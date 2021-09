INTERVIU | Dan Barna: „Iohannis a ales să fie un președinte partizan. Cîțu e un tonomat de distribuit bani pentru primari”

Dan Barna este convins că indiferent de cine va conduce USR-PLUS după congresul de sâmbătă, partidul va rămâne unit și neagă existența unor falii adânci în interiorul formațiunii. Nu vrea să-i reproșeze nimic contracandidatului său, Dacian Cioloș, care a ieșit învingător în primul tur, dar în același timp se consideră mai potrivit pentru șefia partidului: „Sunt un politician mai energic și mai prezent în fiecare bătălie”.

În ceea ce privește criza din coaliție, provocată după demiterea ministrului justiției, Stelian Ion, de către premierul Florin Cîțu, Barna reiterează că nu există cale de întoarcere a USR-PLUS la guvernare, dacă șeful Executivului nu este schimbat.

* Libertatea a lansat invitația pentru interviu ambilor candidați la șefia USR-PLUS și încă așteaptă o confirmare din partea lui Dacian Cioloș.

Libertatea: În curând se încheie turul doi al alegerilor din USR-PLUS și apar acuzații privind procesul de votare. Personal, aveți suspiciuni de fraudă?

Dan Barna: Când unești două baze de date de o asemenea mărime, evident că apar erori. Noi avem un proces și un mecanism prin care ne asigurăm că ele sunt păstrate într-o zonă de control. Încă experimentăm, pentru că suntem primul partid care face vot online pe o asemenea bază de date, cu un registru electoral de aproape 50.000 de colegi. Vedem care sunt limitele acestui sistem, vom vedea și raportul Comisiei Electorale, care are atributul de a verifica orice sesizare, iar sâmbătă vom avea congresul, care va valida, sper eu, rezultatul.

Există erori și e firesc, ele sunt semnalate de ambele părți, toți observăm că sunt diverse inadvertențe. Eu cred și sper că ponderea acestora este una redusă, marginală. Sunt optimist că rezultatul va fi dincolo de orice suspiciune.

– Voci din USR-PLUS vorbesc despre falii adânci în partid, unul care tocmai se încheagă prin unirea celor două formațiuni. Cum vor fi reparate ele după alegeri și când credeți că nu se va mai vorbi de useriști și plusiști?

– Eu nu cumpăr povestea aceasta cu falii adânci, pentru că întotdeauna când ești într-o campanie internă apar acute și accente comunicaționale. După fiecare ciclu electoral, ne-am coagulat, am mers mai departe, am făcut toate proiectele care au dublat numărul de parlamentari USR-PLUS.

Niciodată un ciclu electoral intern nu a fracturat partidul, ci am devenit mai puternici. Sunt încrezător că și după aceste alegeri vom merge mai departe împreună, vom rămâne uniți. Tocmai pentru că nu suntem partide osificate, vechi, cu clanuri înșurubate în instituții, această consolidare firească între foștii membri USR și foștii membri PLUS va deveni una funcțională.

– Ce veți face dacă veți pierde?

– Indiferent de rezultat, voi rămâne în acest proiect. E un proiect pentru care mi-am alocat cinci ani din viață, foarte multă energie, e un proiect în care cred. În momentul de față, România are șansa la modernizare doar prin USR-PLUS.

Dan Barna l-a atacat recent pe premierul Cîțu pe tema noii plângeri făcute de Departamentul Anti-Fraudă (DLAF) la DNA

– Și Dacian Cioloș va rămâne în partid indiferent de rezultat?

– Din toate mesajele și poziționările pe care le-am auzit din partea lui până acum, am înțeles același lucru.

Ce a vrut să spună cu „Dacian Cioloș e un om al sistemului”

– V-a surprins victoria domnului Cioloș în primul tur al alegerilor?

– Distanța fiind destul de mică, de 700 de voturi, este un rezultat generat de o mai bună organizare a listelor de e-mailuri, a colegilor care votează. E o chestiune de mobilizare. Vom vedea rezultatul din turul doi, când tot partidul este mobilizat la maximum.

