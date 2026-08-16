A renunțat la liceu după numai două zile, la 17 ani și-a fondat prima companie

James Dacombe este originar din Harrogate, în nordul Angliei. În 2017, la 16 ani, s-a înscris la St Aidan’s and St John Fisher Associated Sixth Form, unde urma să studieze fizică, matematică, economie și afaceri. A rămas însă doar două zile pentru a urma o carieră în tehnologie. Nu s-a dus la universitate. În schimb, a început să construiască afaceri.

La numai 17 ani, Dacombe a fondat CoMind, un startup de neurotehnologie care dezvoltă sisteme pentru monitorizarea neinvazivă a creierului. Compania încearcă să măsoare parametri importanți ai activității cerebrale fără procedurile invazive folosite în mod tradițional. Dacombe conduce și astăzi CoMind, în paralel cu Olix. Câțiva ani mai târziu, el a fost selectat pentru Thiel Fellowship, programul destinat tinerilor antreprenori care aleg să își dezvolte proiectele în afara traseului universitar tradițional. Forbes precizează că Dacombe a primit bursa la patru ani după ce renunțase la liceu.

A fondat Olix, iar în doi ani firma a ajuns la 3,3 miliarde de dolari

Marea lovitură financiară a venit însă cu a doua sa afacere importantă. În anul 2024, James Dacombe a fondat Olix, la Londra. Compania proiectează cipuri și alte componente ale infrastructurii necesare pentru rularea modelelor de inteligență artificială iar creșterea a fost extrem de rapidă. În februarie 2026, Olix a atras 220 de milioane de dolari și a depășit o evaluare de un miliard de dolari.

Doar șase luni mai târziu, compania a atras încă 312 milioane de dolari, iar evaluarea a urcat la 3,3 miliarde de dolari, adică de peste trei ori mai mult decât la începutul anului. Printre investitori se numără producătorul britanic de cipuri Arm, fondul Hudson River Trading, compania de investiții Fundomo și Reed Hastings, cofondatorul Netflix.

Și statul britanic a pariat pe compania lui Dacombe. Fondul guvernamental Sovereign AI a investit în Olix, pe care autoritățile britanice o descriu drept una dintre cele mai ambițioase companii locale care dezvoltă următoarea generație de cipuri pentru inteligență artificială.

La 25 de ani a devenit cel mai tânăr miliardar self-made din Europa

Noua evaluare a Olix l-a propulsat pe James Dacombe și în clasamentul miliardarilor. Forbes estimează că antreprenorul de 25 de ani deține aproximativ 30% din Olix, la care se adaugă o participație estimată la 12% din CoMind. Pe baza acestor participații, publicația îl consideră acum cel mai tânăr miliardar self-made din Europa. Este unul dintre numai 11 miliardari self-made din întreaga lume care nu au împlinit încă 30 de ani.

Olix intră într-una dintre cele mai competitive industrii din lume. Nvidia a devenit principalul beneficiar al exploziei inteligenței artificiale datorită procesoarelor sale, folosite pe scară largă pentru antrenarea și rularea modelelor AI.

Primele cipuri ar trebui să ajungă la clienți în 2027

Olix are deja peste 140 de angajați în birourile sale din Londra, Bristol, Toronto și Austin, iar o parte dintre specialiști provin din marile companii americane de tehnologie și din industria semiconductorilor. Compania vrea să finalizeze în acest an etapa finală de proiectare a cipurilor înainte de producție, cunoscută în industrie drept „tape-out”. Primele produse sunt programate să ajungă la clienți în a doua jumătate a anului 2027.

Miza este uriașă. Guvernul britanic estimează că piața globală a cipurilor pentru inteligență artificială ar putea ajunge la 1.000 de miliarde de dolari la începutul anilor 2030.

Le dă 2.000 de lire în plus angajaților care locuiesc aproape de birou

Dacombe încearcă să construiască diferit și cultura companiei. Olix le plătește angajaților care locuiesc la mai puțin de 20 de minute de birou un bonus de 2.000 de lire sterline pe lună. Compania spune că aproximativ 85% din echipă se încadrează deja în această categorie. Explicația este simplă: Olix consideră că naveta scurtă lasă angajaților mai multă energie atât pentru muncă, cât și pentru viața personală.

Și regula pentru cei care vor să plece este neobișnuită. După primele trei luni, un angajat care ajunge la concluzia că nu se potrivește cu modul de lucru al companiei poate primi echivalentul a 18 săptămâni de salariu pentru a demisiona. Compania spune că preferă să suporte această cheltuială decât să păstreze oameni care rămân doar pentru salariu.

Olix nu este singura afacere condusă de Dacombe. Antreprenorul continuă să fie implicat în CoMind și a creat și Bletchley Industries, compania sa holding.

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