o cădere de tensiune urmare a supra solicitării. Vă doresc tuturor sănătate și, la cel mai mic semn dat de corp, mergeți la medic”, a scris chef Hadad pe pagina sa de Facebook.





