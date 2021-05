În una dintre ultimele sale apariții publice, marele actor dezvăluia că își dorește, să călătorească prin Europa cu un Mercedes decapotabil, promis cadou de fiica lui.

”Am primit deja și cadouri, multe, sticle de tot felul, eșarfe, parfumuri, cămăși, pulovere, încă nu le-am despachetat pe toate. Dar, în mod deosebit, îmi doresc un Mercedes decapotabil, mi l-a promis fie-mea. Aș vrea să merg cu noua mașină prin Europa”, a povestit Ion Dichiseanu, de ziua lui, în cadrul emisiunii ”Showbiz Report”.



Ion Dichiseanu și-a aniversat împlinirea vârstei de 87 de ani în pandemie, la ”cuscrii mei” și a spus că îi era dor de petrecerile cu prietenii și cu lăutari.

”Nu am putut să îmi fac ziua la restaurant, așa cum făceam de obicei, dar mă simt bine. Toți prietenii m-au sunat și mi-au dat mesaje. La telefoane am răspuns cât am putut, că am mai băut și eu, am mai dansat aici cu toții. Dar mi-e dor de petrecerile acelea mari, cu prietenii, cu lăutarii, dar acum m-am conformat”, a spus regretatul actor.



La începutul anului 2021, Ion Dichiseanu a transmis un mesaj românilor prin intermediul TVR:

”O să-l rog pe bunul Dumnezeu la început de an să ocrotească România și pe românii de pretutindeni. Vă urez din toată inima să fiți buni, să vă iubiți. La mulți ani, dragii mei români!”

Ion Dichiseanu a murit după ce în ultimele trei luni a fost internat în spital.

