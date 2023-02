INTERVIU. Concluziile unui francez după un an în trei orașe din România: „Aveți ceva din sufletul african”

Jérémy Corinus, 25 de ani, a copilărit în suburbiile Parisului, a evoluat în ligile inferioare din Franța și din Italia, înainte de a sosi în România pentru a forța o ascensiune adevărată în fotbalul mare, conform propriilor declarații. Are un an bătut pe muchie în țara noastră, a jucat pentru Academica Clinceni, club care a sucombat la finalul ediției trecute, apoi a trecut la Farul Constanța, iar după jumătate de sezon sub comanda lui Gheorghe Hagi, a trecut la Chindia Târgoviște.

Francezul este de părere că va juca mai mult la noua formație, detaliu care deja a devenit realitate, și va contribui și el la salvarea de la retrogradare a clubului dâmbovițean. Până atunci, a explicat pentru Libertatea care sunt sentimentele sale despre România după primul an petrecut printre noi.

Libertatea: Jérémy Corinus, într-un an ai schimbat trei echipe, trei orașe în România. Cum te simți?

Jérémy Corinus: Îmi place mult această țară. Am avut posibilitatea să locuiesc în orașe frumoase, cred că România este o oportunitate bună de a crește în carieră, în viață. La București, m-am simțit ca la Paris, iar la Constanța, de fapt, la Mamaia, unde am avut apartament închiriat, am locuit lângă mare. Ce să-mi doresc mai mult?!

– Ai aflat aici că Bucureștiul era denumit „Micul Paris”?

– Mai ales ca francez, de fiecare dată când cauți Bucureștiul pe internet, apare acest detaliu. Cred că nu este departe comparația. Sunt câteva detalii în capitala voastră care aduc cu Parisul. De fapt, nu este mare diferență.

– Probabil, vrei să fii curtenitor în declarații.

– Eu îți spun că așa m-am simțit la București. Arcul de Triumf al Bucureștiului nu este departe de cel al Parisului. Este un oraș care vibrează. Sunt mulți străini, multe naționalități, un oraș foarte dezvoltat. Ai ce face la București, este un oraș mare. Ai de toate, la fel ca la Paris. Eu am vizitat zona centrală a Bucureștiului, vorbesc doar de ceea ce știu.

„Românii sunt drăguți cu străinii”

– Unde ți-a plăcut cel mai mult în România?

– La Mamaia, locuiam fix lângă mare. Am prins și o parte a sezonului cald. Să te trezești dimineața cu ochii la mare îți dă energie pentru ziua întreagă. Sincer, aveam o priveliște superbă, va rămâne mereu în sufletul meu.

– Și ai ajuns la Târgoviște, totuși, un oraș mai mic.

– E bine și aici. Românii sunt foarte drăguți cu străinii. Încearcă să vorbească engleză, să te ajute, românii cu mine s-au comportat bine. Fiecare a fost bun. Nu prea am vorbit franceză, dar cu românii te descurci bine în engleză.

– Cum ți se pare România după un an aici?

– Îmi place enorm! Pe cuvânt. Gândește-te că mi-am luat și agent român, el mă reprezintă. Mă simt foarte adaptat. Capitala e altceva, mai ales că am linie directă la Paris, dar și la Târgoviște este bine, fiindcă în timpul săptămânii te poți focusa doar la muncă, la fotbal, iar eu sunt genul de om care să stea mult la antrenamente și acasă, apoi, în timpul campionatului. Dacă am o zi liberă, pot merge la București, pentru diversificare, fac o oră. În Franța, o oră este nimic ca să ajungi într-un oraș mare.

„Nu am plătit mult pe apartamentul de la mare”

– Ce-ți place atât de mult la români sau la România?

– Este ieftină. De la imobiliare la viața de zi cu zi. Nu am plătit mult pe niciun apartament închiriat aici. Nu pot să compar cu Paris, ca prețuri, acolo e uriaș. Totul!

– A fost în regulă, adică mai ieftin, și la Mamaia?

– Da, am găsit apartamentul în afara sezonului, iar proprietara, o doamnă drăguță și foarte OK, mi l-a lăsat la același preț și pe timpul verii.

– Poți compara Parisul cu Mamaia la prețuri?

– Am înțeles că voi, românii, considerați foarte piperate prețurile la Mamaia pe timpul verii. Dar la Paris e curată nebunie! Prețurile au luat-o razna. Nu știu ce să vă recomand. Doar dacă vreți la vreo oră lângă marele oraș, acolo sunt prețuri mai avantajoase. Dacă vreți în oraș, în capitală, totul e scump, de la Uber la restaurante, de la magazine la orice. Hai să vă zic ceva!

Parisul, mai accesibil, dar mai piperat

– Te rog.

– În iarnă, niște amici au închiriat un apartament pe Champs-Élysées. 1.500 de euro pe noapte! Și au considerat că era un preț bun, două dormitoare, living și baie. Vrei calitate, plătești foarte mult!

– Sărim de la una la alta, de ce crezi că au crescut prețurile atât de mult la Paris?

– Părerea mea este că Parisul a ajuns accesibil, adică poți veni cu avionul de oriunde, curse chiar mai ieftine, dar a devenit enervant de scump acolo, în interior, fiindcă sunt foarte mulți turiști, de oriunde. Prețurile cresc, turismul crește, toți sunt încântați să cheltuiască bani mulți la Paris.

„Aveți ceva din sufletul african”

– Ca o idee, cum este România pentru tine?

– O țară unde-ți faci economii dacă primești salariul la timp. Nu pot să mă plâng, viața e foarte bună în România. Îmi place casa unde locuiesc, fotbalul de aici, echipa unde joc. Iar în România găsești orice, la fel ca în Franța.

– Ce-ți place la români?

– Că sunt oameni simpli. Nu am resimțit rasism deloc. Au ceva din sufletul african.

– Adică?

– Te primesc cu brațele deschise, nu au multe, dar îți dau din puținul lor!

– Ceva ce nu-ți place?

– Sunt genul de om care nu bagă în seamă detaliile, chiar și atunci când sunt negative. Dar drumurile pe care conduc mașina, traficul, gropile nu poți să le treci cu vederea. Trebuie să ai mare grijă! E mai ieftin să mergi prin România, dar trebuie să ai grijă.

Cea mai bună idee pentru prietenii lui

– Cu mâncarea cum te împaci?

– Sunt catolic, astfel că pot să mănânc și carne de porc. Știu că vă place mult carnea de porc, de aceea am menționat. Îmi plac micii și papanașii.

– Tu crezi că vei rămâne pe termen lung în România?

– Da, de ce nu? Dacă va fi la fel de bine la fotbal, da, cu siguranță.