– Ce relație aveți cu Dacian Cioloș?

– Avem o relație foarte bună, e o relație colegială, normală și firească.

– L-ați descris zilele trecute ca fiind „un om al sistemului”. Puteți fi mai explicit, ce înseamnă om al sistemului?

– E o chestiune de CV. Dacă ne uităm în CV-ul colegului meu, vedem că cea mai mare parte a carierei sale profesionale este în zona sistemului politic din România, a colaborat cu majoritatea partidelor, a fost numit ministru sau în alte funcții de diverși oameni politici. Este, fără doar și poate, un om din sistemul politic, cu o vechime de niște zeci de ani, e o realitate factuală.

– Adică nu a fost un reproș? A părut, mai degrabă, un apelativ peiorativ.

– Nu, vorbesc de sistemul politic pe care îl avem în această țară.

USR-PLUS va avea din această săptămână un singur președinte: Cioloș sau Barna | Foto: Hepta

– Dar aveți să-i reproșați ceva?

– Această campanie nu este despre reproșuri, este despre ce proiect de mers mai departe propune fiecare dintre noi pentru USR-PLUS. Eu încerc să-mi conving colegii cu această abordare antreprenorială pe care o susțin, cu acest USR-PLUS care deschide fronturi de luptă, care deschide linii de reformă. Am văzut în cele opt luni de participare la guvern toată lupta pentru fiecare bucată de reformă pe care am construit-o.

Eu cred foarte mult că USR-PLUS trebuie să continue această linie de partid care luptă și provoacă vechiul sistem politic. Românii nu au votat USR-PLUS ca să mergem să ne înțelegem, cum sperau cei din PNL, ne-au votat pentru niște reforme. Dan Barna, copreședinte USR-PLUS:

„Sunt un politician mai energic și mai prezent în fiecare bătălie”

– Vă întreb altfel, de ce sunteți dumneavoastră mai potrivit decât Dacian Cioloș pentru șefia USR-PLUS?

– Pentru că reprezint un tip de politician mai antreprenorial, mai energic și mai prezent în fiecare bătălie. Eu cred foarte mult că USR-PLUS are succes și poate să inspire oamenii prin exemple de bună guvernare, prin exemple de oameni politici care sunt prezenți în fiecare moment, în fiecare bătălie. Despre asta e vorba. Încrederea în USR-PLUS a crescut când Drulă a zis: „Rădoi, s-a terminat”. Încrederea în USR-PLUS a crescut când Ghinea a zis: „Am finalizat PNRR”. Încrederea în USR-PLUS a crescut când Stelian Ion a zis: „Am trimis în Parlament legile pentru reforma justiției, votați-le”. Când fiecare dintre noi e prezent într-un act politic important și așteptat de către cetățeni, atunci oamenii văd o confirmare a încrederii pe care ne-au oferit-o când ne-au votat.

– Credeți că încrederea oamenilor a crescut și când USR-PLUS s-a retras de la guvernare?

– Categoric. Am primit multe mesaje de încurajare, și de la foști membri USR-PLUS, și de la susținători care își mai pierduseră din entuziasmul față de noi. Mulți ne-au felicitat pentru că am făcut ceea ce niciun partid n-a făcut în ultimii 30 de ani în România: ne-am respectat cuvântul și am arătat că avem intransigență și verticalitate.

– În spiritul fair-play-ului, numiți trei calități ale contracandidatului dumneavoastră?

– Este un om cu o bună experiență europeană, faptul că este lider al Renew Europe e un lucru foarte valoros și pentru USR-PLUS, și pentru România. Este un om care are o experiență lungă în politica românească. O altă calitate e că a rămas alături de acest proiect și a contribuit în momente foarte grele în care ne-am aflat în procesul de fuziune. A crezut în visul pe care l-am avut și nu a abandonat. Au fost momente când colegi, și din USR, și din PLUS, spuneau: „Hai la vot și după aia mai vedem”. Faptul că am înțeles că împreună putem să fim mai puternici este un lucru pe care îl apreciez.

