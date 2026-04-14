„Mingea este în terenul lor”

Acesta cere garanții împotriva dezvoltării armelor nucleare și avertizează că blocarea rutelor maritime comerciale echivalează cu un act de „terorism economic global”.

„Este o întrebare pe care ar fi mai bine să o adresăm iranienilor, deoarece mingea se află cu adevărat în terenul lor”, a declarat Vance luni, la Fox News.

„Trebuie să obţinem angajamentul lor ferm de a nu dezvolta o armă nucleară. Şi cred că, dacă iranienii sunt dispuşi să ne întâlnească acolo, atunci aceasta poate fi o înţelegere foarte, foarte bună pentru ambele ţări. Dacă nu sunt dispuşi să ne întâlnească acolo, este decizia lor”, a spus el.

Vicepreședintele a precizat că echipa de negociatori iranieni prezentă în Pakistan nu avea autoritatea necesară pentru a finaliza un acord. Din acest motiv, Statele Unite au decis să pună capăt discuțiilor și să părăsească masa negocierilor după 21 de ore de tratative neproductive.

„Cred că am dobândit unele cunoştinţe despre modul în care negociază iranienii – şi acesta este, în cele din urmă, motivul pentru care am părăsit Pakistanul. Pentru că ceea ce am constatat este că ei nu erau în măsură, cred că echipa care se afla acolo nu era în măsură să încheie un acord, şi trebuiau să se întoarcă la Teheran, fie la liderul suprem, fie la altcineva, şi să obţină de fapt aprobarea pentru termenii pe care noi i-am stabilit”.

Puncte de blocaj

Deși s-au făcut pași importanți, aceștia sunt departe de așteptări, a adăugat oficialul american. Principalele puncte de blocaj rămân neutralizarea uraniului îmbogățit și implementarea unor mecanisme sigure care să blocheze definitiv accesul Teheranului la arsenalul nuclear.

„Au făcut un pas în direcţia noastră, motiv pentru care cred că am putea spune că am observat unele semne pozitive, dar nu au mers suficient de departe”, a spus Vance, punând responsabilitatea pe Iran de a reveni la masa negocierilor.

„Cred că există într-adevăr o oportunitate extraordinară aici, dar cred că depinde de iranieni să facă următorul pas”, a mai spus el. 

„Practic, au ameninţat orice navă”

J.D. Vance a ripostat dur la adresa Teheranului, acuzând Iranul de „terorism economic” din cauza blocării Strâmtorii Ormuz. Vicepreședintele american a justificat blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene ca fiind o măsură de represalii legitimă, punctând sfidător: „Și noi putem juca același joc”.

Închiderea strâmtorii de către Iran echivalează cu „terorism economic împotriva întregii lumi”, a declarat Vance luni pentru Bret Baier de la Fox News. „Practic, au ameninţat orice navă care traversează Strâmtoarea Ormuz”.

„Ei bine, aşa cum a arătat preşedintele Statelor Unite, doi pot juca acest joc”, a adăugat el. „Dacă iranienii vor încerca să se angajeze în terorism economic, vom respecta principiul simplu că nici navele iraniene nu vor ieşi”.

Blocada navală a fost instaurată luni

Blocada navală a fost instaurată luni, la ora 10.00 (ora Coastei de Est), ca urmare a eșecului negocierilor de pace desfășurate weekendul trecut în Pakistan.

În replică, Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a promis represalii, în timp ce oficialii de la Teheran au avertizat că unda de șoc va lovi economia globală și va afecta direct buzunarele consumatorilor americani.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, amenință navele iraniene, spunând că acestea vor fi „eliminate” dacă „se apropie cât de cât de blocada noastră”. Blocada armatei americane asupra întregului trafic maritim care intră și iese din porturile iraniene a început, conform termenului-limită stabilit.

„Începând imediat, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va începe procesul de BLOCADĂ a oricăror nave care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”, a scris Trump pe Truth Social. El a adăugat: „La un moment dat, vom ajunge la o situație în care «toți pot intra, toți pot ieși», însă Iranul nu a permis acest lucru”.

