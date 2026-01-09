„Cine avea codul PIN pentru ușă putea intra chiar și noaptea, fără să fie controlat”

Ancheta poliției se concentrează acum asupra unei uși laterale securizate cu un cod PIN, care ar fi permis accesul necontrolat în bar, potrivit martorilor.

Ușa automată din sticlă, „ușa spre infern”, situată lângă intrarea principală a barului, permitea accesul atât în clădirea cu apartamente și magazinul de schiuri, cât și în bar.

Un martor spune că această ușă, care putea fi deschisă noaptea cu un cod PIN, permitea accesul în bar fără nicio verificare

„Cine avea codul PIN pentru ușă putea intra chiar și noaptea, fără să fie controlat sau să stea la coadă”, a declarat Oscar, un martor în vârstă de 19 ani, care n-a fost primit în barul care a luat foc din cauza aglomerației și care uitase combinația de cifre.

Jumătate dintre victimele incendiului erau minore, ceea ce ridică semne de întrebare legate de măsurile de securitate ale localului.

Elveția nu are o lege națională privind accesul minorilor

Potrivit Swissinfo, fiecare canton elvețian are propriile reglementări pentru a proteja tinerii. Linia de demarcație cheie este de 16 ani aproape peste tot. Peste această limită de vârstă, nu există nicio problemă. Dar sub această vârstă, adolescenții trebuie să fie însoțiți de un adult cu autoritate părintească pentru a intra într-un bar sau chiar într-o cafenea-restaurant care servește alcool seara.

Ora-limită la care se aplică această restricție variază de la canton la canton. În Valais, unde a avut loc tragedia, este stabilită la ora 22.00. Geneva și Neuchâtel sunt mai permisive: supravegherea unui adult este obligatorie doar de la miezul nopții. În schimb, în ​​Jura este ora 21.00, iar în Vaud este ora 20.00.

Această reglementare se aplică barurilor, standurilor de băuturi răcoritoare și restaurantelor. Și, prin urmare, și barului Le Constellation din Crans-Montana.

Conform legii, adolescenții de 14 și 15 ani din Crans-Montana ar fi trebuit, prin urmare, să fie însoțiți de un adult. Acesta ar fi putut fi unul dintre părinții lor, un tutore legal sau un alt adult autorizat. A fost cazul în noaptea de 31 decembrie? Ancheta va trebui să stabilească acest lucru.

Cine a instalat dispozitivul cu cod și cine a fost responsabil de administrarea acestuia

Revenind la codul de acces, acesta ar fi fost transmis între turiști și localnici, iar unii dintre ei l-ar fi folosit pentru a intra în bar, ocolind verificările de la intrarea principală.

Poliția investighează acum cine a instalat dispozitivul cu cod și cine a fost responsabil de administrarea acestuia. Totodată, se analizează dacă au existat înțelegeri informale între proprietarii clădirii și cei ai barului.

Blick a contactat agenția Montanagest Sàrl, responsabilă cu administrarea imobilului. Reprezentanții acesteia au refuzat să comenteze situația, motivând că ancheta este în desfășurare.

Dispozitivele cu cod PIN sunt frecvent întâlnite în stațiunile turistice și facilitează accesul la locuințele închiriate prin platforme precum Airbnb. Codurile ar trebui să fie temporare și să expire la finalul sejurului, însă în cazul de față rămâne neclar dacă astfel de măsuri au fost respectate.

Vedere a ușii laterale din interiorul barului Le Constellation

Proprietarii, audiați în ziua în care a fost declarat doliu național

Azi, proprietarii barului Le Constellation, soții Moretti, vor fi audiați pentru prima dată. În aceeași zi, întreaga Elveție va participa la ceremonia de comemorare a victimelor acestui incident tragic.

Un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de Revelion la clubul „Le Constellation”, situat în centrul stațiunii de schi Crans-Montana, cantonul Valais, Elveția, provocând moartea a 40 de persoane și rănirea altor 116, majoritatea tineri cu vârste între 15 și 25 de ani.

Clubul, deținut de cuplul francez Jacques (49 de ani) și Jessica Moretti (40 de ani), era plin de tineri din întreaga lume când flăcările au cuprins subsolul, în jurul orei 1.30 dimineața.

Procurorii din cantonul Valais investighează acum infracțiuni precum omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiere din neglijență după tragedia care este una dintre cele mai grave din istoria recentă a Elveției.