„Miza este ca viitorul președinte al României să fie de la USR-PLUS”

– Dacă veți câștiga alegerile din USR-PLUS, veți fi automat candidatul la prezidențiale în 2024?

– N-am spus asta în niciun moment, pentru că următorii doi ani sunt definitorii pentru ceea ce înseamnă perspectivele USR-PLUS în 2024 ca partid și perspectiva candidatului USR-PLUS la alegerile prezidențiale. La momentul ăsta, e prematur să luăm o astfel de decizie.

– Dar, personal, v-ați dori să mai încercați o dată?

– Nu sunt doar amabil, când vă spun foarte clar: tocmai pentru că suntem un partid deschis, democratic, va fi o competiție internă, iar colegul cel mai bine plasat va avea tot sprijinul. Dacă voi fi eu, foarte bine, dacă va fi altcineva, la fel de bine. Miza este ca viitorul președinte al României să fie din rândurile USR-PLUS.

„Florin Cîțu s-a transformat într-un tonomat de distribuit bani pentru primari”

– Dincolo de alegeri, există o criză guvernamentală. Sunt două moțiuni de cenzură împotriva premierului Cîțu, iar USR-PLUS și-a asumat că o va vota pe prima care ajunge în Parlament, cea inițiată de PSD. Există riscul să nu treacă? Vă gândiți la această variantă?

– Sigur că da, vedem de două luni echipa Cîțu-Ciolacu, care funcționează foarte bine, a avut majoritate constantă în Parlament în ultima lună. Un Guvern minoritar susținut de PSD sau un Guvern cu PSD poate să funcționeze, dacă așa vor decide PNL și premierul Cîțu. Este una din opțiuni. Toate opțiunile sunt pe masă în momentul de față.

– Un guvern minoritar nu ar însemna și trei ani fără reforme pentru România?

– Așa este, iar noi continuăm să spunem că Florin Cîțu nu este soluția de premier care să poată face reforme în România. A dovedit-o în această perioadă cu vârf și îndesat. S-a chinuit să blocheze o mare parte din eforturile USR-PLUS de a promova reformele, și nu reformele noastre, ci reformele agreate în programul de guvernare, votate de Parlament.

Dacă ne uităm la rezultatele obținute, vedem că sunt puține, este unul dintre motivele pentru care am fost foarte fermi când am spus că Florin Cîțu nu are competența profesională să conducă un guvern de coaliție. S-a transformat, din păcate, într-un tonomat de distribuit bani pentru primari. Iar guvernarea României, mai ales în această perioadă, presupune mult mai mult.

– Dacă moțiunea de cenzură nu va trece la vot, există vreo șansă să mai negociați pentru a reveni la guvernare sau vă mențineți fermi pe poziții, adică fără Cîțu premier?

– Vom discuta cu Florin Cîțu în calitatea lui de președinte al PNL. E foarte clar: dacă Florin Cîțu rămâne premier, USR-PLUS merge în Opoziție.

Florin Cîțu și Dan Barna, pe vremea când nu erau adversari politici | Foto: HEPTA

Suntem dispuși să ne așezăm la masa dialogului pentru a reface coaliția cu un premier capabil să conducă o coaliție, dar acesta nu e Florin Cîțu. E foarte clară poziția noastră. Pare că vechea clasă politică, Florin Cîțu și echipa domniei sale în principal, refuză să înțeleagă că USR-PLUS nu este un partid-balama.

Suntem un partid care intră într-o coaliție cu o singură așteptare importantă: să fim respectați ca membri ai coaliției. Nu s-a întâmplat lucrul acesta deloc. USR-PLUS intră la guvernare cu un plan și un program de reforme asumate, agreate, pe care să le realizăm. Dacă nu, doar să fim decorativi, să-i asigurăm o majoritate unui premier care nu vrea să facă reforme, pentru USR-PLUS nu e o opțiune. Și nu e o opțiune pentru că nu vreau eu, Dan Barna, sau nu vrea Dacian Cioloș, este poziția partidului. Într-un USR-PLUS plin de diversitate de idei, a fost unanimitate pe ideea că Florin Cîțu nu mai are sprijinul USR-PLUS.

„Susținem și alegerile anticipate, dar e puțin probabil să ajungem acolo”

– Se vehiculează că vi se oferă diverse funcții pentru a face pace.

– Astea sunt scenarii gen fata morgana. Nu e cazul! Vrem reforme și un premier capabil să conducă coaliția. Dacă ele sunt pe masă, discutăm. Dacă nu, suntem perfect în regulă să mergem în Opoziție și vedem ce se va întâmpla. Dacă se ajunge la anticipate, puțin probabil în opinia mea, suntem acolo, susținem, dacă până în 2024 PSD merge la braț cu PNL, rămânem în Opoziție. Dar ideea că intrăm la guvernare doar ca să fim decorativi nu este o opțiune.

– Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține că alegerile anticipate reprezintă singura variantă pentru ieșirea din criză. De ce spuneți că e puțin probabil?

– Dacă vorbim serios, știm că alegeri anticipate în România n-au fost din cauza felului în care e gândit acest mecanism. Adică și după două respingeri de propuneri de premier, președintele nu e obligat să dizolve Parlamentul, poate să vină cu o a treia, a patra, a șasea. Nu exclud, că orice e posibil, dar în realitate, pe cultura politică de la noi, sunt sceptic că perspectiva anticipatelor este realistă.

– Care credeți că sunt șansele de refacere a coaliției? În procente, vă rog.

– Sunt două scenarii, deci 50%-50%. Fie PNL continuă cu PSD, fie vin cu o nouă propunere de premier, stabilim programul de reforme și refacem coaliția. Orice e posibil.

„Nu am intrat și nu am ieșit de la guvernare din cauza unor poziții”

– Va fi dispus USR-PLUS să facă un schimb de ministere, în condițiile în care se va întoarce la guvernare?

– În momentul de față, avem un acord al coaliției, cel semnat la Vila Lac în decembrie, în care lucrurile sunt foarte clare. Problema acestei structuri de coaliție a fost un premier nepotrivit, adică o rotiță dințată avea mai puțini dinți decât erau specificați. Ne așezăm la masă și discutăm cu un nou premier. Noi nu mergem pe ideea: hai să facem încă un troc, hai să facem încă o tragere să vedem ce iese. Pentru noi, prioritar nu este revenirea la guvernare și atât, ci revenirea pentru niște reforme pe care coaliția să și le asume. Pentru că indiferent despre ce ministere discutăm, dacă nu există apetență pentru reformă, noi nu vom intra la guvernare.

– Deci înțelegem că USR-PLUS este dispus să renegocieze și ministerele pentru a reveni la guvernare.

– Repet, noi nu am intrat și nu am ieșit de la guvernare din cauza unor poziții, noi am intrat și am ieșit pentru că lucrurile pentru care am bătut palma și regulile pe care am stabilit că le vom respecta au fost călcate în picioare de un premier care a zis: „Nu mă interesează, le disprețuiesc”. Despre asta e vorba, despre ce facem pentru România. Că pun trei sau șapte colegi miniștri sau nu este total irelevant. După o guvernare la care USR-PLUS participă, important e ce rămâne pentru cetățeni, cu ce li se îmbunătățește viața. Asta contează cu adevărat, pentru asta luptăm.

Ceea ce a făcut USR-PLUS ieșind de la guvernare a fost să reseteze conceptul de coaliție în România. Ideea că un partid își implementează programul și ceilalți aplaudă cu bucurie este medievală. De fapt, în România, coalițiile n-au funcționat, mereu au fost un jupân și un partid-tractor, iar restul primeau două-trei scăunele și erau bucuroși. USR-PLUS nu e din același aluat. A fost unanimitate să plecăm dintr-un guvern, deși toate celelalte partide erau sigure că nu o să plece câinele de la măcelărie.