Decizia Iranului de a restricționa traficul petrolier prin strâmtoare a provocat pagube economice severe țărilor care depind de petrolul din Orientul Mijlociu, ducând la creșterea prețurilor la nivel global, inclusiv în Statele Unite, relatează CNN. Totuși, strâmtoarea nu este complet închisă.


Donald Trump crede că datorită lui a fost ales Papa Leon și îl atacă acum și pe Suveranul Pontif: „Slab și dezastruos”
Se întâmplă la nici 24 ore de la înfrângerea lui Viktor Orban în alegeri! Anunțul neașteptat făcut de Nicușor Dan
Viva.ro
Se întâmplă la nici 24 ore de la înfrângerea lui Viktor Orban în alegeri! Anunțul neașteptat făcut de Nicușor Dan
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Unica.ro
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
GSP.RO
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
Avantaje.ro
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!
Tvmania.ro
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!

Cum va fi vremea de minivacanța de 1 Mai. Prognoza meteo ANM până pe 11 mai 2026
Știri România 08:37
Cum va fi vremea de minivacanța de 1 Mai. Prognoza meteo ANM până pe 11 mai 2026
Mihai și-a condus prietenul spre moarte cu mașina de 530 de cai putere primită cadou de la părinți. Acul kilometrajului s-a oprit la 140 km/h
Știri România 07:57
Mihai și-a condus prietenul spre moarte cu mașina de 530 de cai putere primită cadou de la părinți. Acul kilometrajului s-a oprit la 140 km/h
De la Lugoj la Marte. Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Adevarul.ro
De la Lugoj la Marte. Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Câte campionate le-a furat Dinamo celor de la Rapid. „Au bătut pe Lupeni cu 8-1. Japcă pe față”
Fanatik.ro
Câte campionate le-a furat Dinamo celor de la Rapid. „Au bătut pe Lupeni cu 8-1. Japcă pe față”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Pavel Stratan, totul despre relația cu ginerele său, Edward Sanda. Ce spune despre rolul de bunic
Stiri Mondene 13 apr.
Pavel Stratan, totul despre relația cu ginerele său, Edward Sanda. Ce spune despre rolul de bunic
Pepe a devenit tătic a patra oară. Yasmine Pascu a născut o fetiță perfect sănătoasă
Stiri Mondene 13 apr.
Pepe a devenit tătic a patra oară. Yasmine Pascu a născut o fetiță perfect sănătoasă
Anisia Gafton este însărcinată! Mesajul plin de umor al actriței și imaginea cu ecografia care i-a cucerit pe fani: „Am devenit un ou Kinder!”
TVMania.ro
Anisia Gafton este însărcinată! Mesajul plin de umor al actriței și imaginea cu ecografia care i-a cucerit pe fani: „Am devenit un ou Kinder!”
Criza kerosenului scumpeşte vacanţele. Agențiile de turism introduc taxe suplimentare
ObservatorNews.ro
Criza kerosenului scumpeşte vacanţele. Agențiile de turism introduc taxe suplimentare
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
Libertateapentrufemei.ro
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
GSP.ro
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Mediafax.ro
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Redactia.ro
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Un bărbat de 47 de ani din Alba a fost înjunghiat mortal de un tânăr de 18 ani, chiar în noaptea de Paște. Victima nu a avut nici o șansă
KanalD.ro
Un bărbat de 47 de ani din Alba a fost înjunghiat mortal de un tânăr de 18 ani, chiar în noaptea de Paște. Victima nu a avut nici o șansă

Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Politică 12 apr.
Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Ce se întâmplă, de fapt, cu Mihai Stoichiță după venirea lui Gică Hagi la națională. Decizia FRF care schimbă totul. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Mihai Stoichiță după venirea lui Gică Hagi la națională. Decizia FRF care schimbă totul. Exclusiv
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit