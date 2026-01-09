40 de vieți au fost curmate în noaptea de Anul Nou, iar alte 116 persoane au fost rănite în incendiul devastator din clubul „Le Constellation”.

Astăzi, 9 ianuarie, la ora 14.00, toată Elveția va păstra un moment de reculegere. Clopotele bisericilor vor bate timp de 5 minute, marcând începutul unui minut de tăcere în memoria victimelor. Drapelele clădirilor guvernamentale vor fi coborâte în bernă, în semn de doliu.

Orașele și satele din toate cantoanele organizează ceremonii comemorative, slujbe religioase și veghe de rugăciune.

Centrul comemorării naționale este ceremonia oficială care va avea loc la ora 13.45, o oră mai târziu în România, la Centrul de Congrese Cerm din Martigny.

Evenimentul este dedicat exclusiv victimelor, familiilor acestora și celor afectați. Vor participa reprezentanți ai autorităților și echipelor de salvare, precum și delegați ai instituțiilor internaționale și federale. Va fi transmis în direct pe canalele SRF, RTS și RSI, începând cu ora locală 13.30.

Inițiativele de comemorare sunt diverse și emoționante. În cantonul Valais, orele de școală din după-amiaza zilei de vineri au fost suspendate, iar elevii sunt încurajați să participe la activități simbolice, cum ar fi crearea unor panouri de comemorare sau amenajarea unor locuri pentru flori, mesaje și desene. De asemenea, toate școlile din canton oferă sprijin psihologic elevilor.

În Berna, tramvaiele și autobuzele se vor opri timp de 20 de secunde.

În mai multe orașe, fântânile publice vor fi iluminate în culori simbolice, iar universitățile vor întrerupe examenele pentru a permite studenților să participe la momentele de comemorare.

La locul tragediei, în fața barului „Le Constellation”, oamenii continuă să aducă flori, lumânări și jucării de pluș, dovezi ale durerii și solidarității lor față de tinerii care au pierit în foc.

De la Geneva la Chur, de la Lausanne la Altdorf, întreaga Elveție își arată respectul față de cei care și-au pierdut viața, dar și față de cei care au fost răniți sau au pierdut persoane dragi.

Un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de Revelion la clubul „Le Constellation”, situat în centrul stațiunii de schi Crans-Montana, cantonul Valais, Elveția, provocând moartea a cel puțin 40 de persoane și rănirea altor 116, majoritatea tineri cu vârste între 15 și 25 de ani.

Clubul, deținut de cuplul francez Jacques (49 de ani) și Jessica Moretti (40 de ani), era plin de tineri din întreaga lume când flăcările au cuprins subsolul, în jurul orei 1.30 dimineața.

Soția proprietarului se afla în club și a suferit arsuri la braț, iar Jacques Moretti nu era acolo la momentul izbucnirii incendiului.

Procurorii din cantonul Valais investighează acum infracțiuni precum omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiere din neglijență după tragedia care este una dintre cele mai grave din istoria recentă a Elveției.

Lista completă a deceselor, potrivit Blick

ELVEȚIA (22 DE VICTIME)

O adolescentă în vârstă de 14 ani

4 adolescente în vârstă de 15 ani

3 adolescenți în vârstă de 16 ani

O adolescentă în vârstă de 16 ani

Un adolescent în vârstă de 17 ani

3 tineri în vârstă de 18 ani

O tânără în vârstă de 18 ani

Un bărbat în vârstă de 20 de ani

O femeie în vârstă de 21 de ani

Un bărbat în vârstă de 21 de ani

Două femei în vârstă de 22 de ani

Două femei în vârstă de 24 de ani (una dintre ele deținea și cetățenie franceză)

Un bărbat în vârstă de 31 de ani

FRANȚA (8 VICTIME)

Un adolescent în vârstă de 14 ani

O adolescentă în vârstă de 15 ani (deținea și cetățeniile israeliană și britanică)

Un adolescent în vârstă de 17 ani

Un bărbat în vârstă de 20 de ani

Un bărbat în vârstă de 23 de ani

O femeie în vârstă de 26 de ani

O femeie în vârstă de 33 de ani

Un bărbat în vârstă de 39 de ani

ITALIA (6 VICTIME)

O adolescentă în vârstă de 15 ani

O adolescentă în vârstă de 16 ani

4 adolescenți în vârstă de 16 ani (dintre care unul deținea și cetățenia Emiratelor Arabe Unite)

ROMÂNIA (O VICTIMĂ)

PORTUGALIA (O VICTIMĂ)

O femeie în vârstă de 22 de ani

BELGIA (O VICTIMĂ)

Un adolescent în vârstă de 17 ani

TURCIA (O VICTIMĂ)

Un tânăr în vârstă de 18 ani

