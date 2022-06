Iubita unui soldat de la Azovstal, eliberat de ruși din captivitate, a pierdut sarcina din cauza stresului

Vladimir, care slujea în Regimentul Azov de un an și jumătate, și Alina s-au cunoscut în februarie 2021, la Mariupol. „Cu el am învățat și am simțit ce înseamnă să fii iubit”, a povestit tânăra.

Pe 1 decembrie, de ziua ei de naștere, Vladimir a cerut-o în căsătorie și au început să se pregătească pentru nuntă.

Alina a rămas însărcinată, dar a pierdut copilul în aprilie, „din cauza grijilor și a stresului”. La acea vreme, ea nu mai avea nicio legătură cu viitorul ei soț. Vova era dislocat la combinatul metalurgic Mariupol, asediat de trupele ruse.

„În prima zi a atacului Vova mi-a scris: Te iubesc foarte mult. Și înțeleg că, cel mai probabil, nu mă voi întoarce”, afirmă, printre lacrimi, tânăra.

„Pur și simplu nu voiam să mai trăiesc”

„Comunicarea cu iubitul meu a dispărut pe 19 martie. Eram într-o stare jalnică, pur și simplu nu voiam să trăiesc. Nu știam ce s-a întâmplat cu el”, a spus femeia.

Alina a stat până în ultima clipă la Mariupol, unul dintre cele mai bombardate orașe din Ucraina. A părăsit apartamentul pe 12 mai. A mers la Kiev, la rudele logodnicului ei.

Pe 17 mai, Vladimir a fost evacuat de la Azovstal în Novoazovskul ocupat. Iar pe 29 iunie a devenit cunoscut că a fost eliberat, în cadrul schimbului cu Federația Rusă care a cuprins 144 de prizonieri ucraineni.

Planificaseră nunta pentru aprilie

Vova și Alina voiau se să căsătorească aprilie, dar războiul le-a spulberat planurile. Soldatul a fost grav rănit, dar cuplul nu renunță și a planificat nunta pentru toamnă. Când speră că războiul va fi încheiat.

Vova și Alina

Eram gata să-mi dau viața, doar să te aduc înapoi din captivitate! Vova, ești cel mai prețios lucru din viața mea! Alina:

Acum, cel mai important lucru pentru Alina este ca soțul ei să se însănătoșească.

