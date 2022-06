Au apărut imagini cu cel mai recent și mai mare schimb de prizonieri între cele două părți de când Rusia a început invadarea Ucrainei, în luna februarie, scrie The Guardian.

Schimbul a implicat 144 de soldați ucraineni, inclusiv 95 de apărători care au luptat la uzina siderurgică Azovstal din orașul-port Mariupol, aflată sub un asediu neîncetat de mai multe săptămâni, potrivit Ministerului ucrainean al Apărării. Instituția nu a precizat când și unde a avut loc schimbul sau câți prizonieri ruși au fost eliberați în cadrul acestuia.

Today the largest exchange of POWs has been held since Russian full-scale war against Ukraine



144 Ukrainian defenders were released from captivity &returned home. Most seriously injured. Right after the release, all received proper medical care,??intel https://t.co/VGXaemmREQ pic.twitter.com/EHw3fUpWUl