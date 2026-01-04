Sub pretextul apărării intereselor naționale, zidul de la frontieră, tarifele comerciale și presiunea economică devin instrumente ale unei „noi doctrine Monroe”, menite să reducă influența Chinei în emisfera vestică și să redeseneze echilibrul de putere în Americi.

Atacul SUA asupra Venezuela, o schimbare majoră în politica externă a SUA

La o conferință de presă după capturarea lui Maduro, fostul președinte Donald Trump a declarat: „Dominanța americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă la îndoială niciodată”. Cu toate acestea, această acțiune militară directă este o schimbare majoră în politica externă a SUA, potrivit unei analize The Guardian.

Doctrina secretă „Monroe” a lui Trump

Maurício Santoro, profesor de relații internaționale la Universitatea de Stat din Rio de Janeiro, a explicat: „Atacul semnalează o schimbare importantă în politica externă și de apărare a administrației Trump”.

El a făcut referire la strategia națională de securitate a administrației Trump, publicată cu câteva săptămâni înainte de atac, care promovează o „extindere” a prezenței militare americane în regiune, denumită „corolarul Trump” al doctrinei Monroe din 1823.

Doctrina Monroe, enunțată în 1823, a fost inițial o poziție defensivă împotriva influenței europene în America. Sub Trump, aceasta este transformată într-o strategie ofensivă de dominare a emisferei vestice. Președintele american vede regiunea ca pe un domeniu de controlat, nu doar de protejat.

Nicolas Maduro, în trening, cu ochii acoperiți și încătușat, la bordul unui avion: fotografia postată de Donald Trump
Nicolas Maduro, în trening, cu ochii acoperiți și încătușat, la bordul unui avion: fotografia postată de Donald Trump Foto: Truth Social Donald Trump

„Trump, acum în al doilea mandat, reînvie în mod conștient această moștenire – sfera lui Monroe, fortăreața tarifară a lui McKinley, imperiul managerial al lui Roosevelt – dar o reîmpachetează pentru anii 2020.”, subliniază Politico.

Potrivit lui Alan McPherson, profesor de istorie la Universitatea Temple și autor al cărții „O scurtă istorie a intervențiilor SUA în America Latină și Caraibe”, „era imperialismului fățiș – în care SUA obține rezultatele politice dorite în America Latină prin forță militară pură – nu este, evident, de domeniul trecutului”.

Intervenții anterioare ale SUA în America Latină

Intervențiile americane în regiune au fost frecvente de-a lungul istoriei.

Anexarea Texasului de către SUA

Spre exemplu, anexarea Texasului din Mexic în 1845 a condus la războiul mexicano-american și la pierderea a 55% din teritoriul mexican, incluzând statele moderne California, Nevada și Utah.

O istorie lungă a intervențiilor în Cuba

În Cuba, SUA a intervenit în 1898 pentru a sprijini războiul de independență împotriva Spaniei, iar după victorie, a ocupat insula până în 1902, păstrând controlul asupra Golfului Guantánamo. Ulterior, trupele americane au revenit în Cuba în 1906 și 1917. După Revoluția lui Fidel Castro din 1959, CIA a sprijinit invazia Bay of Pigs în 1961, o încercare eșuată de a declanșa o revoltă împotriva lui Castro.

SUA au controlat o perioadă lungă finanțele și instituțiile-cheie din Haiti

În Haiti, SUA a intervenit în 1915 sub pretextul de a „stabiliza” țara, controlând finanțele și instituțiile-cheie până în 1934. Mai târziu, CIA a susținut regimul dictatorului François „Papa Doc” Duvalier pentru a contracara influența revoluției cubaneze.

Capturarea dictatorului Manuel Noriega în Panama

În Panama, în 1989, SUA a desfășurat o invazie pentru a-l captura pe dictatorul Manuel Noriega, acuzat de trafic de droguri. Atacul a provocat moartea a sute de civili și soldați panamezi, iar SUA l-a instalat președinte pe Guillermo Endara, declarat câștigător al alegerilor.

Noriega a stat în Miami aproape doi ani, așteptând procesul care a început pe 6 septembrie 1991. Martorii au venit și au plecat: majoritatea susțineau că au fost prezenți în momentul în care Noriega primea bani din traficul de droguri sau când dădea ordine care încălcau legea. Pe 9 aprilie 1992 juriul l-a găsit vinovat de opt capete de acuzare, printre care trafic de droguri, crimă organizată și conspirație. Două luni mai târziu, judecătorul l-a condamnat la 40 de ani de închisoare, pedeapsă care a fost apoi redusă la 30 de ani și, în final, la 17 ani.

Generalul Manuel Antonio Noriega, omul forte al Panama, salută susținătorii săi, pe 21 martie 1988, la palatul prezidențial din Panama City. Îmbrăcat într-o jachetă de piele neagră, Noriega a sosit la palat după discursul președintelui Manuel Solis Palma, care a anunțat că Noriega va demisiona în anumite condiții.
Generalul Manuel Antonio Noriega, primul președinte în funcție al unei țări suverane arestat de SUA, Foto: Profimedia Images

Strategia lui Trump pentru America Latină: protecționism, expansiune, nostalgie imperială și scoaterea Chinei din regiune

Statele Unite ale Americii își schimbă strategia globală sub președinția lui Donald Trump, reorientându-se către emisfera vestică. Această abordare marchează o revenire la doctrina Monroe și politicile expansioniste ale președinților McKinley și Theodore Roosevelt, adaptate pentru secolul al XXI-lea.