– Poate și pentru că n-ați făcut-o când Vlad Voiculescu a fost demis…

-Da, dar atunci am stabilit foarte clar niște reguli pe care le-am pus pe hârtie. Atunci am zis: „OK, poate n-am fost clari, premierul e la început de drum, n-are experiență. Hai să stabilim împreună un cadru în care discutăm aceste lucruri”. Or, ideea că cele 80 de voturi ale USR-PLUS sunt ale lui Florin Cîțu de la el din buzunar e profund greșită.

Bucata aceea de guvernare cu care noi am venit în coaliție, 33%, nu ne-a dat-o PNL, Florin Cîțu sau președintele Iohannis, pentru că au fost ei cumsecade, ne-a dat-o electoratul român. Dan Barna, copreședinte USR-PLUS

Ori suntem respectați pentru cele 80 de voturi pe care le avem, ori acceptăm că România are ghinionul să continue din nou cu Cîțu-Ciolacu și mergem în Opoziție, și mergem la alegeri anticipate sau la alegerile din 2024.

„Votăm orice moțiune împotriva premierului Cîțu”

– Revenind la moțiunea de cenzură inițiată de PSD. V-ați asumat că o votați…

– Votăm orice moțiune prin care Florin Cîțu este eliberat de povara poziției de premier.

– Indiferent de textul moțiunii? USR-PLUS e criticat în moțiunea social-democrată.

– Nu este indiferent ce scrie în textul moțiunii, dar cel puțin cea pe care am văzut-o are niște critici, dar este o moțiune prin care ne asigurăm că premierul Cîțu nu mai contează într-o poziție care este peste nivelul domniei sale.

– Deci o votați chiar dacă USR-PLUS este criticat.

– USR-PLUS nu mai face parte din guvern, vorbim de un guvern PNL-UDMR în momentul de față. USR-PLUS a ieșit de la guvernare.

– Da, dar asta nu schimbă faptul că sunt niște critici la adresa USR-PLUS într-o moțiune pe care membrii USR-PLUS o vor vota.

– Vorbim despre un guvern PNL-UDMR, acesta este guvernul care va fi prezentat în Parlament pentru moțiune. E foarte simplu.

Dacă Iohannis revine cu Cîțu propunere de premier, nu îl vom vota

– În scenariul în care moțiunea trece, ce veți face dacă președintele Iohannis îl va propune tot pe Florin Cîțu?

– E dreptul domniei sale, USR-PLUS nu va vota o propunere de cabinet pe care să îl conducă Florin Cîțu, pentru că noi considerăm că nu are anvergura profesională și competența umană pentru a conduce Guvernul României.

– Cum apreciați poziția președintelui Klaus Iohannis în această criză?

– Nu mi s-a părut că a gestionat-o în vreun fel. A fost de la bun început susținătorul premierului și a poziției premierului, inclusiv în bătălia din PNL. A ales să fie un președinte partizan pentru Florin Cîțu, care a declanșat criza și ne-a împins afară din coaliție. În această criză, președintele n-a avut un rol de mediere sau de echilibrare în vreun fel.

– N-a avut un rol de mediere, spuneți, dar credeți că a avut vreun rol în declanșarea crizei?

– Nici nu cred că are vreo importanță la momentul acesta dacă președintele a avut sau nu vreun rol. Deciziile care au generat această criză i-au aparținut premierului, că el le-a luat după capul său sau că s-a dus și și-a luat notițe de la președinte este un lucru pe care doar analiștii sau cei care au astfel de informații îl pot constata.

Eu discut despre un premier care prin comportamentul său și prin deciziile pe care le-a luat direct, nu prin cele picate din cer, s-a asigurat că destabilizează coaliția, că USR-PLUS este scos de la guvernare. I-am spus foarte clar că dacă îl remaniază pe Stelian Ion, coaliția se încheie. După situația cu Vlad Voiculescu, pentru noi era singura opțiune. A spus că-și asumă lucrul acesta, deci este un premier care și-a asumat să bage România în criză.

