Italienii sunt obișnuiți cu verile fierbinți, dar acum spun că situația depășește tot ce știau, mai ales că valurile consecutive de căldură au lovit brusc și au urmat unei primăveri și unui început de vară marcat de furtuni, inundații și temperaturi sub media ultimelor ani.

Massimo Borgia, care administrează un chioșc de presă din Piazza Vittorio Emanuele II din cartierul Esquilino din Roma, a fost forțat să vândă ziare în afara chioșcului, deoarece înăuntru era prea cald pentru a putea sta.

„Nu am trăit niciodată o caniculă atât de rea, nu e normal”, a spus el. „Am avut ploi abundente în iunie și apoi brusc au fost 40 de grade. Acum ei spun că va fi și mai rău săptămâna viitoare.”

Mărturia lui este întărită de Kevin Cosentino, care lucrează la un bar popular printre localnici și turiști, Gatsby. „Este groaznic. Pe lângă faptul că îi face pe clienți nervoși, este dificil să lucrezi”, spune bărbatul.

Bărbatul, care lucrează în ture de la 16 la miezul nopții, spune că valul de căldură îi afectează somnul. „Într-adevăr mă chinui să dorm. Atunci sunt deja obosit când încep să lucrez. Nu este ușor să lucrezi în aceste condiții.”

Posibil nou record de temperatură în Europa

Temperaturile din Sicilia și Sardinia în această săptămână ar putea fi aproape de atingerea recordului european, care a fost stabilit pe 11 august 2021, când s-a înregistrat o maximă de 48,8 de grade Celsius în Floridia, un oraș din provincia siciliană Siracuza.

În Italia, 16 orașe sunt sub cod roșu de caniculă, dintre care unele turistice precum Roma sau Florența, se află pentru câteva zile sub un cod roșu de căldură. Guvernul italian a cerut celor din zonele sub cod roșu să evite expunerea la soare între orele 11:00 și 18:00 și să aibă grijă în special de persoanele în vârstă sau vulnerabile.

Cercetările au descoperit că au fost 61.672 de decese cauzate de căldură vara trecută, cel mai ridicat număr înregistrat vreodată în Europa. Rata mortalității a fost cea mai mare în Italia, Grecia, Spania și Portugalia.

La începutul acestei săptămâni, un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit din cauza căldurii după ce s-a prăbușit în nordul Italiei, în timp ce mai mulți turiști s-au prăbușit din cauza unor insolații, inclusiv un britanic în fața Colosseumului din Roma.