Potrivit unei analize publicate de cunoscuta revistă Politico, Trump încearcă să redefinească rolul SUA în America Latină și Caraibe și Venezuela a devenit terenul de testare pentru această nouă abordare.

Strategia lui Trump combină protecționismul economic cu aspirațiile teritoriale, într-o manieră similară cu cea a președintelui McKinley la sfârșitul secolului al XIX-lea. Zidul și tarifele sunt prezentate ca măsuri de protecție, dar servesc și ca bază pentru o posibilă expansiune viitoare.

Excluderea influenței chineze din emisfera vestică, principalul scop al lui Trump

Noua doctrină Monroe a lui Trump vizează în special excluderea influenței chineze din emisfera vestică. Președintele american folosește sancțiuni economice, presiuni tarifare și demonstrații de forță navală pentru a contracara prezența Chinei în țări precum Argentina, Brazilia, Peru și Venezuela.

„Acest Monroeism accelerat nu este despre rezistența la interferența străină; este despre expulzarea prezenței străine în întregime”, subliniază articolul.

„Ceea ce-i unește pe Monroe, McKinley și Trump este acel instinct american recurent de construire a ordinii – mai întâi teritorial, apoi industrial, acum digital. Monroe a trasat perimetrul. McKinley l-a umplut. Roosevelt l-a pus în mișcare. Un secol mai târziu, Trump îl revendică.”, concluzionează Politico.

Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, iar Trump vrea să scoată țara din sfera de influență chineză și să reducă prezența Beijingului în „curtea geopolitică” a SUA, explică și expertul în politica americană Philipp Adorf, de la Universitatea din Bonn, pentru Blick.

Rămâne de văzut cum vor reacționa aliații lui Maduro, China și Rusia. Potrivit lui Adorf, aceste puteri mari vor evita implicarea militară directă. „Rusia este prinsă în războiul din Ucraina, iar China acționează cu prudență.” Totuși, atacul ar putea transmite un mesaj clar Beijingului: Occidentul nu recunoaște suveranitatea statelor și se bazează pe dreptul celui mai puternic. Acest lucru ar putea încuraja China în abordarea față de Taiwan.

Libertatea a scris pe larg despre Cum a devenit China o putere militară de top în doar zece ani. Supremația strategică a Occidentului, pusă în pericol.

Colaj cu siluetele lui Xi Jinping (stânga) și Donald Trump (dreapta), peste steagul Chinei, respectiv al SUA Foto: Profimedia

Imagine cu caracter reprezentativ. Foto: Profimedia Images

Intervențiile SUA în regiune și în lume au lăsat adesea în urmă instabilitate

Intervențiile SUA în regiune, deși deseori justificate prin obiective democratice, au lăsat adesea în urmă instabilitate. Profesorul McPherson subliniază că este „foarte rar” ca astfel de acțiuni să fie urmate de „pace, liniște, stabilitate și democrație”.

În cazul Venezuelei, Trump a declarat că țara va fi „condusă” de SUA până când „va avea loc o tranziție adecvată”. Rămâne de văzut ce impact va avea această intervenție asupra viitorului țării sud-americane, dar istoria sugerează că problemele pe termen lung sunt dificil de evitat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un jurnalist român relatează pentru Libertatea de la Crans-Montana, după tragedie: „Dacă tragi are în piept într-o zonă renumită pentru aerul ei curat, simți în nări încă mirosul de fum și ars”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
Elle.ro
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
gsp
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
GSP.RO
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
Femeia care l-ar fi refuzat pe Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă de Anul Nou. Ținuta care i-a lăsat pe toți fără cuvinte
GSP.RO
Femeia care l-ar fi refuzat pe Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă de Anul Nou. Ținuta care i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Parteneri
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Când cumperi cel mai ieftin în 2026. Calendarul complet al reducerilor din România
Știri România 14:24
Când cumperi cel mai ieftin în 2026. Calendarul complet al reducerilor din România
Cum va arăta teatrul în viitor? Spectacolul-experiment care ne pune față-n față cu anxietățile: „Trăiesc cu impresia puternică că pentru mulți dintre noi a devenit tot mai greu să ne imaginăm ce urmează”
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Cum va arăta teatrul în viitor? Spectacolul-experiment care ne pune față-n față cu anxietățile: „Trăiesc cu impresia puternică că pentru mulți dintre noi a devenit tot mai greu să ne imaginăm ce urmează”
Parteneri
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Adevarul.ro
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Elle.ro
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, surprinși cu copiii pe pârtia din Poiana Brașov. „Iarna exact așa cum trebuie”
Stiri Mondene 14:15
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, surprinși cu copiii pe pârtia din Poiana Brașov. „Iarna exact așa cum trebuie”
Decizia luată de Mădălina Ghenea, după ultimele dezamăgiri în dragoste: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
Stiri Mondene 14:00
Decizia luată de Mădălina Ghenea, după ultimele dezamăgiri în dragoste: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
ObservatorNews.ro
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Libertateapentrufemei.ro
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Parteneri
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
GSP.ro
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
GSP.ro
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
Parteneri
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Mediafax.ro
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Politică 12:52
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Fanatik.ro
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026