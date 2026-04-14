„Mingea este în terenul lor”

Acesta cere garanții împotriva dezvoltării armelor nucleare și avertizează că blocarea rutelor maritime comerciale echivalează cu un act de „terorism economic global”.

„Este o întrebare pe care ar fi mai bine să o adresăm iranienilor, deoarece mingea se află cu adevărat în terenul lor”, a declarat Vance luni, la Fox News.

„Trebuie să obţinem angajamentul lor ferm de a nu dezvolta o armă nucleară. Şi cred că, dacă iranienii sunt dispuşi să ne întâlnească acolo, atunci aceasta poate fi o înţelegere foarte, foarte bună pentru ambele ţări. Dacă nu sunt dispuşi să ne întâlnească acolo, este decizia lor”, a spus el.

Vicepreședintele a precizat că echipa de negociatori iranieni prezentă în Pakistan nu avea autoritatea necesară pentru a finaliza un acord. Din acest motiv, Statele Unite au decis să pună capăt discuțiilor și să părăsească masa negocierilor după 21 de ore de tratative neproductive.

„Cred că am dobândit unele cunoştinţe despre modul în care negociază iranienii – şi acesta este, în cele din urmă, motivul pentru care am părăsit Pakistanul. Pentru că ceea ce am constatat este că ei nu erau în măsură, cred că echipa care se afla acolo nu era în măsură să încheie un acord, şi trebuiau să se întoarcă la Teheran, fie la liderul suprem, fie la altcineva, şi să obţină de fapt aprobarea pentru termenii pe care noi i-am stabilit”.

Puncte de blocaj

Deși s-au făcut pași importanți, aceștia sunt departe de așteptări, a adăugat oficialul american. Principalele puncte de blocaj rămân neutralizarea uraniului îmbogățit și implementarea unor mecanisme sigure care să blocheze definitiv accesul Teheranului la arsenalul nuclear.

„Au făcut un pas în direcţia noastră, motiv pentru care cred că am putea spune că am observat unele semne pozitive, dar nu au mers suficient de departe”, a spus Vance, punând responsabilitatea pe Iran de a reveni la masa negocierilor.

„Cred că există într-adevăr o oportunitate extraordinară aici, dar cred că depinde de iranieni să facă următorul pas”, a mai spus el.

„Practic, au ameninţat orice navă”

J.D. Vance a ripostat dur la adresa Teheranului, acuzând Iranul de „terorism economic” din cauza blocării Strâmtorii Ormuz. Vicepreședintele american a justificat blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene ca fiind o măsură de represalii legitimă, punctând sfidător: „Și noi putem juca același joc”.

Închiderea strâmtorii de către Iran echivalează cu „terorism economic împotriva întregii lumi”, a declarat Vance luni pentru Bret Baier de la Fox News. „Practic, au ameninţat orice navă care traversează Strâmtoarea Ormuz”.

„Ei bine, aşa cum a arătat preşedintele Statelor Unite, doi pot juca acest joc”, a adăugat el. „Dacă iranienii vor încerca să se angajeze în terorism economic, vom respecta principiul simplu că nici navele iraniene nu vor ieşi”.

Blocada navală a fost instaurată luni

Blocada navală a fost instaurată luni, la ora 10.00 (ora Coastei de Est), ca urmare a eșecului negocierilor de pace desfășurate weekendul trecut în Pakistan.

În replică, Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a promis represalii, în timp ce oficialii de la Teheran au avertizat că unda de șoc va lovi economia globală și va afecta direct buzunarele consumatorilor americani.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, amenință navele iraniene, spunând că acestea vor fi „eliminate” dacă „se apropie cât de cât de blocada noastră”. Blocada armatei americane asupra întregului trafic maritim care intră și iese din porturile iraniene a început, conform termenului-limită stabilit.

„Începând imediat, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va începe procesul de BLOCADĂ a oricăror nave care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”, a scris Trump pe Truth Social. El a adăugat: „La un moment dat, vom ajunge la o situație în care «toți pot intra, toți pot ieși», însă Iranul nu a permis acest lucru”.

Decizia Iranului de a restricționa traficul petrolier prin strâmtoare a provocat pagube economice severe țărilor care depind de petrolul din Orientul Mijlociu, ducând la creșterea prețurilor la nivel global, inclusiv în Statele Unite, relatează CNN. Totuși, strâmtoarea nu este complet închisă.









