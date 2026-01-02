Doar 15 minute pot decide între viață și moarte. În dimineața de Anul Nou, Oscar a vrut să meargă la barul popular „Le Constellation” cu prietenii săi, cu puțin timp înainte de izbucnirea incendiului devastator.

Tânărul vorbește despre supraaglomerare, variantă neconfirmată oficial de actualități. Barul avea o capacitate maximă de 200 de locuri.

Portarul nu i-a primit, au uitat și codul de la o „intrare secretă”

Când portarul i-a întors din drum, la 1.15 dimineața, „din cauza supraaglomerării”, studentul a încercat să intre printr-o intrare laterală secretă.

„Nu toată lumea știe codul”, a spus tânărul din Valais, care este în vacanță în populara stațiune de schi.

Dar prietenul său nu-și putea aminti combinația. „Asta ne-a salvat viața”, a declarat Oscar.

„Am fugit, nu știam dacă clădirea va exploda. Ar fi trebuit să ajut, dar am intrat în panică”

La 1.30 dimineața, s-a dezlănțuit iadul pe Rue Centrale din Crans-Montana. „La început, am văzut doar nori groși; habar n-aveam că fumul poate fi atât de gros”, își amintește el.

Apoi, primele persoane cu arsuri au ieșit în fugă.

Singura ușă este îngustă, două persoane nu pot intra prin ea în același timp.

În acel moment, el și prietenii lui au fugit: „Nu știam dacă clădirea va exploda”. Acum se învinovățește: „Ar fi trebuit să ajut, dar am intrat în panică”.

De ce agenții de pază au împiedicat spargerea geamurilor

Oaspeții au încercat chiar să spargă geamurile, dar agenții de pază au împiedicat acest lucru: „Probabil pentru ca oxigenul să nu alimenteze flăcările.

Din subsol, unde majoritatea oaspeților au sărbătorit Anul Nou, există o singură scară care duce la ieșire.

„Dacă izbucnește panica jos, oamenii se prăbușesc unii peste alții, iar treptele sunt alunecoase din cauza zăpezii…”, spune Oscar, cu vocea frântă. „Nu vreau să-mi imaginez prin ce trebuie să fi trecut oamenii aceia”, adaugă el.

A petrecut în „Le Constellation” cu o seară înainte

Oscar, care a scăpat cu viață, trăiește cu un amestec de recunoștință și vinovăție: „Încă mă gândesc cum ar fi fost dacă aș fi intrat. Este greu de acceptat că am fost la un pas de moarte”.

Chiar cu o seară înainte, Oscar petrecea la „Le Constellation”. Acum, Oscar realizează pericolul în care se afla.

Era o practică obișnuită acolo să se pună artificii pe sticlele de șampanie, pentru spectacol.

Oscar a reușit să adoarmă abia în jurul orei 7.00, iar mai târziu a văzut rapoartele despre numărul deceselor, în continuă creștere.

„Nu m-am mai simțit bine de atunci”, spune el, în timp ce dricurile trec în spatele lui. La 1.28, era încă enervat că nu a putut intra în bar.

Cel mai mare incendiu de acest tip s-a petrecut în SUA, în 2003. În doar câteva secunde, locația Station, West Warwick (Rhode Island), care găzduia concertul trupei de hard-rock Great White, a fost cuprinsă de flăcări. Din cauza panicii, fanii s-au îmbulzit către ieșirea principală. Peste 100 au murit din cauza arsurilor, printre aceștia și chitaristul trupei.

Anul trecut, în martie, 59 de oameni au murit într-un club care a ars în Kocani, Macedonia de Nord. Focurile de artificii au declanșat tragedia.

