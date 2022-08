Istoria Europei, dezvăluită de secetă. Obiecte și locuri pierdute au ieșit din nou la lumină după sute de ani

”Dacă mă vezi, atunci să plângi”. Este avertismentul dur, scris în limba germană pe o stâncă din râul Elba, lângă orașul Děčín, din nordul Cehiei. Așa-numita „piatră a foamei” de la Děčín este una dintre zecile de astfel de stânci din râurile Europei centrale, gravate pentru a marca nivelul lor în timpul secetelor istorice. Sunt, în același timp, un avertisment pentru generațiile viitoare despre foametea și greutățile care ar putea urma de fiecare dată când ele devin vizibile.

Cercetătorii cehi spuneau în 2013 că inscripția de pe piatră „exprima faptul că seceta a adus o recoltă proastă, lipsă de hrană, prețuri mari și foamete pentru oamenii săraci”.

Hunger stones, wrecks and bones: Europes drought brings past to surface https://t.co/7bm0J9lDMD The hunger stone at Děčín in the north of the Czech republic, shows the writing in times of severe drought, when drops failed and people starved, several times over past centuries. pic.twitter.com/Dokd5RtmhD