„Cîțu părea un premier cu un potențial mai mare de modernism, s-a dovedit doar o imagine prelucrată”

– Regretați că nu l-ați mai susținut pe Ludovic Orban pentru scaunul de premier și că l-ați ales pe Florin Cîțu?

– Nu e vorba de regrete. Întotdeauna iei deciziile în funcție de informațiile pe care le ai. La momentul acela, Florin Cîțu părea un premier cu un potențial mai mare de modernism, de reforme, de înțelegere a ceea ce înseamnă o Românie europeană. S-a dovedit, din păcate, că aceasta era doar o percepție, doar o imagine prelucrată. În momentul în care trebuiau luate deciziile necesare s-a dovedit tot un activist de partid, susținător al clientelismului care risipește resursele României de 30 de ani.

– Sunteți, deci, dezamăgit…

– Da, pentru că am sperat și ne-am dorit cu toții ca Florin Cîțu să se ridice la înălțimea poziției în care a fost pus și la oportunitatea pe care românii ne-au dat-o într-o coaliție care avea toate premisele să performeze, dar, din păcate, premierul nu era din același aluat.

„N-am o ambiție pentru o poziție sau alta”

– Vreți să rămâneți vicepremier într-un viitor Guvern, veți mai face parte din el?

– Din nou, ăsta e un subiect secundar, n-am o ambiție pentru o poziție sau alta. Nu-mi doresc în mod particular un anumit scenariu, altul decât acela să putem fi într-o guvernare în care să putem face aceste reforme.

Eu cred sincer că dacă România face niște reforme și dacă Guvernul reușește să dea acest mesaj: că se schimbă lucrurile în această țară, că putem să luăm și decizii bune, nu numai să jumulim bugetul public, nu numai să prostim oamenii că dacă îi spunem „Anghel Saligny” la un tonomat de furat bani, brusc devine legitim, că înțelegem că trebuie să ne protejăm pădurile, că ne respectăm cuvântul, dacă reușim să dăm acest mesaj, cetățenii ar vedea și atunci poți să le dai încredere că lucrurile merg bine în țară. Altfel, avem ceea ce vedem acum în sondaje, 68-72% dintre români cred că țara merge într-o direcție proastă.

– De ce credeți că se întâmplă asta?

– Se întâmplă pentru că prioritățile pe care Florin Cîțu și le-a definit au ținut doar de congresul PNL, ceea ce este trist pentru o țară europeană.

„Golăneala din Parlament cu refuzul moțiunii ne-a dus în zona de republică bananieră”

– Cât de mult afectează această criză din coaliție societatea, dar și USR PLUS în ochii electoratului?

– Mesajele pe care noi le-am primit de la electoratul nostru legate de ieșirea de la guvernare sunt de încurajare, mulțumire și apreciere. Pentru România, însă, ceea ce s-a întâmplat în această coaliție a fost un lucru care ne-a împins înapoi niște ani. Spun asta și din perspectiva a ceea ce s-a întâmplat în Parlament, pentru că golăneala cu refuzul moțiunii de cenzură ne-a dus în zona de republici bananiere în ce privește respectarea Constituției. O majoritate a blocat un drept constituțional scris explicit în Constituție, din disperare și din refuzul respectării legilor.

E un exemplu foarte prost fix pentru generațiile tinere pe care dorim să le păstrăm în țară, dar care văd că suntem o țară care în Parlament își permite să nu respecte cele mai elementare norme și legi, pentru că asta s-a întâmplat cu această moțiune. Lucrul acesta ne-a împins niște pași înapoi. Această criză din coaliție, pe care premierul ne-a spus că și-o asumă, n-a făcut decât să împingă România într-o criză de încredere pe care o vom reconstrui greu.

