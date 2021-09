Ion Caramitru, în ultimele aplauze de la personalități și oameni simpli: „Așa ceva nu se mai naște”

Vineri, pe 10 septembrie, la ora 13.00, garda de onoare este deja în formație la Cimitirul Bellu din București și așteaptă cortegiul funerar care îl poartă pe actorul Ion Caramitru. Pe aleea principală a cimitirului sunt peste o sută de oameni. Stau înghesuiți, cu chipurile întristate, actori, muzicieni și oameni simpli.

Într-o parte, două doamne discută despre moartea actorului, care a avut loc duminică, pe 5 septembrie. Se întreabă ce boală l-a doborât și nu le răspunde nimeni. Nici ele nu încearcă un răspuns. O bătrână oftează. Alături, un bărbat în pragul bătrâneții privește în toate direcțiile, copleșit de câte personalități îi sunt în jur.

Grigore Leșe

Actori și muzicieni se perindă pe alee, se îmbrățișează sau așteaptă să înceapă ceremonia. La un moment dat, bărbatul nu mai rezistă și face un pas în lateral, către interpretul de muzică tradițională Grigore Leșe: „Sunt mare fan!”. Artistul abia schițează un zâmbet și își lasă privirea în pământ.

Când marile personalități și publicul împart aceeași durere

Dar când preoții încep slujba, se lasă tăcerea. Toată lumea rămâne neclintită. Și, într-un singur glas, cu toții răspund: „Dumnezeu să-l ierte”, cu vocile gâtuite. Indiferent dacă l-au cunoscut personal sau doar pe scenă pe actorul Ion Caramitru, la finalul slujbei, toți aplaudă și suspină.

Mulțimea aceasta eclectică pornește apoi pe drumul către Aleea Celebrităților, unde Ion Caramitru este înmormântat. Actrița Magda Catone, Grigore Leșe, activistul Doru Mărieș, actorul Victor Rebengiuc și multe alte personalități se amestecă cu publicul lui Ion Caramitru.

Ștefan Bănică Jr. și Florin Zamfirescu

„Toți suntem egali! Toți ne ducem acolo!”, strigă la un moment dat omul de afaceri George Copos și trei femei care mergeau în spatele lui dau aprobator din cap.

„Pentru mine a fost un exemplu”

Dar pentru unii români, Ion Caramitru rămâne unic și irepetabil. Pe o cărare îngustă din zona Aleii Celebrităților, doamna Elena Constantin își croiește drum către mormântul actorului. În vârstă de 80 de ani, spune că face parte din generația lui Ion Caramitru, îl știe de-o viață.

„Era un talent înnăscut, extraordinar, în special în poeziile lui Eminescu. Aşa ceva nu se mai naşte, aşa cum nici Eminescu nu s-a mai născut. Foarte talentat şi foarte natural, şi foarte convingător. Avea un timbru pe care e foarte greu să-l copiezi. Ce nenorocire!”, spune femeia, care povestește și că s-a îndrăgostit de teatru pe la 12 ani.

M-am născut într-o epocă în care a trăit crema teatrului românesc. Elena Constantin:

Și foștii colegi din teatru ai lui Ion Caramitru l-au condus pe ultimul drum. Doamna Teodora Țelea, care a lucrat la TNB, și-l amintește ca pe un om integru și muncitor:

„Eu am lucrat la TNB, la pălării. Am prins şi perioada în care a fost director: ce promitea aia făcea, nu te aşteptai la dezamăgiri. Chiar şi cu reabilitarea teatrului s-a ţinut de promisiune. Pentru mine a fost un exemplu. Ştia să-și aprecieze muncitorii. Și a fost un actor bun, o voce care mi-a plăcut dintotdeauna, aşa l-am cunoscut. Ultima dată l-am văzut la «Dineu cu proşti», pe care l-a şi regizat. A fost ultimul spectacol pe care l-am văzut, pentru că apoi am ieşit la pensie”, spune femeia.

„Îl sunam mereu de Sfântul Ion și răspundea”

„Sigur că l-am admirat. Am şi păstrat legătura, pentru că recita de multe ori din poezia soţului meu, poetul Gheorghe Pituţ. Îl sunam de ziua lui, de Sfântul Ion, răspundea, era amabil. Îi mai ofeream volumele apărute postum”, spune și Valentina Pituț, care a asistat singură la funeralii.

„Era un mare susţinător al regalităţii şi asta ne-a apropiat. Era un om foarte cald, cordial, venea la Muzeul Literaturii şi recita. A spune că regret e foarte puţin. Îmi pare foarte rău şi pentru că sunt convinsă că putea să mai trăiască”, spune femeia.

Valentina Pituț și-a propus să păstreze memoria lui Ion Caramitru și să editeze, în viitor, un audiobook cu actorii care au recitat poezia lui Gheorghe Pituț. „Ion Caramitru va fi cap de afiș”, spune aceasta.

Ultimele aplauze de la TNB

După încheierea ceremoniei, toți cei prezenți s-au răsfirat prin aleile cimitirului. În urmă, a rămas mormântul acoperit cu zeci de coroane de flori, în vecinătatea unor mari nume ale culturii românești: familiile Bruckner, Juvara și Zissu.

Funeraliile lui Ion Caramitru au avut loc vineri, pe 10 august. La slujba de înmormântare, de la Biserica Sfântul Visarion din București, au participat zeci de personalități, printre care Ana Blandiana, miniștrii Bogdan Gheorghiu și Kelemen Hunor, Andrei Pleșu, Stere Gulea, Ștefan Bănică Jr., Marcel Iureș, Horațiu Mălăele, Florin Zamfirescu, Varujan Vosganian, George Mihăiță și Victor Rebengiuc.

În jurul orei 12.30, zeci de oameni au așteptat cortegiul funerar pe scările Teatrului Național București. Au aplaudat timp de cinci minute și au aruncat cu flori spre cortegiu.

